كيفية الحصول على تذاكر مانشستر سيتي ضد سندرلاند: باقات الضيافة، أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة والمزيد

لم تشاهد مانشستر سيتي على الهواء مباشرة هذا الموسم بعد؟ لا تقلق، لديك فرصة أخرى هذا سبتمبر، قبل انطلاق فترة التوقف الدولي. يواجه سيتي فريق سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد يوم السبت 19 سبتمبر.

حجز تذاكر مباراة سندرلاند يمنحك فرصة مشاهدة بعض الصفقات الصيفية الجديدة اللامعة لمانشستر سيتي عن قرب، بما في ذلك أيوب بوعدي. وأنفق سيتي مؤخرًا أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني لضم الموهبة المغربية الشابة التي تحظى بإشادة كبيرة، بعدما لفتت الأنظار على الساحة العالمية خلال كأس العالم 2026 من FIFA.

تعرض سندرلاند لإحدى أثقل هزائمه خارج أرضه في موسم 2025/26، عندما زار ملعب الاتحاد الموسم الماضي. وكان متأخرًا بنتيجة 3-0 بعد 65 دقيقة، فيما كان سيتي يشق طريقه نحو الفوز بأهداف روبن دياز، يوشكو جفارديول وفيل فودين.

فهل يقدم مانشستر سيتي عرضًا مهيمنًا آخر؟ دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد سندرلاند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة مانشستر سيتي ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد سندرلاند على ملعب الاتحاد (مانشستر) يوم السبت 19 سبتمبر، على أن تنطلق في الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5 20 سبتمبر 2026 - 09:00 ملعب الاتحاد

كيفية شراء تذاكر مانشستر سيتي ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لحجز التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة مرورًا بالتذاكر الموسمية ووصولًا إلى باقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانوني، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت التي تعتمد على أسبقية الحضور بقرعات عشوائية للأعضاء الرسميين المشتركين برسوم، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: يكاد البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز يكون معدومًا.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مانشستر سيتي ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والامتيازات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، وعادة ما يكونون تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبيرة أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، التي تحمل أعلى الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: تكون المقاعد الوسطية على جانبي الملعب والمقاعد في الطبقات السفلية ذات أسعار أعلى، بينما توفر مقاعد الطبقات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

ضرورة العضوية الرسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سقف تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون أكبر عدد من نقاط الولاء، ولا تصل عمليًا أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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