تُضمن الأجواء الحماسية دائمًا عندما يلتقي أكبر ناديين في تركيا، جالاتا سراي وفنربخشة، في إسطنبول، سواء على ملعب علي سامي ين (رامس بارك) أو ملعب شكري سراج أوغلو. ويستضيف فنربخشة مباراة «ديربي القارات» المرتقبة المقبلة في مارس 2027، ويمكنك حضور هذه المواجهة الكبرى في الدوري التركي الممتاز بحجز تذكرتك اليوم.

يسعى جالاتا سراي إلى إحراز لقب الدوري التركي للمرة الخامسة تواليًا، في إنجاز قياسي، هذا الموسم، لكنه يتوقع منافسة قوية من غريمه في المدينة ومن فرق أخرى. ورغم أن فنربخشة لم يُتوّج باللقب منذ موسم 2013/14، فإنه لا يزال ينافس على الألقاب، بعدما حلّ ثانيًا في المواسم الخمسة الماضية من الدوري التركي الممتاز.

وفي المواجهة الأولى بين الفريقين هذا الموسم، يوم 26 أكتوبر 2026، تصدّر فيكتور أوسيمين العناوين بتسجيله هدفين في الفوز 2-1 على ملعب رامس بارك. ومع استعداد أوسيمين ونجوم آخرين، مثل رافائيل لياو وباريش يلماز وماسون جرينوود وروميلو لوكاكو، لخوض المباراة المقبلة، يُنتظر أن تكون مواجهة عملاقي إسطنبول حدثًا آخر لا يُفوّت.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر مباراة فنربخشة وجالاتا سراي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

متى تُقام مباراة فنربخشة وجالاتا سراي المقبلة؟

التاريخ المباراة (بالتوقيت المحلي) الملعب (الموقع) التذاكر 20/21/22 مارس الدوري التركي الممتاز: فنربخشة ضد جالاتا سراي (لم يُحدد بعد) ملعب شكري سراج أوغلو (إسطنبول) التذاكر

كيفية شراء تذاكر مباراة فنربخشة وجالاتا سراي

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباراة «ديربي القارات» بين فنربخشة وجالاتا سراي على ملعب شكري سراج أوغلو عبر الإنترنت من خلال منصة التذاكر المركزية الرسمية في تركيا، باسو.

ومن المتوقع طرح تذاكر مباراة مارس المقبلة عبر القنوات الرسمية قبل موعد المباراة بثلاثة إلى خمسة أيام.

لكن نظرًا إلى أن هذا الديربي من أكثر المواجهات طلبًا على التذاكر في العالم، فإن الحصول على مقعد عبر القنوات الرسمية يتطلب اجتياز مراحل بيع تمنح الأولوية لفئات محددة من جمهور النادي.

مرحلة الأولوية : تُفتح أولًا حصريًا لأعضاء فنربخشة الرسميين وحاملي بطاقات النادي من الفئات الأعلى.

حاملو بطاقات باسوليغ الخاصة بفنربخشة : تُفتح بعد ذلك للمشجعين العاديين الذين يحملون بطاقة باسوليغ مسجلة باسم فنربخشة.

البيع للجمهور العام : لا يُفتح إلا إذا تبقت تذاكر. لكن حصة تذاكر الديربي محدودة للغاية، ونادرًا ما تصل التذاكر إلى مرحلة البيع للجمهور العام، إن وصلت أصلًا.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباراة فنربخشة وجالاتا سراي من سوق إعادة البيع. ويُعد ستوب هاب من أبرز مواقع بيع التذاكر للراغبين في حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، ويوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الذين يأملون الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة فنربخشة وجالاتا سراي؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات فنربخشة على ملعب شكري سراج أوغلو في إسطنبول عمومًا بين 30 و100 يورو (نحو 1٬200 إلى أكثر من 3٬800 ليرة تركية) للمباريات المعتادة في الدوري التركي الممتاز، مع اختلافها بدرجة كبيرة بحسب المنافس وفئة المقعد.

تتوزع مقاعد ملعب فنربخشة على عدة فئات ومدرجات رئيسية:

خلف المرميين / كاله أركاسي (مدرجا ميغروس وسبور توتو، شمالًا وجنوبًا): هذه أقسام المشجعين الأكثر حماسًا وتشجيعًا، بما في ذلك نواة مجموعات الألتراس. وتتراوح أسعار تذاكرها بين 30 و50 دولارًا لمباريات الدوري المعتادة.

