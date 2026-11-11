يستضيف لانس فريق لوهافر يوم السبت 5 ديسمبر 2026، على ملعب بولار دولولي في لانس.

في آخر مواجهة بينهما بالدوري يوم 30 يناير 2026، حقق لانس فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 على ملعب بولار دولولي. ويتضمن سجل مواجهاتهما مباريات مثيرة شهدت أهدافًا كثيرة، أبرزها فوز لوهافر بنتيجة 4-3 على الملعب نفسه في مارس 2025.

يقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة لانس ولوهافر، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة لانس ولوهافر في الدوري الفرنسي؟

تبدأ مباراة لانس ولوهافر على ملعب بولار دولولي في لانس يوم السبت 5 ديسمبر 2026.

الدوري الفرنسي - الجولة 13 5 ديسمبر 2026 - 14:45 بولار دولولي

كيف تشتري تذاكر مباراة لانس ولوهافر في الدوري الفرنسي؟

إليك الخيارات والطرق المتاحة لشراء تذاكر مباراة لانس ولوهافر في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للنادي

منصة التذاكر الرسمية للنادي: يمكنك الشراء مباشرة عبر منصة التذاكر الرسمية للانس لمبارياته على أرضه في ملعب بولار دولولي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت جميع التذاكر المتاحة عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة لانس ولوهافر في الدوري الفرنسي؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة لانس ولوهافر المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للنادي

المدرج الشمالي (للمشجعين الأكثر حماسًا والأهازيج): من 30 إلى 55 يورو

من 30 إلى 55 يورو المدرج الجنوبي (للعائلات وإطلالات من مواقع مرتفعة): من 40 إلى 70 يورو

من 40 إلى 70 يورو المدرج الشرقي (للشركات وخدمات الطعام): من 90 إلى 180 يورو

من 90 إلى 180 يورو المدرج الغربي (لكبار الشخصيات والأقسام التنفيذية): من 150 إلى 250 يورو

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأولية، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر الدخول العام العادية ومقاعد المدرجات العلوية: تبدأ من نحو 47 إلى 75 يورو

تبدأ من نحو 47 إلى 75 يورو خيارات مقاعد الفئة الثانية والمقاعد الوسطى: تتراوح بين 78 و120 يورو

تتراوح بين 78 و120 يورو مقاعد الفئة الأولى المعاد بيعها ذات الإطلالة المميزة: تبدأ من 130 يورو

لانس ضد لوهافر في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى لانس ولوهافر

حقق لانس فوزين دون أي تعادل، وتعرض لثلاث هزائم في آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارة على أرضه أمام ليل بنتيجة 1-0 في الدوري الفرنسي، كما خسر أمام كلوب بروج بنتيجة 3-0 في دوري أبطال أوروبا خلال تلك الفترة. وفي المقابل، منحه الفوز على باريس إف سي بنتيجة 2-1 وعلى تروا خارج أرضه بنتيجة 3-1 بعض الارتياح. وسجل لانس ثمانية أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس.

حقق لوهافر فوزًا واحدًا وخسر أربعًا من آخر خمس مباريات رسمية خاضها. وكانت نتيجته الأخيرة الخسارة أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 5-1 في الدوري الفرنسي، كما خسر أمام مارسيليا بنتيجة 4-3 وأمام أوكسير بنتيجة 3-1 في الدوري خلال تلك الفترة. وكانت نتيجته الإيجابية الوحيدة الفوز على بولوني بنتيجة 6-1 في مباراة ودية. واستقبل لوهافر 11 هدفًا في هزائمه الأربع بالدوري خلال تلك الفترة.

لانس ضد لوهافر: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الناديين في الدوري الفرنسي يوم 30 يناير 2026، حين فاز لانس بنتيجة 1-0 على ملعب بولار دولولي. ويتسم سجل آخر خمس مواجهات مباشرة بالتكافؤ، إذ فاز لانس مرتين ولوهافر مرتين، وتعادلا مرة واحدة. وانتهت أحدث مواجهة على ملعب بولار بفوز لوهافر بنتيجة 4-3 في مارس 2025، بينما حقق لانس فوزًا بنتيجة 2-1 عندما التقى الفريقان في لوهافر في أغسطس 2025.