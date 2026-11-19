يستضيف بوروسيا مونشنجلادباخ آينتراخت فرانكفورت يوم السبت 12 ديسمبر 2026 على ملعب إيستا بوروسيا بارك في مونشنجلادباخ.

انتهت آخر مواجهة بينهما في الدوري الألماني، في فبراير 2026، بفوز مريح لفرانكفورت بنتيجة 3-0 على ملعب دويتشه بنك بارك. وقبلها، خاض الفريقان مباراة استثنائية شهدت 10 أهداف في سبتمبر 2025، حسمها فرانكفورت لصالحه بنتيجة 6-4.

تقدم لكم GOAL كل ما تحتاجون إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وآينتراخت فرانكفورت، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وآينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني؟

تقام مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وآينتراخت فرانكفورت على ملعب إيستا بوروسيا بارك في مونشنجلادباخ يوم السبت 12 ديسمبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 13 12 ديسمبر 2026 - 12:30 بوروسيا بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وآينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني؟

إليك خيارات شراء تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وآينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصات التذاكر الرسمية للناديين: الخيار الأكثر أمانًا وموثوقية لشراء التذاكر بسعرها الأصلي هو المنصات الرسمية لبيع التذاكر عبر الإنترنت التابعة لبوروسيا مونشنجلادباخ أو آينتراخت فرانكفورت. وتُطرح التذاكر عادةً للأعضاء أولًا قبل بدء البيع للجمهور، بحسب ما يتبقى منها.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا من القنوات الرسمية للناديين، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الألماني المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وآينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني؟

إليك الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ وآينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني:

1. القنوات الرسمية للناديين

أماكن الوقوف في مدرجات المشجعين: من 15 إلى 25 يورو.

من 15 إلى 25 يورو. المقاعد العادية في المدرجات العلوية والسفلية والزوايا: من 35 إلى 75 يورو.

من 35 إلى 75 يورو. المقاعد المركزية على جانبي الملعب، في المواقع المميزة: من 70 إلى أكثر من 90 يورو.

من 70 إلى أكثر من 90 يورو. باقات كبار الشخصيات والضيافة: من 250 إلى أكثر من 400 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من قنوات البيع الأصلية للناديين، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع تذاكر المدرجات العلوية أو الدخول العام: تبدأ عادةً من نحو 45 إلى 60 يورو.

تبدأ عادةً من نحو إعادة بيع مقاعد جانبي الملعب أو المدرجات المتوسطة: تتراوح عادةً بين 90 وأكثر من 250 يورو.

تتراوح عادةً بين إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح غالبًا بين 350 وأكثر من 900 يورو.

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى بوروسيا مونشنجلادباخ وآينتراخت فرانكفورت

حقق بوروسيا مونشنجلادباخ فوزين وتعادل مرة وخسر مرتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا وديًا على ستاندارد لييج في 12 نوفمبر، بينما كانت آخر نتائجه الرسمية خسارة بنتيجة 3-1 أمام هامبورج في الدوري الألماني يوم 6 نوفمبر. وخلال هذه الفترة، فاز مونشنجلادباخ أيضًا على كارلسروه بنتيجة 2-0 في كأس ألمانيا، وحقق انتصارًا خارج أرضه على شتوتجارت بنتيجة 3-2. وتعادل مونشنجلادباخ سلبًا مع بادربورن في آخر مباراة له بالدوري قبل الخسارة أمام هامبورج.

فاز آينتراخت فرانكفورت في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين من آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت آخر نتائجه التعادل 2-2 خارج أرضه أمام بادربورن في الدوري الألماني يوم 7 نوفمبر، وقبلها تغلب على هامبورج بنتيجة 3-1 في الدوري. كما هزم فرانكفورت هامبورج بنتيجة 3-1 في كأس ألمانيا، وفاز 1-0 خارج أرضه على كولن. وكانت هزيمته الوحيدة خلال هذه السلسلة أمام بوروسيا دورتموند بنتيجة 1-0.

بوروسيا مونشنجلادباخ ضد آينتراخت فرانكفورت: نتائج المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الألماني بمدينة فرانكفورت يوم 14 فبراير 2026، وفاز فيها آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3-0. وقبلها، شهدت مباراة الذهاب في سبتمبر 2025 فوزًا لافتًا لفرانكفورت بنتيجة 6-4 في مونشنجلادباخ. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز فرانكفورت ثلاث مرات مقابل تعادل واحد وفوز واحد لمونشنجلادباخ. وشهدت تلك المباريات الخمس 30 هدفًا إجمالًا.