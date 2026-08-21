كيفية الحصول على تذاكر توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، ومعلومات المباراة، وموعد انطلاق اللقاء والمزيد

يملك توتنهام ذكريات جيدة من مواجهة إيفرتون. فعندما التقى الفريقان على ملعب توتنهام في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي، في مايو، ضمن الفوز 1-0 بقاءه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يمكنك حجز التذاكر اليوم لمعرفة ما إذا كان رجال روبرتو دي زيربي قادرين على تحقيق انتصار جديد على فريق ميرسيسايد الأزرق في ملعب توتنهام هوتسبير يوم السبت 12 سبتمبر.

ويأمل مشجعو توتنهام أن يكون الكم الكبير من صفقات الصيف التي بلغت قيمتها عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية قد انسجم جيدًا بحلول منتصف سبتمبر، وأن يقدم الفريق المستوى المنتظر على الملعب الشهير في شمال لندن.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون على ملعب توتنهام هوتسبير (لندن) يوم السبت 12 سبتمبر، على أن تنطلق في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت BST.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4 12 سبتمبر 2026 - 12:30 ملعب توتنهام هوتسبير

كيفية شراء تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للتذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، ويتم تنظيمها عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، واعتماد بوابات دخول رقمية بالكامل بنسبة 100%، تقوم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بتخصيص التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون المدفوعون (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء المدفوعين في الأندية (مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership). ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر مباراة ما، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية من خلال منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: يكاد يكون البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر من المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات الأعمار والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات (مثل الفئة A أو B أو C). وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، التي تحمل أعلى الأسعار بالقيمة الاسمية.

موقع المقعد: تحظى المقاعد الوسطية على جانبي الملعب ومقاعد المدرج السفلي بتسعير أعلى، بينما توفر المقاعد في المدرج العلوي خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط تقريبًا جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يحمل كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي من أجل دخول قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي تقريبًا لا تصل أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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