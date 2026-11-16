كيفية الحصول على تذاكر مانشستر يونايتد ضد لايبزيج: أسعار دوري أبطال أوروبا وموعد المباراة ومبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف مانشستر يونايتد لايبزيج يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026 على ملعب أولد ترافورد في مانشستر.

انتهى أول لقاء بينهما على الإطلاق في أولد ترافورد، يوم 28 أكتوبر 2020، بفوز كبير لمانشستر يونايتد بنتيجة 5-0، تألق فيه ماركوس راشفورد بتسجيل ثلاثة أهداف. وبعد ذلك بأكثر من شهر بقليل، في 8 ديسمبر 2020، رد لايبزيج اعتباره في مباراة الإياب بفوز مثير بنتيجة 3-2 في ألمانيا، أطاح بالفريق الإنجليزي من دور المجموعات.

تقدّم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة مانشستر يونايتد ضد لايبزيج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة مانشستر يونايتد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا؟

تُقام مباراة مانشستر يونايتد ضد لايبزيج على ملعب أولد ترافورد في مانشستر يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2026.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 6 8 ديسمبر 2026 - 15:00 أولد ترافورد

كيف تشتري تذاكر مباراة مانشستر يونايتد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا؟

إليك خيارات حجز وشراء التذاكر المتاحة لمباراة مانشستر يونايتد ضد لايبزيج المقبلة في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر النادي الرسمية: يُعد الشراء مباشرةً عبر بوابة التذاكر الرسمية لمانشستر يونايتد أو منصة عضويته الطريقة الأساسية والأكثر أماناً للحصول على مقاعد بتذاكر أصلية في أولد ترافورد.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تماماً من قنوات النادي الرسمية، فغالباً ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر، مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة مانشستر يونايتد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة مانشستر يونايتد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا:

1. القنوات الرسمية للنادي

الدخول العام: تتراوح الأسعار عموماً بين نحو 45 و115 يورو .

تتراوح الأسعار عموماً بين نحو . باقات الضيافة الرسمية وكبار الشخصيات: تبدأ أسعارها من نحو 140 إلى أكثر من 275 يورو، بحسب ما تتضمنه.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub التذاكر بأسعار تتحدد وفقاً لطلب السوق:

الدخول العام: تبدأ الأسعار من نحو 60 إلى 95 يورو .

تبدأ الأسعار من نحو . متوسط الأسعار على المنصات: يتراوح عادةً بين 165 و260 يورو .

يتراوح عادةً بين . باقات كبار الشخصيات أو التجارب المجمّعة في السوق: ترتفع أسعارها بدءاً من 200 إلى أكثر من 390 يورو.

مانشستر يونايتد ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى مانشستر يونايتد ولايبزيج

حقق مانشستر يونايتد فوزاً واحداً وتعادل مرتين وخسر مرتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أحدث مبارياته تعادلاً بنتيجة 4-4 مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه على روما بنتيجة 3-2 في دوري أبطال أوروبا. وقبل ذلك، خسر يونايتد أمام تشيلسي بنتيجة 2-0 وأمام بورنموث بنتيجة 3-0، وتلقى هزيمة بنتيجة 4-1 أمام كومو في دوري أبطال أوروبا. وسجل يونايتد 10 أهداف واستقبل 13 هدفاً خلال تلك المباريات الخمس.

حقق لايبزيج ثلاثة انتصارات وخسر مباراة واحدة ولم يتعادل في أي من آخر خمس مباريات له. وفاز في أحدث مبارياته على أوجسبورج بنتيجة 5-2 في الدوري الألماني، وسبق ذلك فوزه على إلفرسبيرج بنتيجة 4-0. وكانت خسارته الوحيدة خلال هذه الفترة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-2 في دوري أبطال أوروبا. وسجل لايبزيج 14 هدفاً واستقبل سبعة أهداف في تلك المباريات الخمس، ما يعكس استمرارية أدائه الهجومي.

مانشستر يونايتد ضد لايبزيج: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في 8 ديسمبر 2020، حين فاز لايبزيج على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. أما المواجهة السابقة، التي أُقيمت في أولد ترافورد يوم 28 أكتوبر 2020، فانتهت بفوز يونايتد بنتيجة 5-0. وخلال المواجهتين، حقق مانشستر يونايتد فوزاً واحداً مقابل فوز للايبزيج، وسجل يونايتد سبعة أهداف مقابل خمسة للايبزيج.