كيفية الحصول على تذاكر إيفرتون ضد مانشستر يونايتد: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026-27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

للموسم الثاني تواليًا، افتتح إيفرتون مشواره على أرضه في ملعب هيل ديكنسون بفوز. وبعد انتصاره 2-0 على كريستال بالاس في مباراته الافتتاحية بالدوري، يتطلع الآن إلى الحفاظ على زخمه على ملعبه عندما يستضيف مانشستر يونايتد خلال الجولة الثالثة، يوم الأحد 6 سبتمبر.

ويجب العودة إلى أبريل 2022 للعثور على آخر مرة تفوق فيها إيفرتون على مانشستر يونايتد في ميرسيسايد، عندما سجل أنتوني جوردون هدف المباراة الوحيد يومها.

لكن إيفرتون سيستمد الثقة من أدائه الإيجابي على أرضه في افتتاح موسمه، وكذلك من حقيقة أن مانشستر يونايتد لم يقدم الأداء المنتظر في آخر ظهور له خارج ملعبه.

يمكنك الانضمام إلى الجماهير في هيل ديكنسون هذا سبتمبر لحضور واحدة من أكبر مباريات الموسم بالنسبة إلى تشيلسي. ودع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد على ملعب هيل ديكنسون في ليفربول يوم الأحد 6 سبتمبر، على أن تنطلق في تمام الساعة 2 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 3 6 سبتمبر 2026 - 09:00 هيل ديكينسون

كيف تشتري تذاكر مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تتوفر عدة خيارات لشراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو عبر شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية وحاملو السندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات غير المستخدمة إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون المدفوعون (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الشراء التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء الرسميين المشتركين المدفوعين في الأندية، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات تبادل التذاكر الرسمية (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية وفئات الخصم: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، وعادةً تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى ضد منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يعني أعلى الأسعار بالقيمة الاسمية.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطى على طول جانبي الملعب ومقاعد المستويات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في المستويات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم تحديد سعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من أصعب التذاكر الحصول عليها في الرياضة العالمية. إذ تكون الحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا إلى البيع العام أو قرعات العضوية الأساسية.

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