يستضيف طرابزون سبور فريق إف كيه يابلونيتس يوم الخميس 10 ديسمبر 2026 على ملعب بابارا بارك في طرابزون.

تمثل هذه المباراة في دوري المؤتمر الأوروبي أول مواجهة رسمية بين طرابزون سبور وإف كيه يابلونيتس في المسابقات الأوروبية. وفي غياب أي سجل سابق للمواجهات المباشرة، يدخل مدربا الفريقين لقاء ديسمبر معتمدين بالكامل على مستوى فريقيهما الحالي في البطولة الأوروبية لتحقيق الأفضلية.

يقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة طرابزون سبور ضد إف كيه يابلونيتس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة طرابزون سبور ضد يابلونيتس في دوري المؤتمر الأوروبي؟

تبدأ مباراة طرابزون سبور ضد إف كيه يابلونيتس على ملعب بابارا بارك في طرابزون يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 5 10 ديسمبر 2026 - 12:45 بابارا بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة طرابزون سبور ضد يابلونيتس في دوري المؤتمر الأوروبي؟

إليك خيارات الحصول على تذاكر مباراة طرابزون سبور ضد يابلونيتس المقبلة في دوري المؤتمر الأوروبي وشرائها:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يمكنك الاطلاع على بوابة التذاكر الرسمية لطرابزون سبور وقنوات النادي لمعرفة التذاكر المخصصة للبيع المباشر، ومبيعات الأعضاء، وطرح التذاكر لعامة الجمهور من النادي مباشرة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، فقد تتوفر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل StubHub. تتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري المؤتمر الأوروبي المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المطروحة للبيع المباشر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة طرابزون سبور ضد يابلونيتس في دوري المؤتمر الأوروبي؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة طرابزون سبور ضد يابلونيتس في دوري المؤتمر الأوروبي:

1. القنوات الرسمية للنادي

مدرجا الجنوب والشمال (Güney وKuzey): نحو 11 إلى 13 يورو.

نحو مدرج ماتيا أحمد مينغوتسي: نحو 14 إلى 16 يورو.

نحو مدرجا الشرق والغرب (Doğu وBatı): نحو 21 إلى 24 يورو.

نحو كبار الشخصيات الفضية: نحو 61 يورو.

نحو كبار الشخصيات الذهبية: نحو 73 يورو .

نحو . كبار الشخصيات البلاتينية: نحو 87 إلى 95 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي المباشرة، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

الدخول العام العادي / الفئات العليا: تبدأ عادةً من نحو 100 إلى 105 يورو .

تبدأ عادةً من نحو . المقاعد المميزة بمحاذاة الملعب وخيارات الفئة الأولى: تتراوح عمومًا بين 120 و250 يورو أو أكثر .

تتراوح عمومًا بين . باقات إعادة البيع الفاخرة لكبار الشخصيات: قد تصل إلى أكثر من 350 إلى 450 يورو أو أكثر.

طرابزون سبور ضد يابلونيتس في دوري المؤتمر الأوروبي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى طرابزون سبور ويابلونيتس

حقق طرابزون سبور أربعة انتصارات وتلقى هزيمة واحدة في آخر خمس مباريات رسمية له. وكانت آخر نتائجه الفوز خارج أرضه على ألانيا سبور 2-0 في الدوري التركي الممتاز يوم 8 نوفمبر. وقبل ذلك، خسر على أرضه أمام فرايبورغ 1-0 في دوري المؤتمر الأوروبي، لتنتهي بذلك سلسلة قوية من النتائج. وفي مباريات سابقة ضمن هذه السلسلة، تغلب على غازي عنتاب إف كيه 2-0 وحقق فوزًا خارج أرضه على ريزه سبور بنتيجة 3-4. وسجل طرابزون سبور تسعة أهداف واستقبل خمسة في تلك المباريات الخمس.

حقق يابلونيتس فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات له، وتعادل مرة واحدة وخسر ثلاثًا. وكانت آخر مبارياته الهزيمة أمام أرتيس برنو 2-1 في الكأس يوم 11 نوفمبر. وقبلها، تعادل 0-0 مع ملادا بوليسلاف في الدوري الأول، وتعادل 1-1 مع ريغا إف سي في دوري المؤتمر الأوروبي. وشهدت تلك السلسلة أيضًا خسارته على أرضه أمام سلافيا براغ 5-0. وسجل يابلونيتس أربعة أهداف واستقبل تسعة في تلك المباريات الخمس.

طرابزون سبور ضد يابلونيتس: سجل المواجهات المباشرة الأخير

لا تتوفر حاليًا بيانات عن المواجهات المباشرة بين طرابزون سبور وإف كيه يابلونيتس لهذه المباراة. وستُضاف معلومات أخرى عن السجل التاريخي عند تأكيدها.