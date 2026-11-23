يستضيف ليفربول بورنموث يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2026 على ملعب أنفيلد في ليفربول.

جاء آخر لقاء بينهما يوم 20 سبتمبر 2026 في الدوري الإنجليزي الممتاز، حين حقق ليفربول فوزًا صعبًا خارج أرضه بنتيجة 1-0 على ملعب فيتاليتي بفضل هدف ألكسندر إيزاك. وكان بورنموث قد حقق فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 على ليفربول في يناير 2026، في مباراة شهدت خمسة أهداف.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة ليفربول ضد بورنموث، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ليفربول ضد بورنموث في كأس كاراباو؟

تُقام مباراة ليفربول ضد بورنموث على ملعب أنفيلد في ليفربول يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2026.

كيف تشتري تذاكر مباراة ليفربول ضد بورنموث في كأس كاراباو؟

إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة ليفربول ضد بورنموث في كأس كاراباو:

1. قنوات النادي الرسمية

بوابة نادي ليفربول الرسمية للمشجعين أصحاب الأرض: يمكن للمشجعين المسجلين في عضوية ليفربول الرسمية أو حاملي التذاكر الموسمية استخدام بوابة التذاكر الرسمية للنادي. وتُطرح تذاكر مباريات الكؤوس المحلية عادةً على مراحل وفقًا لرصيد حضور المباريات السابقة، بدءًا بأصحاب الأولوية، ثم بقية الأعضاء، وصولًا إلى قرعات السكان المحليين، مثل قرعة المقيمين في المناطق ذات الرمز البريدي L.

يمكن للمشجعين المسجلين في عضوية ليفربول الرسمية أو حاملي التذاكر الموسمية استخدام بوابة التذاكر الرسمية للنادي. وتُطرح تذاكر مباريات الكؤوس المحلية عادةً على مراحل وفقًا لرصيد حضور المباريات السابقة، بدءًا بأصحاب الأولوية، ثم بقية الأعضاء، وصولًا إلى قرعات السكان المحليين، مثل قرعة المقيمين في المناطق ذات الرمز البريدي L. مكتب تذاكر بورنموث الرسمي للمشجعين الضيوف: يجب على مشجعي بورنموث شراء التذاكر المخصصة لمدرج الفريق الضيف مباشرةً عبر قنوات التذاكر الرسمية للنادي. ويتطلب ذلك عادةً نقاط ولاء لدى النادي أو عضوية في برنامج مباريات الفريق خارج أرضه.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العامة عبر منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإيطالي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفربول ضد بورنموث في كأس كاراباو؟

إليك تفاصيل الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة ليفربول ضد بورنموث في كأس كاراباو:

1. قنوات النادي الرسمية

البالغون: من 30 إلى 47 جنيهًا إسترلينيًا.

من 30 إلى 47 جنيهًا إسترلينيًا. من تجاوزوا 65 عامًا: من 25.25 إلى 35.25 جنيهًا إسترلينيًا.

من 25.25 إلى 35.25 جنيهًا إسترلينيًا. الشباب البالغون: من 16.75 إلى 23.50 جنيهًا إسترلينيًا.

من 16.75 إلى 23.50 جنيهًا إسترلينيًا. الناشئون: 5 جنيهات إسترلينية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية خلال مبيعات الناديين الأصلية، تعرض منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

الدخول العام، الأسعار الابتدائية: من 71 إلى 85 جنيهًا إسترلينيًا.

من 71 إلى 85 جنيهًا إسترلينيًا. مدرجات أصحاب الأرض العادية، خلف المرميين وعلى جانبي الملعب: من 80 إلى 120 جنيهًا إسترلينيًا.

من 80 إلى 120 جنيهًا إسترلينيًا. باقات الضيافة وكبار الشخصيات: تبدأ من 99 إلى 149 جنيهًا إسترلينيًا.

تبدأ من 99 إلى 149 جنيهًا إسترلينيًا. متوسط أسعار السوق: نحو 595 جنيهًا إسترلينيًا.

ليفربول ضد بورنموث في كأس كاراباو: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج ليفربول وبورنموث مؤخرًا

سجل ليفربول ثلاثة انتصارات دون تعادلات مقابل هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز 3-1 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تغلب خلال هذه الفترة على برايتون 2-0 وتشيلسي 1-1 في كأس كاراباو. وجاءت الهزيمتان أمام فنربخشة في دوري أبطال أوروبا وآرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل ليفربول سبعة أهداف واستقبل خمسة في تلك المباريات الخمس.

يعيش بورنموث فترة مميزة، إذ فاز بمبارياته الخمس الأخيرة دون تعادلات أو هزائم. وكانت آخر مبارياته الفوز 2-1 على إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسبقه فوز 3-1 على سبارتا براج خارج أرضه في الدوري الأوروبي. وتغلب بورنموث خلال هذه السلسلة أيضًا على مانشستر يونايتد 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز وأستون فيلا 3-0 في كأس كاراباو. وسجل 11 هدفًا واستقبل هدفًا واحدًا فقط في المباريات الخمس.

ليفربول ضد بورنموث: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جاء آخر لقاء بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 20 سبتمبر 2026، حين فاز ليفربول 1-0 على ملعب فيتاليتي. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، فاز ليفربول ثلاث مرات مقابل فوز واحد لبورنموث، مع تسجيل فوز آخر لليفربول أيضًا. وسجل ليفربول 10 أهداف في تلك المباريات الخمس واستقبل خمسة.