تكون بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس كاراباو في يناير على المحك عندما يستضيف ليفربول بورنموث على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء 16 ديسمبر. وتنتظر الفريقين مواجهة مهمة في ربع النهائي، ويمكنك حجز التذاكر اليوم.

بينما أحرز ليفربول لقبه العاشر في كأس الرابطة عام 2024، لينفرد بصدارة قائمة أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة عبر تاريخها، لم يسبق لبورنموث تجاوز دور الثمانية في أي من بطولتي الكأس المحليتين الرئيسيتين في إنجلترا.

وتزداد المواجهة المرتقبة إثارة بعد رحيل أندوني إيراولا عن بورنموث لتولي تدريب ليفربول في الصيف، ومن المؤكد أن الأجواء ستكون حماسية تحت أضواء أنفيلد.

يقدم لك GOAL كل المعلومات المتعلقة بتذاكر مباراة ليفربول وبورنموث في كأس كاراباو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة ليفربول وبورنموث في كأس كاراباو؟

التاريخ المباراة (بالتوقيت المحلي) التذاكر الملعب (المدينة) الأربعاء 16 ديسمبر كأس كاراباو: ليفربول ضد بورنموث (الساعة 8 مساءً بتوقيت غرينتش) التذاكر أنفيلد (ليفربول) الأحد 30 مايو الدوري الإنجليزي الممتاز: ليفربول ضد بورنموث (لم يُحدد الموعد بعد) التذاكر أنفيلد (ليفربول)

كيفية شراء تذاكر مباراة ليفربول وبورنموث في كأس كاراباو

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباراة ليفربول وبورنموث في ربع نهائي كأس كاراباو على ملعب أنفيلد مباشرة من الناديين، فيما تتوفر باقات الضيافة الرسمية للشراء فورًا.

تُقسم التذاكر حصرًا بين مدرجات أصحاب الأرض والضيوف:

جماهير أصحاب الأرض (ليفربول) : يمكن شراء التذاكر عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي ليفربول. وستحتاج إلى جهاز محمول لإضافتها إلى محفظتك الرقمية.

: يمكن شراء التذاكر عبر بوابة التذاكر الرسمية لنادي ليفربول. وستحتاج إلى جهاز محمول لإضافتها إلى محفظتك الرقمية. جماهير الضيوف (بورنموث): تُخصص تذاكر مدرج الضيوف مباشرة لبورنموث، ويجب شراؤها عبر موقع مكتب التذاكر الرسمي للنادي.

تُطرح التذاكر الرسمية العادية لمدرجات أصحاب الأرض على مراحل وفقًا للعضوية وسجل حضور المباريات السابقة، الذي تُحتسب على أساسه نقاط الأولوية:

بيع الأولوية : يبدأ عادةً التسجيل لأصحاب نقاط حضور مباريات سابقة في كأس كاراباو قبل المباراة ببضعة أسابيع.

: يبدأ عادةً التسجيل لأصحاب نقاط حضور مباريات سابقة في كأس كاراباو قبل المباراة ببضعة أسابيع. بيع الأعضاء : يبدأ البيع الرئيسي لأعضاء All Red الذين يمتلكون نقاطًا محددة لحضور مباريات على أرض الفريق في 10 نوفمبر.

: يبدأ البيع الرئيسي لأعضاء All Red الذين يمتلكون نقاطًا محددة لحضور مباريات على أرض الفريق في 10 نوفمبر. القرعة المحلية والعامة: إذا تبقت تذاكر بعد مراحل الأولوية، تُجرى عادةً قرعة للأعضاء المحليين ويُفتح البيع العام قبل المباراة بأسبوع إلى أسبوعين، أي في أوائل ديسمبر.

إضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباراة ليفربول وبورنموث في كأس كاراباو من سوق إعادة البيع. ويُعد StubHub أحد أبرز المواقع لمن يسعون إلى الحصول على مقاعد عبر قنوات بديلة، ويوفر خيارًا موثوقًا للجماهير الراغبة في شراء التذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفربول وبورنموث في كأس كاراباو؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية العادية لمباريات ليفربول في بطولات الكأس المحلية على ملعب أنفيلد عمومًا بين 10 و40 جنيهًا إسترلينيًا، بحسب الفئة والمدرج ونوع التخفيض.

وتأتي الأسعار بحسب فئات التذاكر وأقسام المدرجات على النحو التالي:

فئة التذكرة / قسم المدرجات نطاق السعر المزايا والمشمولات المستويات العلوية والسفلية خلف المرميين 10 إلى 30 جنيهًا إسترلينيًا تقع خلف المرميين؛ ويشتهر مدرج الكوب بأجوائه، بينما يوفر المستوى العلوي من مدرج أنفيلد رود، الذي وُسّع حديثًا، إطلالة رائعة من الأعلى. مستويات المدرجات على جانبي الملعب 30 إلى 40 جنيهًا إسترلينيًا إطلالة مميزة من جانب الملعب؛ فالصفوف السفلية أقرب إلى مقاعد البدلاء، بينما توفر المستويات العلوية رؤية أشمل للجانب الخططي. بار بروديز الرياضي / الصالة (ضيافة) ابتداءً من 125 جنيهًا إسترلينيًا في المستوى الأول من القسم العلوي بمدرج أنفيلد رود. تشمل الباقة مقاعد مبطنة للمباراة، ومأكولات مجانية، ومشروبًا بين الشوطين، وظهورًا لأساطير ليفربول. صالة أنفيلد بيت (ضيافة) ابتداءً من 180 جنيهًا إسترلينيًا مقاعد مميزة مباشرة في القسم L15 من المدرج الرئيسي. تشمل الباقة دخولًا حصريًا إلى الصالة ومشروبًا مجانيًا بين الشوطين. الصالات المميزة ابتداءً من 245 جنيهًا إسترلينيًا تجربة فاخرة يوم المباراة تشمل وجبات راقية من عدة أطباق ومشروبات ومقاعد مميزة في وسط جانب الملعب.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

ليفربول ضد بورنموث: سجل المواجهات المباشرة

يتفوق ليفربول في سجل مواجهاته المباشرة مع بورنموث، إذ فاز في 21 من أصل 27 مباراة رسمية جمعت الفريقين. ولم يحقق بورنموث سوى 3 انتصارات، فيما انتهت المباريات الثلاث المتبقية بالتعادل.

وفي أحدث مواجهة بينهما، حقق ليفربول فوزًا بنتيجة 1-0 في الدوري على ملعب فيتاليتي في سبتمبر 2026. وسجل ألكسندر إيزاك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57 بعد تمريرة من كودي جاكبو.

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