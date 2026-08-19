يتطلع برايتون آند هوف ألبيون، الذي حقق بشكل مذهل مراكز ضمن الثمانية الأوائل في ثلاثة من المواسم الأربعة الماضية، إلى بداية قوية في مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، عندما يفرش السجادة الحمراء، أو القرمزية، في ملعب أميكس لاستقبال أستون فيلا يوم الأحد 23 أغسطس.

وسيكون فريق فابيان هورتسلر حريصًا على الثأر من خسارته أمام فيلا في الموسم الماضي. والتقى الفريقان في مواجهة مثيرة انتهت بنتيجة 4-3 على الساحل الجنوبي، بعدما انتفض الضيوف عقب تقدم برايتون مبكرًا 2-0. كما أنهت هزيمة ديسمبر السلسلة الطويلة لبرايتون من دون خسارة على أرضه.

فهل نحن على موعد مع مباراة أخرى مثيرة للأعصاب في أميكس؟ يمكنك أن تكون في المدرجات لمعرفة ذلك. دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة برايتون ضد أستون فيلا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة برايتون ضد أستون فيلا في الساعة 14:00 بتوقيت بريطانيا الصيفي يوم الأحد 23 أغسطس 2026، على ملعب أمريكان إكسبريس كوميونيتي في برايتون.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 23 أغسطس 2026 - 09:00 فالمر

كيفية شراء تذاكر مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية ووصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، ويتم تنظيم ذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو عبر شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر وفق العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون المدفوعون «نظام القرعة»: تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت التي كانت تعتمد على أسبقية الحضور بقرعات عشوائية للأعضاء الرسميين المشتركين المدفوعين في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر «إعادة البيع»: إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر Ticket Exchange الرسمي الخاص بالنادي.

البيع العام: البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر من المنصات الثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة برايتون آند هوف ألبيون ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات العمر والامتيازات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، وعادة ما يكونون تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصومات والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبيرة أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، وتحمل أعلى الأسعار بالقيمة الاسمية.

موقع المقعد: تكون المقاعد الوسطى على الجانبين الطويلين من الملعب ومقاعد المستويات السفلية أعلى سعرًا، بينما توفر المقاعد في المستويات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يحمل كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره على الأقل حتى 2027/28.

ورغم أن الحد الأقصى لتذاكر الجماهير الضيفة يبلغ 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون أكبر عدد من نقاط الولاء، وهي لا تصل عمليًا إلى البيع العام أو إلى قرعات العضوية الأساسية.

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