يستضيف ليتشي فريق ساسولو يوم السبت 12 ديسمبر 2026 على ملعب فيا ديل ماري في ليتشي.

شهدت أحدث مواجهة بينهما، في مايو 2026، مباراة مثيرة شهدت خمسة أهداف على ملعب مابي، حيث انتزع ليتشي فوزًا خارج أرضه بنتيجة 3-2 بهدف سجله نيكولا شتوليتش في الوقت بدل الضائع من الدقيقة التسعين. وفي وقت سابق من موسم 2025/26، تعادل الفريقان سلبيًا في مباراة اتسمت بالحذر حين التقيا في ليتشي في أكتوبر 2025.

يقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة ليتشي ضد ساسولو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة ليتشي ضد ساسولو في الدوري الإيطالي؟

تقام مباراة ليتشي ضد ساسولو على ملعب فيا ديل ماري في ليتشي يوم السبت 12 ديسمبر 2026.

الدوري الإيطالي - الجولة 15 12 ديسمبر 2026 - 12:00 فيا ديل ماري

كيف تشتري تذاكر مباراة ليتشي ضد ساسولو في الدوري الإيطالي؟

إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة ليتشي ضد ساسولو في الدوري الإيطالي:

1. القنوات الرسمية للنادي

بيع التذاكر الرسمي للنادي: يمكنك شراء التذاكر مباشرة من قسم التذاكر على الموقع الرسمي لنادي ليتشي. وعادةً ما تُطرح التذاكر للبيع للجمهور قبل موعد المباراة بنحو أسبوع إلى أسبوعين، ويمكن شراؤها أيضًا من نقاط البيع المعتمدة لشركة فيفاتيكيت في ليتشي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر قنوات النادي الرسمية، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل ستب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإيطالي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة للبيع عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليتشي ضد ساسولو في الدوري الإيطالي؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة ليتشي ضد ساسولو في الدوري الإيطالي:

1. القنوات الرسمية للنادي

كورفا نورد / سود وديستينتي (خلف المرميين / الزوايا): 19 يورو (السعر الكامل) / 9 يورو (لمن هم دون 14 عامًا)

19 يورو (السعر الكامل) / 9 يورو (لمن هم دون 14 عامًا) قسم الجماهير الزائرة (سيتوري أوبيتي): 19 يورو (السعر الكامل) / 9 يورو (لمن هم دون 14 عامًا)

19 يورو (السعر الكامل) / 9 يورو (لمن هم دون 14 عامًا) تريبونا إست (المدرج الشرقي): 25 يورو (السعر الكامل) / 13 يورو (لمن هم دون 14 عامًا)

25 يورو (السعر الكامل) / 13 يورو (لمن هم دون 14 عامًا) تريبونا تشنترالي إنفيريوري (المدرج المركزي السفلي): 35 يورو (السعر الكامل) / 16 يورو (لمن هم دون 14 عامًا)

35 يورو (السعر الكامل) / 16 يورو (لمن هم دون 14 عامًا) تريبونا تشنترالي سوبيريوري (المدرج المركزي العلوي): 55 يورو (السعر الكامل) / 23 يورو (لمن هم دون 14 عامًا)

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة للبيع عبر قنوات النادي الأساسية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

أقسام المنحنيات والزوايا (الفئة الأقل سعرًا): من 15 إلى 35 يورو

من 15 إلى 35 يورو المدرج الجانبي / تريبونا إست (الفئة المتوسطة): من 45 إلى 75 يورو

من 45 إلى 75 يورو المدرجات المركزية / تريبونا تشنترالي (الفئة المميزة): من 80 إلى 105 يورو فأكثر

ليتشي ضد ساسولو في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ليتشي وساسولو

حقق ليتشي فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بالدوري الإيطالي. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 1-1 مع تورينو، بعد خسارته 1-2 أمام جنوى. وكان الجانب المشرق الوحيد خلال هذه الفترة فوزه خارج أرضه على أودينيزي بنتيجة 3-0. وسجل فريق دي فرانشيسكو 10 أهداف واستقبل 10 أهداف في هذه المباريات الخمس، وهو سجل يعكس قدرته على التسجيل مع افتقاره إلى الثبات الدفاعي.

خسر ساسولو مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الإيطالي جميعها. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 3-0 أمام روما، كما خسر على أرضه 2-4 أمام فيورنتينا وتلقى هزيمة ثقيلة بنتيجة 2-6 على يد لاتسيو خلال هذه الفترة. وسجل ساسولو تسعة أهداف واستقبل 20 هدفًا في هذه المباريات الخمس، ما يبرز المشكلات الدفاعية التي أسهمت في إقالة أكويلاني.

ليتشي ضد ساسولو: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في مايو 2026، حين فاز ليتشي 3-2 على أرض ساسولو في الدوري الإيطالي. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في جميع المسابقات، فاز ليتشي مرتين وساسولو مرتين، وتعادلا مرة واحدة. وتعادل الفريقان سلبيًا أيضًا في أكتوبر 2025، بينما فاز ساسولو 2-0 في مواجهتهما بكأس إيطاليا في سبتمبر 2024.