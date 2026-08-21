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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoمانشستر سيتي
ملعب الاتحاد
team-logoسندرلاند
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كيفية الحصول على تذاكر مانشستر سيتي ضد سندرلاند: باقات الضيافة، أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
سندرلاند
أيوب بوعدي

كيفية شراء تذاكر مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي وسندرلاند، بما في ذلك معلومات المباراة

لم تشاهد مانشستر سيتي على الهواء مباشرة هذا الموسم بعد؟ لا تقلق، لديك فرصة أخرى هذا سبتمبر، قبل انطلاق فترة التوقف الدولي. يواجه سيتي فريق سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد يوم السبت 19 سبتمبر.

حجز تذاكر مباراة سندرلاند يمنحك فرصة مشاهدة بعض الصفقات الصيفية الجديدة اللامعة لمانشستر سيتي عن قرب، بما في ذلك أيوب بوعدي. وأنفق سيتي مؤخرًا أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني لضم الموهبة المغربية الشابة التي تحظى بإشادة كبيرة، بعدما لفتت الأنظار على الساحة العالمية خلال كأس العالم 2026 من FIFA.

تعرض سندرلاند لإحدى أثقل هزائمه خارج أرضه في موسم 2025/26، عندما زار ملعب الاتحاد الموسم الماضي. وكان متأخرًا بنتيجة 3-0 بعد 65 دقيقة، فيما كان سيتي يشق طريقه نحو الفوز بأهداف روبن دياز، يوشكو جفارديول وفيل فودين.

فهل يقدم مانشستر سيتي عرضًا مهيمنًا آخر؟ دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد سندرلاند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة مانشستر سيتي ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد سندرلاند على ملعب الاتحاد (مانشستر) يوم السبت 19 سبتمبر، على أن تنطلق في الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5
ملعب الاتحاد

كيفية شراء تذاكر مانشستر سيتي ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لحجز التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة مرورًا بالتذاكر الموسمية ووصولًا إلى باقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانوني، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.
  • الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت التي تعتمد على أسبقية الحضور بقرعات عشوائية للأعضاء الرسميين المشتركين برسوم، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.
  • منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.
  • البيع العام: يكاد البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز يكون معدومًا.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مانشستر سيتي ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • فئات العمر والامتيازات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، وعادة ما يكونون تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبيرة أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، التي تحمل أعلى الأسعار الاسمية.
  • موقع المقعد: تكون المقاعد الوسطية على جانبي الملعب والمقاعد في الطبقات السفلية ذات أسعار أعلى، بينما توفر مقاعد الطبقات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • ضرورة العضوية الرسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سقف تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون أكبر عدد من نقاط الولاء، ولا تصل عمليًا أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الحالة الفنية

مان سيتي

مان سيتي - المستوى

بالاس
ف1-4
كوفنتري
ف1-0
بورتو
ف0-2
مان يونايتد
ف0-1
نوريتش
ف5-0
الهدف المسجل (المستقبل)
13/1
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
سندرلاند

سندرلاند - المستوى

فولهام
ف1-0
برينتفورد
ت1-1
هال سيتي
ف1-0
آرسنال
خ0-2
ألكمار
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
4/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5

سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

وجهاً لوجه

مانشستر سيتيتعادلسندرلاند
4
1
0
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سندرلاند
سندرلاند
0
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مانشستر سيتي
مان سيتي
0
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الدوري الإنجليزي الممتاز
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مانشستر سيتي
مان سيتي
3
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سندرلاند
سندرلاند
0
انتهت
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سندرلاند
سندرلاند
0
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مانشستر سيتي
مان سيتي
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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مانشستر سيتي
مان سيتي
2
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سندرلاند
سندرلاند
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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سندرلاند
سندرلاند
0
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مانشستر سيتي
مان سيتي
1
انتهت
8الأهداف المسجلة1
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا1/5

أخبار الفريقين والقائمتان

تشكيلات مانشستر سيتي ضد سندرلاند

4-2-3-1
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
التشكيل
سندرلاند crest
سندرلاند
سندرلاند
4-2-3-1
جيانلويجي دوناروماجيانلويجي دونارومامارك جويهيمارك جويهيماتيوس نونيزماتيوس نونيزيوشكو جفارديوليوشكو جفارديولروبن دياشروبن دياشإليمان ندايإليمان ندايأنطوان سيمينيوأنطوان سيمينيوإليوت أندرسونإليوت أندرسونإنزو فرنانديزإنزو فرنانديزريان شرقيريان شرقيإرلينج هالاندإرلينج هالاندروبن ريفسروبن ريفسنوردي موكيلينوردي موكيليD. BallardD. Ballardteam-logoD. Methalieكيفين دانسوكيفين دانسونيلسون أنجولونيلسون أنجولوتوماس مونييهتوماس مونييهنواه صاديقينواه صاديقيجرانيت تشاكاجرانيت تشاكاإنزو لو فيإنزو لو فيبريان بروبيبريان بروبي
سندرلاند crest
سندرلاند
سندرلاند
4-2-3-1
مانشستر سيتي

التشكيلة الأساسية

سندرلاند

البدلاء

المدرب

  • إينزو ماريسكا
  • ريجيس لو بريس
مانشستر سيتي

الإصابات والإيقافات

سندرلاند

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
5500135+815
ف
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
540184+412
خ
ف
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
5311165+1110
ف
ف
ت
خ
ف
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
5230104+69
ف
ت
ت
ت
ف
5
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
523073+49
ت
ف
ت
ت
ف
6
ليفربولليفربولليفربول
523074+39
ف
ت
ف
ت
ت
7
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
523063+39
ف
ت
ت
ت
ف
8
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
522164+28
خ
ت
ت
ف
ف
9
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
52219908
ف
خ
ت
ف
ت
10
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
52121012-27
خ
ت
خ
ف
ف
11
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
5203711-46
خ
ف
خ
خ
ف
12
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
51228805
ت
خ
ت
ف
خ
13
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
512245-15
خ
ف
ت
ت
خ
14
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
5113610-44
خ
خ
ت
ف
خ
15
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
5113611-54
ت
خ
ف
خ
خ
16
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
511349-54
ف
خ
ت
خ
خ
17
بورنموثبورنموثبورنموث
503268-23
خ
ت
ت
ت
خ
18
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
5104110-93
ف
خ
خ
خ
خ
19
فولهامفولهامفولهام
502358-32
ت
ت
خ
خ
خ
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
502328-62
خ
ت
ت
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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