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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoفولهام
كرافن كوتيج
team-logoتشيلسي
Book Fulham vs Chelsea Tickets
ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر فولهام ضد تشيلسي: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام
تشيلسي
مورجان روجرز

لا تفوت فرصة مشاهدة ديربي لندني كبير هذا أغسطس

يُسدل الستار على الجولة الأولى من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز الجديد 2026/27 بمواجهة ديربي لندنية مرتقبة، إذ يستضيف فولهام جاره في غرب لندن، تشيلسي، على ملعب كرافن كوتيدج يوم الاثنين 24 أغسطس.

وسيدخل تشيلسي المباراة بعدة صفقات جديدة بارزة. فقد وقع كل من ماكسنس لاكروا، ماركو باليسترا وجيوفاني كويندا مقابل أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني، لكن الصفقة الأبرز بطبيعة الحال كانت التعاقد مع مورجان روجرز، الذي جرى شراؤه مقابل مبلغ ضخم بلغ 117 مليون جنيه إسترليني من أستون فيلا.

وقد يكون فولهام قد خسر خدماته الهجومية برحيل هاري ويلسون وراؤول خيمينيز، اللذين سجلا في الفوز 2-1 على تشيلسي في كرافن كوتيدج في يناير، لكنه ضم أيضًا لاعبين لافتين من ريال مدريد، هما جونزالو جارسيا وسيزار بالاسيوس، ويأمل أن يتسببا في مشاكل للمدافعين هذا الموسم.

يقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة فولهام ضد تشيلسي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة فولهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة فولهام ضد تشيلسي في تمام 20:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم الاثنين 24 أغسطس، على ملعب كرافن كوتيدج في لندن.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1
كرافن كوتيج

كيفية شراء تذاكر مباراة فولهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لتذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو عبر شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، واعتماد البوابات الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.
  • الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت التي تعتمد على أسبقية الحضور بقرعة عشوائية للأعضاء الرسميين المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.
  • منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية للنادي.
  • البيع العام: البيع المفتوح لغير الأعضاء من عامة الجمهور يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنتم تبحثون عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فولهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • الفئات العمرية وفئات الخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا لفئات البالغين، والناشئين، وعادة تحت 18 أو تحت 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق لآخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، التي تحمل أعلى الأسعار بالقيمة الاسمية.
  • موقع المقعد: تحمل المقاعد المركزية على طول جانبي الملعب ومقاعد الطبقة السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر مقاعد الطبقة العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة من حيث الميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط تقريبًا جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية فعالة ومدفوعة للنادي من أجل دخول قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لأسعار تذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن الحد الأقصى لتذاكر الجماهير الضيفة يبلغ 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تكاد تصل أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الحالة

فولهام

فولهام - المستوى

الأهلي
ت1-1
FAR
ف1-2
بالاس
خ1-2
مالاجا
ت2-2
شتوتجارت
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
7/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
تشيلسي

تشيلسي - المستوى

توتنهام
خ1-2
يوفنتوس
خ0-1
ميلان
ف3-0
جوهور
ت3-3
ريال سوسييداد
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

فولهامتعادلتشيلسي
2
0
3
الدوري الإنجليزي الممتاز
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فولهام
فولهام
2
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تشيلسي
تشيلسي
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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تشيلسي
تشيلسي
2
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فولهام
فولهام
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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فولهام
فولهام
1
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تشيلسي
تشيلسي
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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تشيلسي
تشيلسي
1
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فولهام
فولهام
2
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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تشيلسي
تشيلسي
1
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فولهام
فولهام
0
انتهت
5الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

أخبار الفريقين والقائمتان

تشكيلات فولهام ضد تشيلسي

4-2-3-1
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فولهام
فولهام
التشكيل
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
3-4-2-1
بيرنارد لينوبيرنارد لينوكالفين باسيكالفين باسيأنتوني روبنسونأنتوني روبنسونخورخي كوينكاخورخي كوينكاتيموثي كاستانييتيموثي كاستانييC. PalaciosC. Palaciosساندر بيرجيساندر بيرجيساندير بيرجساندير بيرجأوسكار بوبأوسكار بوبجوشا كينغجوشا كينغغونزالو غارسياغونزالو غارسياروبيرت سانشيزروبيرت سانشيزليفي كولويلليفي كولويلجوش أتشيمبونججوش أتشيمبونجماكسينس لاكرواماكسينس لاكروامورجان روجرزمورجان روجرزريس جيمسريس جيمسجوريل هاتوجوريل هاتوروميو لافياروميو لافياكول بالمركول بالمرمالو جوستومالو جوستوجواو بيدروجواو بيدرو
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
4-2-3-1
فولهام

التشكيلة الأساسية

تشيلسي

البدلاء

المدرب

  • ألفارو أربيلوا
  • تشابي ألونسو
فولهام

الإصابات والإيقافات

تشيلسي

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
5500135+815
ف
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
540184+412
خ
ف
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
5311165+1110
ف
ف
ت
خ
ف
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
5230104+69
ف
ت
ت
ت
ف
5
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
523073+49
ت
ف
ت
ت
ف
6
ليفربولليفربولليفربول
523074+39
ف
ت
ف
ت
ت
7
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
523063+39
ف
ت
ت
ت
ف
8
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
522164+28
خ
ت
ت
ف
ف
9
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
52219908
ف
خ
ت
ف
ت
10
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
52121012-27
خ
ت
خ
ف
ف
11
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
5203711-46
خ
ف
خ
خ
ف
12
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
51228805
ت
خ
ت
ف
خ
13
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
512245-15
خ
ف
ت
ت
خ
14
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
5113610-44
خ
خ
ت
ف
خ
15
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
5113611-54
ت
خ
ف
خ
خ
16
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
511349-54
ف
خ
ت
خ
خ
17
بورنموثبورنموثبورنموث
503268-23
خ
ت
ت
ت
خ
18
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
5104110-93
ف
خ
خ
خ
خ
19
فولهامفولهامفولهام
502358-32
ت
ت
خ
خ
خ
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
502328-62
خ
ت
ت
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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