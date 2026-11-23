يستضيف مانشستر سيتي برادفورد سيتي يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2026 على ملعب الاتحاد في مانشستر.

تمثل مواجهتهما المقبلة في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب الاتحاد أول لقاء رسمي بينهما منذ أكثر من 24 عامًا، إذ تجمع أحد عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز بفريق طموح من دوري الدرجة الأولى أطاح بمنافسين أقوى منه. وكانت آخر مواجهة رسمية بين الناديين في موسم 2001–02 من دوري الدرجة الأولى، حين فاز مانشستر سيتي ذهابًا وإيابًا في الدوري بنتيجة 3-1 على أرضه و2-0 خارجها.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد برادفورد سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة مانشستر سيتي ضد برادفورد سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية؟

تُقام مباراة مانشستر سيتي ضد برادفورد سيتي على ملعب الاتحاد في مانشستر يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2026.

كيف تشتري تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد برادفورد سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية؟

إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد برادفورد سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية:

1. القنوات الرسمية للناديين

التذاكر الرسمية المخصصة لجماهير مانشستر سيتي: تتوفر التذاكر عبر بوابة مانشستر سيتي الرسمية للتذاكر. وبحسب التوافر الحالي، طُرحت تذاكر للبيع العام أو لفئات محددة من أعضاء النادي، مثل أعضاء يوم المباراة والعضوية المميزة وعضوية الناشئين.

تتوفر التذاكر عبر بوابة مانشستر سيتي الرسمية للتذاكر. وبحسب التوافر الحالي، طُرحت تذاكر للبيع العام أو لفئات محددة من أعضاء النادي، مثل أعضاء يوم المباراة والعضوية المميزة وعضوية الناشئين. التذاكر الرسمية المخصصة لجماهير برادفورد سيتي خارج أرضه: تُباع هذه التذاكر مباشرة عبر نظام تذاكر برادفورد سيتي، وفق نظام متدرج لنقاط الولاء بين جماهيره، يبدأ بأصحاب الرصيد الأعلى من النقاط ثم حاملي التذاكر الموسمية، وصولًا إلى بقية مشجعي الفريق المسافرين.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العادية عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء وبيع تذاكر مباريات الدوري الإيطالي المقبلة عند نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مانشستر سيتي ضد برادفورد سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية؟

إليك تفصيلًا بالأسعار التقديرية لتذاكر مباراة مانشستر سيتي ضد برادفورد سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر البالغين العادية: تتراوح بين 17.50 و20 جنيهًا إسترلينيًا.

تتراوح بين التذاكر المخفضة لمن تزيد أعمارهم على 65 عامًا والشباب من 18 إلى 21 عامًا: تتراوح أسعارها بين 12.50 و15 جنيهًا إسترلينيًا .

تتراوح أسعارها بين . تذاكر الناشئين دون 18 عامًا: تُباع بسعر مخفض للغاية وثابت قدره 5 جنيهات إسترلينية في المدرجات العادية.

تُباع بسعر مخفض للغاية وثابت قدره في المدرجات العادية. التذاكر المميزة وضيافة النادي: تبدأ من نحو 27.50 جنيهًا إسترلينيًا للأعضاء، وقد تصل إلى نحو 200 جنيه إسترليني.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المباعة مباشرة عبر الناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

أقل أسعار إعادة البيع: تبدأ عادةً من نحو 19 إلى 23 جنيهًا إسترلينيًا.

تبدأ عادةً من نحو متوسط أسعار السوق: يتراوح عادةً بين 25 و75 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر.

مانشستر سيتي ضد برادفورد سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى مانشستر سيتي وبرادفورد سيتي

يخوض مانشستر سيتي هذه المباراة بعدما حقق فوزًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات، إلى جانب تعادل واحد في كأس الرابطة الإنجليزية. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 3-1 أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز، في استمرار لسلسلة نتائجه المحلية المتعثرة. وحقق سيتي نتيجة إيجابية خارج أرضه بفوزه 3-2 على آر بي لايبزيج في دوري أبطال أوروبا. واستقبل أهدافًا في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة، وسجل سبعة أهداف واستقبل ثمانية خلال تلك الفترة.

شهدت المباريات الخمس الأخيرة لبرادفورد سيتي فوزين وتعادلًا وهزيمة في المباريات الرسمية، إلى جانب انتصار آخر في كأس رابطة الأندية الإنجليزية. وكانت أحدث نتائجه الفوز 7-0 على مارين في كأس الاتحاد الإنجليزي، كما تغلب على بيتربورو يونايتد 2-0 في كأس الرابطة الإنجليزية. وجاءت هزيمته الوحيدة خلال هذه الفترة بنتيجة 3-0 أمام هدرسفيلد تاون في دوري الدرجة الأولى. وسجل برادفورد 13 هدفًا في مبارياته الخمس الأخيرة، مقابل ثلاثة أهداف استقبلها.

مانشستر سيتي ضد برادفورد سيتي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت أحدث مواجهة مسجلة بين الناديين في مارس 2002، حين فاز مانشستر سيتي 2-0 خارج أرضه على برادفورد سيتي في التشامبيونشيب. وقبلها، فاز سيتي 3-1 على أرضه أمام برادفورد في ديسمبر 2001، أيضًا في التشامبيونشيب. ويُظهر سجل المواجهات المباشرة الأربع المذكورة فوز مانشستر سيتي ثلاث مرات وتعادله مرة واحدة، بنتيجة 2-2 على أرض برادفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز في مارس 2001.