حقق برينتفورد انتصارات منزلية مميزة على أستون فيلا ومانشستر يونايتد وليفربول خلال الجزء المبكر من الموسم الماضي، ويواصل النحل التحليق عاليًا مرة أخرى. ويمكنك حجز التذاكر اليوم لمشاهدته على أرضه يوم السبت 5 سبتمبر أمام سندرلاند.

دخل فريق توتنهام، المدجج بالصفقات الجديدة الباهظة، إلى ملعب جي تك كوميونيتي خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للموسم. لكن الفريق غادر مهزومًا ومطأطئ الرأس بعد خسارة قاسية بنتيجة 3-0.

أنفق برينتفورد مبلغًا قياسيًا في تاريخ النادي بلغ 41 مليون جنيه إسترليني لضم مامادو سانغاري خلال الصيف، ويبدو أن هذه الأموال أُنفقت في محلها تمامًا. وقد تألق اللاعب القادم من مالي في أول ظهور أساسي له مع النحل، ويبدو مضمونًا أن يصبح من المفضلين لدى الجماهير.

يمكنك مشاهدة سانغاري ونجوم برينتفورد الآخرين على أرضية ملعب جي تك هذا سبتمبر. دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة برينتفورد ضد سندرلاند، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة برينتفورد ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة برينتفورد ضد سندرلاند على ملعب جي تك كوميونيتي في لندن يوم السبت 5 سبتمبر، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 3 5 سبتمبر 2026 - 10:00 جي تك كوميونيتي

كيفية شراء تذاكر مباراة برينتفورد ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للتذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

ونظرًا إلى الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تقوم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بتخصيص التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت التي تعتمد على أسبقية الحضور بقرعات عشوائية للأعضاء المشتركين برسوم في الأندية (مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership). ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المُعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: البيع المفتوح للجمهور العام غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود فعليًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة برينتفورد ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات مختلفة (مثل الفئة A أو B أو C). وتندرج المواجهات الكبرى ضد منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يجعل أسعارها الاسمية الأعلى.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الواقعة في وسط الجوانب الطولية وفي الطبقات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط تقريبًا جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وسارية للمشاركة في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا كحد أقصى، فإنها تُعد من الأصعب الحصول عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي تكاد لا تصل مطلقًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الحالة

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

أخبار الفريقين والقوائم