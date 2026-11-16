عند الحديث عن أبرز المنافسات في كرة القدم الإنجليزية، يحتل ديربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون مكانة متقدمة دائماً. فقد جذب الجماهير لأجيال، وسيواصل ذلك لسنوات طويلة مقبلة.

تقام المواجهة المرتقبة المقبلة بين إيفرتون وليفربول على ملعب هيل ديكينسون يوم الأحد 29 نوفمبر، ويمكنك حجز تذاكر المباراة اليوم.

ومع استعداد أسماء بارزة مثل برادلي باركولا وألكسندر إيزاك وفيرجيل فان دايك وكيرنان ديوسبري هال وجيمس تاركوفسكي لخوض المباراة، تبدو المواجهة الأخيرة بين عملاقي ميرسيسايد حدثاً لا يُفوّت.

لكن كيف يمكنك متابعة كل أحداث الديربي المثيرة من المدرجات؟ جول يستعرض لك جميع خيارات تذاكر مباراة إيفرتون ضد ليفربول، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى يقام ديربي ميرسيسايد المقبل؟

التاريخ المباراة (بالتوقيت المحلي) التذاكر الملعب (الموقع) الأحد 29 نوفمبر الدوري الإنجليزي الممتاز: إيفرتون ضد ليفربول (12:00 بتوقيت غرينتش) التذاكر ملعب هيل ديكينسون (ليفربول) 30 أو 31 يناير الدوري الإنجليزي الممتاز: ليفربول ضد إيفرتون (يُحدد لاحقاً) التذاكر أنفيلد (ليفربول)

كيفية شراء تذاكر مباراة إيفرتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباراة إيفرتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 29 نوفمبر مباشرةً عبر قنوات الناديين الرسمية أو من خلال شريك سفر معتمد، إذ إن طرح التذاكر للبيع للجمهور العام يكاد يكون معدوماً، كما هو متوقع في ديربي ميرسيسايد الذي يشهد طلباً كبيراً.

جماهير صاحب الأرض (حصة إيفرتون) : يمكن شراء التذاكر الرسمية مباشرةً عبر بوابة إيفرتون الرسمية للتذاكر الإلكترونية. وللتأهل، يجب أن تكون لديك عضوية رسمية سارية في النادي.

: يمكن شراء التذاكر الرسمية مباشرةً عبر بوابة إيفرتون الرسمية للتذاكر الإلكترونية. وللتأهل، يجب أن تكون لديك عضوية رسمية سارية في النادي. الجماهير الزائرة (حصة ليفربول): تُباع التذاكر الرسمية المخصصة للجماهير الزائرة حصرياً عبر بوابة تذاكر نادي ليفربول الرسمية للمشجعين المؤهلين الذين يستوفون معايير رصيد حضور المباريات خارج الأرض المحددة.

طريقة الشراء / فئة الجماهير تاريخ بدء البيع طريقة توزيع التذاكر قرعة تذاكر إيفرتون لأصحاب الأرض (أعضاء فوريفر بلو+) الاثنين 2 نوفمبر يسجل الأعضاء في قرعة تُغلق يوم الجمعة 6 نوفمبر طرح تذاكر إيفرتون للأعضاء عموماً (فوريفر بلو) بعد انتهاء القرعة تُطرح أي تذاكر مُعادة أو متبقية للبيع لأعضاء فوريفر بلو عموماً، بأسبقية الحجز. حصة ليفربول للجماهير الزائرة (المشجعون المؤهلون) الاثنين 9 نوفمبر يمكن للمشجعين المؤهلين شراء التذاكر عبر الإنترنت باستخدام رابط خاص بين الساعة 1 ظهراً و5 مساءً

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباراة إيفرتون ضد ليفربول (ديربي ميرسيسايد) من سوق إعادة البيع. ويُعد ستب هاب من أبرز المنصات لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، ويوفر خياراً موثوقاً للمشجعين الراغبين في شراء تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيفرتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تندرج التذاكر الرسمية لديربي ميرسيسايد بين إيفرتون وليفربول على ملعب هيل ديكينسون ضمن الفئة «أ» لدى إيفرتون.

تتراوح الأسعار الرسمية لتذاكر الدخول العام لجماهير صاحب الأرض بين 55 و75 جنيهاً إسترلينياً للبالغين، بينما لا يتجاوز سعر تذاكر الجماهير الزائرة السعر القياسي للدوري الإنجليزي الممتاز، البالغ 30 جنيهاً إسترلينياً.

