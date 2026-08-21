كيفية الحصول على تذاكر كوفنتري سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

بعد مهمتين خارج الأرض توالياً مؤخراً أمام اثنين من الفرق المرشحة للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهما أرسنال ومانشستر سيتي، سيشعر كوفنتري سيتي بقيادة فرانك لامبارد بالارتياح للعودة إلى ملعبه يوم الأحد 13 سبتمبر، عندما يواجه برايتون.

وبعد الفوز في 6 من آخر 8 مباريات على أرضه الموسم الماضي، مع تسجيل هدفين أو أكثر في كل انتصار من تلك الانتصارات، اعتاد جمهور سكاي بلوز على المواجهات الممتعة في كوفنتري بيلدينغ سوسيتي أرينا، وسيقبل بحماس على شراء التذاكر للمباريات المنزلية مجدداً. لا تفوت الفرصة واحجز مقعدك اليوم.

وبالطبع، لن يكون برايتون خصماً سهلاً. فقد خرج فريق فابيان هورزلر منتصراً في اثنتين من أصل ثلاث مباريات خارج أرضه أمام الفرق الصاعدة حديثاً الموسم الماضي، وسيدخل اللقاء واثقاً من قدرته على العودة إلى الديار بالنقاط الثلاث.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة كوفنتري سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة كوفنتري سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يواجه كوفنتري سيتي فريق برايتون آند هوف ألبيون على ملعب كوفنتري بيلدينغ سوسيتي أرينا في كوفنتري يوم الأحد 13 سبتمبر، على أن تنطلق المباراة في الساعة 2 ظهراً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4 13 سبتمبر 2026 - 09:00 Coventry Building Society Arena

كيفية شراء تذاكر مباراة كوفنتري سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءاً من تذاكر المباراة الواحدة وصولاً إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، ويتم تنظيم ذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانوني، واعتماد البوابات الرقمية بالكامل بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموها إلى النادي.

أعضاء النادي الرسميون المدفوعون «نظام القرعة»: تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت التي تعتمد على أسبقية الحضور بقرعات عشوائية مخصصة لأعضاء النادي المدفوعي العضوية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر «إعادة البيع»: إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجماهير يكاد يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنتم تبحثون عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضاً شراء التذاكر من منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كوفنتري سيتي ضد برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيراً متدرجاً ضمن فئات البالغين، والناشئين، الذين يكونون عادة تحت 18 أو 21 عاماً، والطلاب، وكبار السن، مع اختلاف نسب الخصومات والشرائح العمرية من نادٍ إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام المنافسين الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يجعل أسعارها الاسمية هي الأعلى.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الواقعة في منتصف الجوانب وعلى المستوى السفلي أسعاراً أعلى، بينما توفر المقاعد في المستوى العلوي خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

ضرورة العضوية الرسمية: لشراء تذاكر المباريات المنزلية بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريباً أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وسارية للدخول في قرعات التذاكر أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الزائرة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسمياً الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الزائرة عند 30 جنيهاً إسترلينياً حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الزائرة عند 30 جنيهاً إسترلينياً، فإنها تعد من الأصعب حصولاً عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة لها محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصرياً لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون أكبر عدد من نقاط الولاء، ونادراً جداً ما تصل إلى البيع العام أو قرعات العضوية الأساسية.

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