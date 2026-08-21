بعد أول ديربي لندني لفولهام هذا الموسم على ملعب كرافن كوتيدج أمام تشيلسي مباشرة، يأتي ديربي آخر، إذ يستضيف كريستال بالاس يوم السبت 5 سبتمبر. ويمكنك حجز تذاكرك اليوم.

إذا كانت مباراة تشيلسي مؤشراً، فإن جماهير فولهام على موعد مع متعة حقيقية هذا الموسم، كما أن الطلب على التذاكر سيرتفع بشكل هائل. ورغم خروج فريق ألفارو أربيلوا من المباراة من دون نقاط، فإنه قدم أكثر من مساهمة في مواجهة مثيرة شهدت 5 أهداف.

لكن فولهام يدرك أنه سيكون بحاجة إلى كامل تركيزه عندما يحل بالاس ضيفاً عليه. والمثير أن كريستال بالاس لم يتعرض لأي هزيمة في آخر ثماني مواجهات له على ملعب كرافن كوتيدج، وهي سلسلة تعود إلى يناير 2005.

دع GOAL يزوّدك بكل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة فولهام ضد كريستال بالاس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة فولهام ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة فولهام ضد كريستال بالاس على ملعب كرافن كوتيدج (لندن)، يوم السبت 5 سبتمبر، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 3 5 سبتمبر 2026 - 10:00 كرافن كوتيج

كيفية شراء تذاكر مباراة فولهام ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءاً من تذاكر المباراة الواحدة وصولاً إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، واعتماد بوابات دخول رقمية بالكامل، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر من خلال العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائي للأعضاء المشتركين برسوم في النادي (مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership). ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بسعرها الرسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: يكاد البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور أن يكون غير موجود بالنسبة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضاً شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة فولهام ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية والتخفيضات: تقدم معظم الأندية أسعاراً متدرجة ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو تحت 21 عاماً)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات مختلفة (مثل الفئة A أو B أو C). وتندرج المواجهات الكبيرة أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يجعل أسعارها الرسمية هي الأعلى.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطية على جانبي الملعب وفي الطبقات السفلية أسعاراً أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقات العليا خلف المرميين خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات المنزلية بالسعر الرسمي، تشترط تقريباً جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يحمل كل مشجع عضوية رسمية نشطة ومدفوعة في النادي من أجل دخول القرعات أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسمياً سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهاً إسترلينياً لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن سقف سعر تذاكر الجماهير الضيفة يبلغ 30 جنيهاً إسترلينياً، فإنها تعد من الأصعب حصولاً في الرياضة العالمية. إذ إن الحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصرياً لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون أكبر عدد من نقاط الولاء، ونادراً جداً ما تصل إلى البيع العام أو قرعات العضوية الأساسية.

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