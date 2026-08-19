كيفية الحصول على تذاكر مانشستر سيتي ضد بورنموث: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، ومعلومات المباراة، وموعد انطلاق اللقاء، والمزيد

تبدأ حقبة ما بعد بيب بشكل فعلي يوم الأحد 23 أغسطس، حين يقود إنزو ماريسكا فريق مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في أول مواجهة له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام بورنموث، ويمكنك التواجد هناك عبر حجز التذاكر اليوم.

ولم يقتصر تغيير المسار التدريبي على مانشستر سيتي فقط، إذ تولى ماركو روز قيادة بورنموث، بينما انتقل أندوني إيراولا شمالًا ليصبح المدرب الجديد لليفربول.

وستعيد مواجهة بورنموث ذكريات مؤلمة لجماهير مانشستر سيتي، بعدما أنهى التعادل 1-1 أمام الفريق ذاته على ملعب فيتاليتي في مايو الماضي أحلامه في استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع ذلك، فرض سيتي هيمنته على أرضه، بعدما فاز في آخر ثلاث مباريات أمام بورنموث على ملعب الاتحاد بمجموع 12-3.

يقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستضيف مانشستر سيتي فريق بورنموث على ملعب الاتحاد في مانشستر، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 2 ظهرًا بتوقيت BST، يوم الأحد 23 أغسطس.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 23 أغسطس 2026 - 09:00 ملعب الاتحاد

كيفية شراء تذاكر مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للحصول على تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانوني، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر من خلال العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المدفوعون في النادي (نظام القرعة): جرى استبدال طوابير الحجز الإلكترونية التقليدية التي تعتمد على أسبقية الحجز بقرعات عشوائية للأعضاء المدفوعين في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية من خلال منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: تكاد المبيعات المفتوحة للجمهور العام غير الأعضاء تكون معدومة في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية وفئات الخصم: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا لفئات البالغين، والناشئين، عادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والحدود العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات البارزة أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وهي الأعلى من حيث الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: تحظى المقاعد الوسطى على جانبي الملعب ومقاعد الدرجات السفلية بأسعار أعلى، بينما توفر المقاعد في الدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا امتلاك كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في القرعات أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من الأصعب الحصول عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ونادرًا جدًا ما تُطرح للبيع العام أو ضمن قرعات العضوية الأساسية.

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