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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoسندرلاند
ملعب النور
team-logoفولهام
Book Sunderland vs Fulham Tickets
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كيفية الحصول على تذاكر سندرلاند ضد فولهام: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، ومعلومات المباراة، وموعد انطلاق اللقاء والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
سندرلاند
فولهام

كل ما تحتاج إلى معرفته عن حجز مقعدك في أول مباراة لسندرلاند على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب النور

يعد هذا الموسم واعدًا بأن يكون كبيرًا بالنسبة إلى سندرلاند، الذي تأهل إلى أوروبا للمرة الأولى منذ عام 1973، وللمرة الثانية فقط في تاريخه بالكامل. وبطبيعة الحال، تبقى الدوري الإنجليزي الممتاز هي الأساس، وسيأمل الفريق الموهوب في إمتاع جماهير سندرلاند في مباراته الافتتاحية على ملعبه في الموسم أمام فولهام يوم الأحد 30 أغسطس.

تجاوز سندرلاند كل التوقعات في عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، بعدما أنهى الموسم في المركز السابع وحجز مقعدًا في الدوري الأوروبي. وقد بُني هذا النجاح على سجل مميز على أرضه، إذ حقق فريق ريجيس لو بري بعض الانتصارات التي لا تُنسى على أندية مثل تشيلسي وتوتنهام وبورنموث، وعلى وجه الخصوص نيوكاسل، في ملعب النور.

يمكنك أن تكون حاضرًا في المباراة الافتتاحية لسندرلاند على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر أيام الأحد من شهر أغسطس. دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة سندرلاند ضد فولهام، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة سندرلاند وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة سندرلاند وفولهام على ملعب النور في سندرلاند يوم الأحد 30 أغسطس، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 2 ظهرًا بتوقيت بريطانيا الصيفي.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 2
ملعب النور

كيفية شراء تذاكر مباراة سندرلاند وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، ويتم إدارة ذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، والبوابات الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.
  • الأعضاء الرسميون المشتركون مدفوعو الرسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت التي تعتمد على أسبقية الحضور بقرعات عشوائية للأعضاء المشتركين مدفوعي الرسوم في الأندية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة لدخول السحب.
  • منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.
  • البيع العام: يكاد البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء أن يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة سندرلاند وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • الفئات العمرية والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات مختلفة، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى ضد منافسي الستة الأوائل أو الخصوم في مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يجعل أسعارها الاسمية هي الأعلى.
  • موقع المقعد: تحمل المقاعد الواقعة في منتصف الجوانب الطولية من الملعب وفي المدرجات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في المدرجات العلوية خلف المرميين خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية نشطة ومدفوعة في النادي من أجل دخول قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر المباريات خارج الأرض وتوافرها

مددت الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر المباريات خارج الأرض حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن الحد الأقصى لتذاكر المباريات خارج الأرض يبلغ 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تُعد من أصعب التذاكر حصولًا في الرياضة العالمية. إذ إن الحصص المخصصة للجماهير الزائرة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، ونادرًا ما تصل إلى البيع العام أو إلى قرعات العضوية الأساسية.

يتيح شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عالية الأهمية للمشجعين مشاهدة صراعات تكتيكية من الطراز الرفيع ومواهب فردية عالمية المستوى مباشرة. وإذا كنت تنوي دعم قراءاتك الخاصة بالمباراة بشأن النتيجة النهائية، فلا تترك وراءك حوافزك التمهيدية كعميل جديد. احرص على استخدام رمز betfred الترويجي المعتمد لدينا للاستمتاع بمزايا مراهنات استثنائية اليوم.

الحالة الفنية

سندرلاند

سندرلاند - المستوى

ليدز
خ1-0
WRE
ف1-0
لانس
ف0-2
رين
ف2-1
ابسويتش
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
6/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
فولهام

فولهام - المستوى

بالاس
خ1-2
مالاجا
ت2-2
شتوتجارت
ف1-0
تشيلسي
خ2-3
WIM
ف3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
9/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

سجل المواجهات المباشرة الأخير

وجهاً لوجه

سندرلاندتعادلفولهام
0
1
4
الدوري الإنجليزي الممتاز
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سندرلاند
سندرلاند
1
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فولهام
فولهام
3
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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فولهام
فولهام
1
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سندرلاند
سندرلاند
0
انتهت
كأس الاتحاد الإنجليزي
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سندرلاند
سندرلاند
2
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فولهام
فولهام
3
انتهت
كأس الاتحاد الإنجليزي
فولهام badge
فولهام
فولهام
1
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سندرلاند
سندرلاند
1
انتهت
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
فولهام badge
فولهام
فولهام
2
سندرلاند badge
سندرلاند
سندرلاند
1
انتهت
5الأهداف المسجلة10
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

أخبار الفريقين والقوائم

تشكيلات سندرلاند ضد فولهام

4-2-3-1
سندرلاند crest
سندرلاند
سندرلاند
التشكيل
فولهام crest
فولهام
فولهام
4-2-3-1
روبن ريفسروبن ريفسD. BallardD. Ballardرينيلدو ماندافارينيلدو ماندافاتوماس مونييهتوماس مونييهنوردي موكيلينوردي موكيليT. HumeT. Humeإنزو لو فيإنزو لو فينواه صاديقينواه صاديقينيلسون أنجولونيلسون أنجولوجرانيت تشاكاجرانيت تشاكابريان بروبيبريان بروبيبيرنارد لينوبيرنارد لينوكالفين باسيكالفين باسيأنتوني روبنسونأنتوني روبنسونتيموثي كاستانييتيموثي كاستانيييواكيم أندرسنيواكيم أندرسنC. PalaciosC. Palaciosأوسكار بوبأوسكار بوبجوشا كينغجوشا كينغساندير بيرجساندير بيرجساندر بيرجيساندر بيرجيغونزالو غارسياغونزالو غارسيا
فولهام crest
فولهام
فولهام
4-2-3-1
سندرلاند

التشكيلة الأساسية

فولهام

البدلاء

المدرب

  • ريجيس لو بريس
  • ألفارو أربيلوا
سندرلاند

الإصابات والإيقافات

فولهام

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
5500135+815
ف
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
540184+412
خ
ف
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
5311165+1110
ف
ف
ت
خ
ف
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
5230104+69
ف
ت
ت
ت
ف
5
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
523073+49
ت
ف
ت
ت
ف
6
ليفربولليفربولليفربول
523074+39
ف
ت
ف
ت
ت
7
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
523063+39
ف
ت
ت
ت
ف
8
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
522164+28
خ
ت
ت
ف
ف
9
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
52219908
ف
خ
ت
ف
ت
10
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
52121012-27
خ
ت
خ
ف
ف
11
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
5203711-46
خ
ف
خ
خ
ف
12
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
51228805
ت
خ
ت
ف
خ
13
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
512245-15
خ
ف
ت
ت
خ
14
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
5113610-44
خ
خ
ت
ف
خ
15
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
5113611-54
ت
خ
ف
خ
خ
16
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
511349-54
ف
خ
ت
خ
خ
17
بورنموثبورنموثبورنموث
503268-23
خ
ت
ت
ت
خ
18
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
5104110-93
ف
خ
خ
خ
خ
19
فولهامفولهامفولهام
502358-32
ت
ت
خ
خ
خ
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
502328-62
خ
ت
ت
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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