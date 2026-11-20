يستضيف شيفيلد يونايتد بيرنلي يوم السبت 12 ديسيمبر 2026 على ملعب برامال لين في شيفيلد.

خلال موسم 2024–25 من التشامبيونشيب، فاز بيرنلي على شيفيلد يونايتد ذهابًا وإيابًا، إذ أتبع انتصاره 2-0 في يوم الصناديق على ملعب برامال لين بفوز صعب 2-1 على ملعب تيرف مور في أبريل 2025. وامتدت تلك السلسلة مباشرة من فوز بيرنلي الكبير عليه ذهابًا وإيابًا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم السابق، حين اكتسحه 5-0 في لانكشاير وفاز عليه 4-1 في شيفيلد.

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متى تنطلق مباراة شيفيلد يونايتد ضد بيرنلي في التشامبيونشيب؟

تنطلق مباراة شيفيلد يونايتد ضد بيرنلي على ملعب برامال لين في شيفيلد يوم السبت 12 ديسيمبر 2026.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى - الجولة 21 12 ديسمبر 2026 - 10:00 برامول لين

كيف تشتري تذاكر مباراة شيفيلد يونايتد ضد بيرنلي في التشامبيونشيب؟

لشراء تذاكر مباراة شيفيلد يونايتد ضد بيرنلي في التشامبيونشيب، يمكنك الاطلاع على الخيارات التالية:

1. القنوات الرسمية للناديين

بيع التذاكر الرسمي للناديين: يبيع الناديان التذاكر مباشرة عبر منصتيهما الرسميتين على الإنترنت، موقع تذاكر شيفيلد يونايتد لجماهير صاحب الأرض والموقع الرسمي لبيرنلي للجماهير الزائرة.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات التشامبيونشيب المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة شيفيلد يونايتد ضد بيرنلي في التشامبيونشيب؟

إليك تفصيلًا للتكاليف التقديرية لتذاكر مباراة شيفيلد يونايتد ضد بيرنلي في التشامبيونشيب:

1. القنوات الرسمية للناديين

الدخول العام للبالغين (مقاعد عادية): من 25 إلى 45 جنيهًا إسترلينيًا.

من 25 إلى 45 جنيهًا إسترلينيًا. التذاكر المخفضة والناشئون (كبار السن والشباب ومن هم دون 18 عامًا): من 15 إلى 30 جنيهًا إسترلينيًا.

من 15 إلى 30 جنيهًا إسترلينيًا. باقات الضيافة الرسمية يوم المباراة وكبار الشخصيات: من 120 إلى 150 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من مبيعات الناديين المباشرة، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub التذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

المقاعد العادية خلف المرمى أو في المدرج العلوي: من 70 إلى 83 جنيهًا إسترلينيًا.

من 70 إلى 83 جنيهًا إسترلينيًا. المقاعد على جانبي الملعب وذات الرؤية المميزة: من 95 إلى 140 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر.

من 95 إلى 140 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر. ضيافة كبار الشخصيات والمقصورات التنفيذية (إعادة البيع): من 485 إلى 650 جنيهًا إسترلينيًا أو أكثر.

شيفيلد يونايتد ضد بيرنلي في التشامبيونشيب: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى شيفيلد يونايتد وبيرنلي

فاز شيفيلد يونايتد بثلاث من آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب، وتعادل في واحدة وخسر أخرى. وكانت آخر نتائجه الخسارة 2-1 على أرضه أمام تشارلتون أثلتيك، ما أنهى سلسلة من انتصارين متتاليين. وقبل ذلك، فاز شيفيلد يونايتد على بريستون نورث إند 3-2 خارج أرضه وعلى ريكسهام 1-0 على أرضه. وسجل سبعة أهداف واستقبل ستة خلال المباريات الخمس.

خسر بيرنلي ثلاثًا من آخر خمس مباريات له في التشامبيونشيب، وتعادل في المباراتين الأخريين. وكانت آخر مبارياته خسارة 5-4 خارج أرضه أمام كارديف سيتي، بعد تعادله 1-1 على أرضه مع كوينز بارك رينجرز. وتعادل بيرنلي أيضًا 0-0 خارج أرضه أمام بورتسموث خلال هذه السلسلة. وسجل سبعة أهداف في المباريات الخمس، لكنه استقبل تسعة، ما يجعل سجله الدفاعي مصدر قلق واضح.

شيفيلد يونايتد ضد بيرنلي: سجل المواجهات الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في أبريل 2025، حين فاز بيرنلي على شيفيلد يونايتد 2-1 في مباراة بالتشامبيونشيب على ملعب تيرف مور. وقبلها، استضاف شيفيلد يونايتد بيرنلي في ديسمبر 2024 وخسر 2-0. وخلال آخر خمس مواجهات مسجلة، يتفوق بيرنلي بوضوح بأربعة انتصارات مقابل لا شيء لشيفيلد يونايتد، مع وقوع خسارة واحدة في تلك السلسلة خلال مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل بيرنلي 14 هدفًا في تلك المباريات الخمس، مقابل ستة لشيفيلد يونايتد.