المدرجات العلوية / أوست تريبون (ماراثون أوست وفينيريوم أوست): مقاعد مرتفعة على جانبي الملعب توفر رؤية ممتازة. وتتراوح أسعار تذاكرها بين 40 و65 يورو.

المدرجات السفلية / ألت تريبون (ماراثون ألت وفينيريوم ألت): مقاعد مميزة بمحاذاة خطي التماس، قريبة من اللاعبين ومقاعد البدلاء. وتتراوح أسعار تذاكرها بين 70 وأكثر من 100 يورو للمباريات المعتادة.

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تشمل الدخول إلى صالات فاخرة وخدمات تقديم الطعام ومقاعد مميزة في وسط المدرجات. وتتراوح أسعارها بين 150 وأكثر من 300 يورو.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع مثل ستوب هاب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب شكري سراج أوغلو

يُعد ملعب شكري سراج أوغلو، المعروف حاليًا لأسباب تتعلق بالرعاية باسم مجمع تشوباني ستاديوم فنربخشة شكري سراج أوغلو الرياضي، واحدًا من أكثر ملاعب كرة القدم شهرة ورهبة وأهمية تاريخية في أوروبا. وكثيرًا ما يصفه مشجعوه المتحمسون بـ«المعبد».

يقع هذا الملعب، الذي تتراوح سعته بين 47٬430 و50٬530 مقعدًا، في حي كاديكوي النابض بالحياة في الجانب الآسيوي من إسطنبول. وهو ملعب فنربخشة، النادي التركي الكبير متعدد الرياضات، منذ افتتاحه عام 1908.

من المباريات البارزة التي استضافها ملعب شكري سراج أوغلو:

نهائي كأس الاتحاد الأوروبي (2009) : استضاف الملعب آخر نهائي للبطولة، وفاز فيه شاختار دونيتسك على فيردر بريمن 2-1. افتتح لويز أدريانو التسجيل لشاختار، وأدرك نالدو التعادل لبريمن، قبل أن يسجل جادسون هدف الفوز التاريخي في الدقيقة 97 من الوقت الإضافي.

الديربي التاريخي بنتيجة 6-0 (2002) : في أشهر مواجهات ديربي القارات المحتدم، فرض فنربخشة سيطرته التامة على غريمه التقليدي جالاتا سراي. ورغم إكماله المباراة بعشرة لاعبين، سجل فنربخشة ستة أهداف دون رد، كان آخرها بتوقيع أوميت أوزات. ولا تزال نتيجة «6-0» جزءًا راسخًا من ذاكرة النادي.

ثلاثية شانلي ضد مانشستر يونايتد (2004) : في مباراة لافتة بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، سجل تونجاي شانلي، اللاعب المحبوب لدى الجماهير، ثلاثة أهداف مذهلة، من بينها هدف بركلة خلفية مزدوجة رائعة، ليهزم مانشستر يونايتد بقيادة أليكس فيرجسون.

مرج القس: قبل تشييد أي مبنى خرساني، كانت الأرض التي يقوم عليها ملعب شكري سراج أوغلو اليوم تُعرف باسم بابازين تشايري (مرج القس). وكانت أول ملعب كرة قدم رسمي في البلاد، وأُقيمت عليها أولى مباريات دوري إسطنبول لكرة القدم.

فنربخشة ضد جالاتا سراي: كل ما تحتاج إلى معرفته

فنربخشة ضد جالاتا سراي: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

يتفوق فنربخشة على جالاتا سراي في سجل المواجهات المباشرة عبر تاريخ ديربي القارات (كيتالاراراسي ديربي)، باحتساب جميع المباريات الرسمية والودية. ويعود التنافس بينهما إلى أول لقاء جمعهما عام 1909، وفاز فيه جالاتا سراي 2-0. ومنذ ذلك الحين، خاض الفريقان 407 مباريات، فاز فنربخشة في 150 منها، وجالاتا سراي في 132، وانتهت 125 مباراة بالتعادل.

وفاز جالاتا سراي على غريمه في المدينة 2-1 في آخر لقاء بينهما، خلال مواجهة محتدمة في الدوري التركي الممتاز على ملعب رامس بارك في أكتوبر (2026).



