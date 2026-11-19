يستضيف كريستال بالاس مانشستر يونايتد يوم الأحد 13 ديسمبر 2026 على ملعب سيلهرست بارك في لندن.

في نوفمبر 2025، حسم هدفا جوشوا زيركزي وماسون ماونت في الشوط الثاني فوز يونايتد بعد تأخره بنتيجة 2-1 على ملعب سيلهرست بارك. وكرر يونايتد سيناريو الفوز نفسه بنتيجة 2-1 بعد تأخره على ملعب أولد ترافورد في مارس 2026، مستفيدًا من طرد ماكسينس لاكروا في الشوط الثاني، بفضل هدفي برونو فرنانديز وبنيامين شيشكو.

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متى تبدأ مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد على ملعب سيلهرست بارك في لندن يوم الأحد 13 ديسمبر 2026.

كيفية شراء تذاكر مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. قنوات الناديين الرسمية

شباك تذاكر كريستال بالاس الرسمي والعضويات: تُمنح الأولوية لأعضاء كريستال بالاس الرسميين، الذين يمكنهم شراء التذاكر عبر بوابة النادي الرسمية خلال فترات البيع المحددة. وإذا تبقت تذاكر، فقد تُطرح أحيانًا للبيع العام أو تتاح عبر منصة النادي الرسمية لتبادل التذاكر، المخصصة لحاملي التذاكر الموسمية غير القادرين على الحضور.

تُمنح الأولوية لأعضاء كريستال بالاس الرسميين، الذين يمكنهم شراء التذاكر عبر بوابة النادي الرسمية خلال فترات البيع المحددة. وإذا تبقت تذاكر، فقد تُطرح أحيانًا للبيع العام أو تتاح عبر منصة النادي الرسمية لتبادل التذاكر، المخصصة لحاملي التذاكر الموسمية غير القادرين على الحضور. نظام التذاكر والعضوية الرسمي لمانشستر يونايتد: تُوزّع تذاكر جماهير الفريق الزائر لهذه المباراة عبر نظام التذاكر الرسمي لمانشستر يونايتد. ونظرًا إلى ارتفاع الطلب، تُخصّص التذاكر حصريًا لأعضاء النادي التنفيذي وحاملي التذاكر الموسمية الذين يملكون رصيدًا كافيًا من حضور المباريات، بناءً على سجل حضورهم للمباريات خارج الأرض، وذلك عبر قرعة أو نظام لنقاط الولاء.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية للناديين، فيمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المخصصة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. قنوات الناديين الرسمية

تذاكر الدخول العام للبالغين: تتراوح أسعارها بين £63 و£80 .

تتراوح أسعارها بين . باقات الضيافة الرسمية يوم المباراة: تبدأ أسعارها عادة من نحو £289 فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من منافذ البيع الأساسية للناديين، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

المقاعد العادية المعاد بيعها أو المطروحة عبر تبادل التذاكر: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو £92 .

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو . متوسط سعر التذكرة: يتراوح بين £143 و£244 .

يتراوح بين . مقاعد إعادة البيع المميزة أو كبار الشخصيات: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو £395 وتصل إلى £885 فأكثر.

كريستال بالاس ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى كريستال بالاس ومانشستر يونايتد مؤخرًا

حقق كريستال بالاس فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات، وسجل خلالها أربعة أهداف واستقبل سبعة. وكانت مباراته الأخيرة هزيمة بنتيجة 1-3 أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما خسر خلال هذه السلسلة أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 2-0 وأمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 0-2 في الدوري. وكان تعادله 1-1 مع هوفنهايم في الدوري الأوروبي وفوزه على فولهام في كأس كاراباو نتيجتيه الوحيدتين اللتين حصد منهما نقاطًا خلال المباريات الخمس.

حقق مانشستر يونايتد فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات رسمية له. وكانت نتيجته الأخيرة تعادلًا مثيرًا بنتيجة 4-4 مع أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل فوزه 3-2 على روما في دوري أبطال أوروبا. وخسر يونايتد أمام تشيلسي بنتيجة 2-0 وأمام بورنموث بنتيجة 3-0 في الدوري، كما خسر 4-1 أمام كومو في أوروبا. وسجل يونايتد عشرة أهداف واستقبل ثلاثة عشر خلال تلك المباريات الخمس.

كريستال بالاس ومانشستر يونايتد: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت آخر مواجهة بين الناديين في 1 مارس 2026، حين فاز مانشستر يونايتد على كريستال بالاس بنتيجة 2-1 على ملعب أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل ذلك، فاز يونايتد خارج أرضه بنتيجة 2-1 على ملعب سيلهرست بارك في 30 نوفمبر 2025. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق يونايتد ثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد لبالاس، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. لكن فوز بالاس بنتيجة 4-0 على ملعب سيلهرست بارك في مايو 2024 يظل النتيجة الأكبر في هذه السلسلة الأخيرة.