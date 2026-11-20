يستضيف ريال سوسيداد خيتافي يوم الأحد 13 ديسمبر 2026 على ملعب ريالي أرينا في سان سيباستيان.

عندما التقى الفريقان آخر مرة في أبريل 2026 على ملعب ريالي أرينا، انتزع خيتافي فوزًا صعبًا خارج أرضه بنتيجة 1-0، حسمه هدف سجله جون غوروتشاتيغي بالخطأ في مرماه خلال الشوط الأول. وجاءت تلك النتيجة ردًا مباشرًا على فوز ريال سوسيداد بنتيجة 2-1 على ملعب كوليسيوم في يناير 2026، لتسلط الضوء على تكرار تفوق الفريق الضيف في هذه المواجهة.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة ريال سوسيداد ضد خيتافي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة ريال سوسيداد ضد خيتافي في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة ريال سوسيداد ضد خيتافي على ملعب ريالي أرينا في سان سيباستيان يوم الأحد 13 ديسمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 16 13 ديسمبر 2026 - 09:00 أنويتا

كيف تشتري تذاكر مباراة ريال سوسيداد ضد خيتافي في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات شراء تذاكر مباراة ريال سوسيداد ضد خيتافي المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

الموقع الرسمي لريال سوسيداد (Club Entradas / منصة التذاكر الرسمية): هو المنصة الأساسية والأكثر أمانًا لشراء تذاكر المباريات المقامة على ملعب ريالي أرينا في سان سيباستيان. تُطرح التذاكر عادةً للبيع للجمهور قبل المباراة بأسبوعين تقريبًا، بعد فترات أولوية لأعضاء النادي (socios).

هو المنصة الأساسية والأكثر أمانًا لشراء تذاكر المباريات المقامة على ملعب ريالي أرينا في سان سيباستيان. تُطرح التذاكر عادةً للبيع للجمهور قبل المباراة بأسبوعين تقريبًا، بعد فترات أولوية لأعضاء النادي (socios). الموقع الرسمي لخيتافي: إذا كنت ترغب في الجلوس في المدرج المخصص للفريق الضيف، أو شراء تذاكر عندما تُقام المباراة على ملعب كوليسيوم في مدريد، فيمكنك شراؤها مباشرةً عبر بوابة التذاكر الرسمية لخيتافي.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المتاحة عبر القنوات الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ريال سوسيداد ضد خيتافي في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات أسعار تذاكر مباراة ريال سوسيداد ضد خيتافي المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

تذاكر الدخول العام العادية / مقاعد المدرج العلوي: تبدأ عمومًا من نحو 55 إلى 75 يورو .

تبدأ عمومًا من نحو . المقاعد الجانبية / المقاعد المميزة في المدرج السفلي: تتراوح أسعارها عادةً بين 80 و120 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعارها من 300 إلى 500 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع التابعة للناديين، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub. تعرض التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

تذاكر إعادة البيع الأقل سعرًا / مقاعد خلف المرميين: تبدأ عمومًا من نحو 50 إلى 65 يورو .

تبدأ عمومًا من نحو . مقاعد إعادة البيع متوسطة السعر / المقاعد الجانبية: تتراوح أسعارها عادةً بين 90 و180 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً بين . إعادة بيع باقات كبار الشخصيات والضيافة الفاخرة: قد تتراوح أسعارها بين 350 وأكثر من 1200 يورو.

ريال سوسيداد ضد خيتافي في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى ريال سوسيداد وخيتافي

حقق ريال سوسيداد أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز على رايو فاييكانو بنتيجة 1-0 في الدوري الإسباني، كما تغلب على ليفانتي بنتيجة 2-1 في الدوري خلال هذه الفترة. وسجل فريق ماتاراتزو 15 هدفًا واستقبل 10 أهداف في تلك المباريات الخمس، فيما جاءت هزيمته الوحيدة أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-1.

حقق خيتافي انتصارين وتلقى ثلاث هزائم في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الخسارة أمام فياريال بنتيجة 2-0 في الدوري الإسباني، كما خسر أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة 4-0 في وقت سابق خلال هذه الفترة. وفي المقابل، تغلب فريق بوردالاس على إشبيلية بنتيجة 3-1 في الدوري. وسجل خيتافي ستة أهداف واستقبل اثني عشر هدفًا في تلك المباريات الخمس.

ريال سوسيداد ضد خيتافي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني يوم 22 أبريل 2026، حين فاز خيتافي بنتيجة 1-0 على ملعب ريالي أرينا. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، حقق خيتافي انتصارين وريال سوسيداد انتصارين، وتعادل الفريقان مرة واحدة، كما تساويا في عدد الأهداف المسجلة خلال تلك المواجهات.