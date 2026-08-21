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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoكوفينتري سيتي
Coventry Building Society Arena
team-logoبرايتون
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كيفية الحصول على تذاكر كوفنتري سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
كوفينتري سيتي
برايتون

كيفية شراء تذاكر مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين كوفنتري سيتي وبرايتون آند هوف ألبيون، بما في ذلك معلومات المباراة

بعد مهمتين خارج الأرض توالياً مؤخراً أمام اثنين من الفرق المرشحة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهما أرسنال ومانشستر سيتي، سيشعر كوفنتري سيتي بقيادة فرانك لامبارد بالارتياح للعودة إلى ملعبه يوم الأحد 13 سبتمبر، عندما يواجه برايتون.

وبعد الفوز في 6 من آخر 8 مباريات على أرضه الموسم الماضي، مع تسجيل هدفين أو أكثر في كل انتصار من تلك الانتصارات، اعتاد جمهور سكاي بلوز على المواجهات الممتعة في كوفنتري بيلدينغ سوسيتي أرينا، وسيقبل بحماس على شراء التذاكر للمباريات المنزلية مجدداً. لا تفوت الفرصة واحجز مقعدك اليوم.

وبالطبع، لن يكون برايتون خصماً سهلاً. فقد خرج فريق فابيان هورزلر منتصراً في اثنتين من أصل ثلاث مباريات خارج أرضه أمام الفرق الصاعدة حديثاً الموسم الماضي، وسيدخل اللقاء واثقاً من قدرته على العودة إلى الديار بالنقاط الثلاث.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة كوفنتري سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة كوفنتري سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يواجه كوفنتري سيتي فريق برايتون آند هوف ألبيون على ملعب كوفنتري بيلدينغ سوسيتي أرينا في كوفنتري يوم الأحد 13 سبتمبر، على أن تنطلق المباراة في الساعة 2 ظهراً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4
Coventry Building Society Arena

كيفية شراء تذاكر مباراة كوفنتري سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءاً من تذاكر المباراة الواحدة وصولاً إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، ويتم تنظيم ذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانوني، واعتماد البوابات الرقمية بالكامل بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموها إلى النادي.
  • أعضاء النادي الرسميون المدفوعون «نظام القرعة»: تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت التي تعتمد على أسبقية الحضور بقرعات عشوائية مخصصة لأعضاء النادي المدفوعي العضوية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.
  • منصات التبادل الرسمية للتذاكر «إعادة البيع»: إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.
  • البيع العام: البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجماهير يكاد يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنتم تبحثون عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضاً شراء التذاكر من منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كوفنتري سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • فئات العمر والخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيراً متدرجاً ضمن فئات البالغين، والناشئين، الذين يكونون عادة تحت 18 أو 21 عاماً، والطلاب، وكبار السن، مع اختلاف نسب الخصومات والشرائح العمرية من نادٍ إلى آخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام المنافسين الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يجعل أسعارها الاسمية هي الأعلى.
  • موقع المقعد: تحمل المقاعد الواقعة في منتصف الجوانب وعلى المستوى السفلي أسعاراً أعلى، بينما توفر المقاعد في المستوى العلوي خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • ضرورة العضوية الرسمية: لشراء تذاكر المباريات المنزلية بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريباً أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وسارية للدخول في قرعات التذاكر أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الزائرة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسمياً الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الزائرة عند 30 جنيهاً إسترلينياً حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الزائرة عند 30 جنيهاً إسترلينياً، فإنها تعد من الأصعب حصولاً عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة لها محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصرياً لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون أكبر عدد من نقاط الولاء، ونادراً جداً ما تصل إلى البيع العام أو قرعات العضوية الأساسية.

الفورمة

كوفنتري

كوفنتري - المستوى

موناكو
ف2-0
آرسنال
خ3-0
PLY
ف2-4
هال سيتي
خ0-1
مان سيتي
خ1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
6/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
برايتون

برايتون - المستوى

TRO
ت0-0
أستون فيلا
ف4-0
TRO
ف4-0
تشيلسي
خ4-3
ليدز
ت1-1
الهدف المسجل (المستقبل)
12/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

كوفينتري سيتيتعادلبرايتون
3
0
2
كأس الاتحاد الإنجليزي
برايتون badge
برايتون
برايتون
3
كوفينتري سيتي badge
كوفينتري سيتي
كوفنتري
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
كوفينتري سيتي badge
كوفينتري سيتي
كوفنتري
2
برايتون badge
برايتون
برايتون
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
برايتون badge
برايتون
برايتون
2
كوفينتري سيتي badge
كوفينتري سيتي
كوفنتري
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
كوفينتري سيتي badge
كوفينتري سيتي
كوفنتري
2
برايتون badge
برايتون
برايتون
0
انتهت
كأس الاتحاد الإنجليزي
برايتون badge
برايتون
برايتون
0
كوفينتري سيتي badge
كوفينتري سيتي
كوفنتري
1
انتهت
7الأهداف المسجلة5
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

أخبار الفريقين والقوائم

تشكيلات كوفينتري سيتي ضد برايتون

3-4-3
كوفينتري سيتي crest
كوفينتري سيتي
كوفنتري
التشكيل
برايتون crest
برايتون
برايتون
4-2-3-1
كارل راشورثكارل راشورثإيثان بينوكإيثان بينوكB. ThomasB. Thomasأوريل أمينداأوريل أمينداميلان فان إيويكميلان فان إيويكفرانك أونيكافرانك أونيكاJ. DasilvaJ. DasilvaM. GrimesM. Grimesتايوو اونيىتايوو اونيىJ. RudoniJ. RudoniE. Mason-ClarkE. Mason-Clarkبارت فيربروجينبارت فيربروجينفيردي كاديوغلوفيردي كاديوغلولويس دينكلويس دينكلوكا فوسكوفيتشلوكا فوسكوفيتشأوليفييه بوسكاليأوليفييه بوسكاليياسين عياريياسين عياريماكسيم دي كويبرماكسيم دي كويبرماليك يالكويماليك يالكويدييجو جوميزدييجو جوميزباسكال جروسباسكال جروستشارالامبوس كوستولاستشارالامبوس كوستولاس
برايتون crest
برايتون
برايتون
3-4-3
كوفينتري سيتي

التشكيلة الأساسية

برايتون

البدلاء

المدرب

  • فرانك لامبارد
  • فابيان هورزلر
كوفينتري سيتي

الإصابات والإيقافات

برايتون

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
5500135+815
ف
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
540184+412
خ
ف
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
5311165+1110
ف
ف
ت
خ
ف
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
5230104+69
ف
ت
ت
ت
ف
5
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
523073+49
ت
ف
ت
ت
ف
6
ليفربولليفربولليفربول
523074+39
ف
ت
ف
ت
ت
7
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
523063+39
ف
ت
ت
ت
ف
8
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
522164+28
خ
ت
ت
ف
ف
9
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
52219908
ف
خ
ت
ف
ت
10
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
52121012-27
خ
ت
خ
ف
ف
11
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
5203711-46
خ
ف
خ
خ
ف
12
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
51228805
ت
خ
ت
ف
خ
13
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
512245-15
خ
ف
ت
ت
خ
14
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
5113610-44
خ
خ
ت
ف
خ
15
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
5113611-54
ت
خ
ف
خ
خ
16
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
511349-54
ف
خ
ت
خ
خ
17
بورنموثبورنموثبورنموث
503268-23
خ
ت
ت
ت
خ
18
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
5104110-93
ف
خ
خ
خ
خ
19
فولهامفولهامفولهام
502358-32
ت
ت
خ
خ
خ
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
502328-62
خ
ت
ت
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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