فيما يلي تفصيل فئات الأسعار الرسمية لتذاكر مباراة من الفئة «أ» في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب إيفرتون:

منطقة المقاعد والمدرج سعر تذكرة البالغين الأسعار المخفضة المدرجان الشرقي والغربي (بمحاذاة خطي التماس) 75 جنيهاً إسترلينياً من 52 إلى 56 جنيهاً إسترلينياً المدرج الجنوبي (منطقة جماهير صاحب الأرض الأكثر تشجيعاً / المستوى العلوي) 71 جنيهاً إسترلينياً 52 جنيهاً إسترلينياً المدرج الشمالي (منطقة جماهير صاحب الأرض خلف المرمى) 67 جنيهاً إسترلينياً 50 جنيهاً إسترلينياً مدرج العائلات من 55 إلى 63 جنيهاً إسترلينياً 19 جنيهاً إسترلينياً

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة بيع التذاكر مثل ستب هاب للاطلاع على التذاكر المتاحة حالياً.

كل ما تحتاج معرفته عن ملعب هيل ديكينسون

ملعب هيل ديكينسون هو مقر نادي إيفرتون الحديث المطل على الواجهة البحرية، وتتسع مدرجاته لـ52,769 متفرجاً. ويقع في حوض براملي مور على ضفاف نهر ميرسي في ليفربول.

افتُتح الملعب رسمياً في عام 2025، لينهي ارتباط إيفرتون بملعب جوديسون بارك الذي دام 133 عاماً، ويُعد أحد أكثر المنشآت الرياضية البريطانية تقدماً من الناحية التقنية وتميزاً في تصميمها المعماري.

سعى إيفرتون بنشاط لأكثر من عقدين إلى إيجاد بديل حديث لملعب جوديسون بارك المحاصر بالمباني. وبعد تعثر مقترحات الانتقال إلى كينجز دوك وكيركبي، حصل النادي على موقع حوض براملي مور، الذي كان شبه مهجور، في عام 2017. وبدأ البناء في أغسطس 2021 واكتمل في ديسمبر 2024.

لحظات لا تُنسى في ملعب هيل ديكينسون

إيفرتون تحت 18 عاماً 1-2 ويجان تحت 18 عاماً (فبراير 2025) : أول فعالية تجريبية على الإطلاق في الملعب، بحضور 10,000 مشجع. وسجل البديل راي روبرت أول هدف لإيفرتون على هذا الملعب.

: أول فعالية تجريبية على الإطلاق في الملعب، بحضور 10,000 مشجع. وسجل البديل راي روبرت أول هدف لإيفرتون على هذا الملعب. إيفرتون 2-0 برايتون آند هوف ألبيون (أغسطس 2025) : أول مباراة رسمية في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل إليمان ندياي الهدف التاريخي الأول في الدوري بعد تمريرة حاسمة من جاك جريليش.

: أول مباراة رسمية في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل إليمان ندياي الهدف التاريخي الأول في الدوري بعد تمريرة حاسمة من جاك جريليش. عطلة ماجيك ويكند لدوري السوبر (يوليو 2026): مهرجان ضخم لرياضة الرجبي ليج استمر يومين، واجتذب 82,925 مشجعاً على مدار عطلة نهاية الأسبوع، في رقم قياسي.

استضافة يورو 2028: اختير الملعب بالفعل ليكون أحد أبرز الملاعب المضيفة لبطولة أمم أوروبا 2028 المقبلة، ومن المقرر أن يستضيف أربع مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور الـ16.

إيفرتون ضد ليفربول: كل ما تحتاج معرفته عن ديربي ميرسيسايد

إيفرتون ضد ليفربول: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة في ديربي ميرسيسايد

يُعد ديربي ميرسيسايد من أكثر المباريات عراقة وحماسة وندية في كرة القدم العالمية. ويجمع بين ليفربول وإيفرتون، ويحمل الرقم القياسي بوصفه أطول ديربي مستمر في دوري الدرجة الأولى بإنجلترا، إذ أُقيم كل موسم دون انقطاع منذ موسم 1962-63.

حتى أحدث مواجهاتهما، يتفوق ليفربول في السجل التاريخي الإجمالي. فمن أصل 248 مباراة جمعت الفريقين، فاز ليفربول في 102، وإيفرتون في 68، وانتهت 78 مواجهة بالتعادل.

أُقيمت أحدث مواجهة بين غريمي المدينة في أبريل 2026، حين تغلب ليفربول على إيفرتون 2-1 في أول ديربي ميرسيسايد يُلعب على ملعب إيفرتون الجديد، هيل ديكينسون.