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دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
team-logoإسكتلندا
هامبدن بارك
team-logoمقدونيا الشمالية
Book Scotland vs North Macedonia Tickets
نيهال أبو زيد
بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر مباراة اسكتلندا ضد مقدونيا الشمالية: أسعار تذاكر دوري الأمم الأوروبية للمستوى الثاني، تفاصيل المباراة، والبيع في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
إسكتلندا
مقدونيا الشمالية

تواجه اسكتلندا مقدونيا الشمالية في المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية. إليك كيفية حجز تذاكرك.

تعود منافسات دوري الأمم الأوروبية بمواجهة مهمة، إذ تستعد اسكتلندا للقاء مقدونيا الشمالية في مباراة حاسمة بالمجموعة الخامسة. ويسعى المنتخبان إلى اكتساب الزخم والتفوق في المجموعة، ما يجعل هذه المواجهة الدولية جديرة بمتابعة الجماهير في أنحاء أوروبا.

وفي ظل تاريخ من المباريات شديدة التنافس بين المنتخبين، يُتوقع أن تكون الأجواء داخل الملعب حماسية. ويمكن للجماهير ترقب مواجهة قوية ومفتوحة، في ظل احتدام الصراع على نقاط الصعود والتصنيف المهمة في البطولة.

جول يقدم لك جميع المعلومات الرسمية عن المباراة، وتفاصيل الأسعار، وخطوات حجز مقعدك اليوم.

متى تبدأ مباراة اسكتلندا ومقدونيا الشمالية في دوري الأمم الأوروبية للمستوى ب؟

تُقام مباراة اسكتلندا ومقدونيا الشمالية على ملعب هامبدن بارك في جلاسكو، ولم يُؤكد موعد انطلاقها بعد.

أين يمكن شراء تذاكر مباراة اسكتلندا ومقدونيا الشمالية؟

يتولى الاتحاد المضيف لكرة القدم توزيع التذاكر الرسمية لهذه المباراة في دوري الأمم الأوروبية مباشرة عبر بوابته الإلكترونية، التي تتيح شراء التذاكر المطروحة لعامة الجمهور. ويُنصح المشجعون بالتسجيل مبكرًا على المنصة الرسمية للحصول على التذاكر العادية قبل نفاد الحصص المتاحة منها.

إذا أُغلقت نافذة البيع الأساسية أو نفدت المقاعد على المنصة الرسمية، فيمكن اللجوء إلى منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو عند نفاد التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة اسكتلندا ومقدونيا الشمالية؟

تبدأ أسعار تذاكر المباراة الواحدة العادية عبر بوابة التذاكر الرسمية من نحو 35 يورو للمقاعد العامة، بحسب موقع المقعد داخل الملعب والفئة المختارة.

أما على منصات إعادة بيع التذاكر مثل تيكومبو، فتبدأ أسعار التذاكر من نحو 90 يورو للمقعد عند نفاد التذاكر العادية المطروحة عبر المنصة الرسمية.

اسكتلندا ومقدونيا الشمالية في دوري الأمم الأوروبية للمستوى ب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى اسكتلندا ومقدونيا الشمالية مؤخرًا

فازت اسكتلندا في ثلاث من مبارياتها الخمس الأخيرة، مقابل هزيمتين ودون أي تعادل. وجاءت أحدث نتائجها في كأس العالم، حيث خسرت 3-0 أمام البرازيل و1-0 أمام المغرب. وقبل هاتين الخسارتين، تغلبت على هايتي 1-0 وحققت فوزًا 4-1 على كوراساو، ما أظهر قدرتها الهجومية حين تكون في أفضل حالاتها. وخلال تلك المباريات الخمس، سجلت اسكتلندا ستة أهداف واستقبلت خمسة.

عانت مقدونيا الشمالية من تذبذب النتائج، إذ فازت في مباراة واحدة فقط من مبارياتها الخمس الأخيرة، وتعادلت مرتين وخسرت مرتين. وانتهت مباراتها الأخيرة بهزيمة 4-0 أمام تركيا، كما خسرت 4-0 أمام الدنمارك في تصفيات كأس العالم. وتمثل خسارتها 7-1 أمام ويلز في وقت سابق من مشوارها أثقل هزيمة لها خلال هذه السلسلة. وسجلت مقدونيا الشمالية هدفًا واحدًا فقط واستقبلت خمسة عشر هدفًا في تلك المباريات الخمس.

إسكتلندا

إسكتلندا - المستوى

البرازيل
خ0-3
سلوفينيا
ت0-0
سويسرا
خ0-3
مقدونيا الشمالية
ف0-2
سلوفينيا
خ1-2
الهدف المسجل (المستقبل)
3/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
مقدونيا الشمالية

مقدونيا الشمالية - المستوى

تركيا
خ4-0
سويسرا
خ0-3
سلوفينيا
خ2-0
إسكتلندا
خ0-2
سويسرا
خ3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
0/14
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
0/5

اسكتلندا ومقدونيا الشمالية: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت آخر مواجهة بين المنتخبين في سبتمبر 2013، حين فازت اسكتلندا 2-1 خارج أرضها أمام مقدونيا الشمالية في تصفيات كأس العالم. وفي آخر أربع مواجهات مباشرة مسجلة، تتفوق اسكتلندا بانتصارين مقابل انتصار واحد لمقدونيا الشمالية، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. ولا يزال فوز اسكتلندا 2-0 على أرضها عام 2009 أكبر انتصاراتها في هذه المواجهات.

وجهاً لوجه

إسكتلنداتعادلمقدونيا الشمالية
3
1
1
دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني
مقدونيا الشمالية badge
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
0
إسكتلندا badge
إسكتلندا
إسكتلندا
2
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
مقدونيا الشمالية badge
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
1
إسكتلندا badge
إسكتلندا
إسكتلندا
2
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
إسكتلندا badge
إسكتلندا
إسكتلندا
1
مقدونيا الشمالية badge
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
1
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
إسكتلندا badge
إسكتلندا
إسكتلندا
2
مقدونيا الشمالية badge
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
0
انتهت
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
مقدونيا الشمالية badge
مقدونيا الشمالية
مقدونيا الشمالية
1
إسكتلندا badge
إسكتلندا
إسكتلندا
0
انتهت
7الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5



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