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الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoإيفرتون
هيل ديكينسون
team-logoإبسويتش تاون
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كيفية الحصول على تذاكر إيفرتون ضد إيبسويتش تاون: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

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التذاكر
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
إبسويتش تاون

كيفية شراء تذاكر مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين إيفرتون وإيبسويتش تاون، بما في ذلك معلومات عن المباراة

سيتذكر مشجعو إيفرتون الذين يتمتعون بذاكرة جيدة التعادل المثير 2-2 عندما زار إيبسويتش تاون ملعب جوديسون بارك في مايو 2025. ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذه المرة على ملعب هيل ديكنسون بالطبع، يوم السبت 19 سبتمبر. ويمكنك حجز التذاكر اليوم.

استهل إيفرتون الموسم الجديد بشكل إيجابي بفوز على أرضه أمام كريستال بالاس في الدوري، ثم واصل ذلك بتجاوز بريستون نورث إند بسهولة في كأس كاراباو. كما أن حفاظه على نظافة شباكه في كلتا المباراتين كان مصدر رضا أيضًا لمدربه ديفيد مويس.

أما إيبسويتش تاون الصاعد حديثًا، فيأمل هو الآخر في البناء على الأسس القوية التي وضعها هذا أغسطس. ومثل إيفرتون، حقق فريق سوفولك أيضًا انتصارين افتتاحيين في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة إيفرتون ضد إيبسويتش تاون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة إيفرتون ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة إيفرتون ضد إيبسويتش تاون على ملعب هيل ديكنسون (ليفربول) يوم السبت 19 سبتمبر، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

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الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5
هيل ديكينسون

كيفية شراء تذاكر مباراة إيفرتون ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للحصول على تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية ووصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بصورة غير قانونية، واعتماد بوابات دخول رقمية بالكامل بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

  • حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموها إلى النادي.
  • الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال الطوابير التقليدية على الإنترنت التي تعتمد على أسبقية الحضور بنظام سحب عشوائي مخصص للأعضاء الرسميين المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويقوم الأعضاء بالتسجيل خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.
  • منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.
  • البيع العام: يكاد يكون طرح التذاكر للبيع المفتوح للجمهور العام غير الأعضاء معدومًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة إيفرتون ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

  • الفئات العمرية والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والحدود العمرية تختلف من فريق إلى آخر.
  • تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبيرة أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يجعل أسعارها الاسمية الأعلى.
  • موقع المقعد: تحمل المقاعد الواقعة في وسط الجانبين وعلى المدرجات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في المدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.
  • الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط تقريبًا جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي، للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الزائرة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لأسعار تذاكر الجماهير الزائرة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن الحد الأقصى لتذاكر الجماهير الزائرة هو 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تُعد من أصعب التذاكر حصولًا عليها في الرياضة العالمية. إذ إن الحصص المخصصة للجماهير الزائرة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا الذين يملكون أعلى عدد من نقاط الولاء، ولا تصل تقريبًا أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الحالة الفنية

إيفرتون

إيفرتون - المستوى

PNE
ف0-4
بورنموث
ت1-1
مان يونايتد
ت2-2
توتنهام
ت0-0
وولفرهامبتون
ف1-0
الهدف المسجل (المستقبل)
8/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
ابسويتش

ابسويتش - المستوى

LEI
ف3-1
مان يونايتد
خ5-2
ليفربول
خ0-2
بالاس
ف2-3
آرسنال
خ2-4
الهدف المسجل (المستقبل)
10/14
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

السجل الأخير للمواجهات المباشرة

وجهاً لوجه

إيفرتونتعادلإبسويتش تاون
1
2
2
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إيفرتون
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ابسويتش
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ابسويتش
0
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إيفرتون
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ابسويتش
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إبسويتش تاون
ابسويتش
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إيفرتون
إيفرتون
0
انتهت
الدوري الإنجليزي الممتاز
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إبسويتش تاون
ابسويتش
2
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إيفرتون
إيفرتون
0
انتهت
5الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/5

أخبار الفريقين والقوائم

تشكيلات إيفرتون ضد إبسويتش تاون

4-2-3-1
إيفرتون crest
إيفرتون
إيفرتون
التشكيل
إبسويتش تاون crest
إبسويتش تاون
ابسويتش
4-2-3-1
جوردان بيكفوردجوردان بيكفوردجيمس تاركوسكيجيمس تاركوسكيفيتالي ميكولينكوفيتالي ميكولينكوأينسلي مايتلاند نيلزأينسلي مايتلاند نيلزجاراد برانثوايتجاراد برانثوايتجيمس جارنرجيمس جارنركيرنان ديوسبري هالكيرنان ديوسبري هالH. ArmstrongH. Armstrongجاك جريليشجاك جريليشبيرنان جونسونبيرنان جونسونثيرنو باريثيرنو باريكريستيان والتونكريستيان والتونليف دافيسليف دافيسدارا أوشيدارا أوشيعيسى ديوبعيسى ديوبteam-logoA. Ouattaraإسيكييل بالاسيوسإسيكييل بالاسيوسعبدول فاتاو إيسهاكوعبدول فاتاو إيسهاكوجاك كلاركجاك كلاركجوليو إنكيسوجوليو إنكيسوساسا لوكيتشساسا لوكيتشEmersonnEmersonn
إبسويتش تاون crest
إبسويتش تاون
ابسويتش
4-2-3-1
إيفرتون

التشكيلة الأساسية

إبسويتش تاون

البدلاء

المدرب

  • ديفيد مويس
  • جاري أونيل
إيفرتون

الإصابات والإيقافات

إبسويتش تاون

الترتيب

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
5500135+815
ف
ف
ف
ف
ف
2
آرسنالآرسنالآرسنال
540184+412
خ
ف
ف
ف
ف
3
برايتونبرايتونبرايتون
5311165+1110
ف
ف
ت
خ
ف
4
برينتفوردبرينتفوردبرينتفورد
5230104+69
ف
ت
ت
ت
ف
5
ليدز يونايتدليدز يونايتدليدز
523073+49
ت
ف
ت
ت
ف
6
ليفربولليفربولليفربول
523074+39
ف
ت
ف
ت
ت
7
إيفرتونإيفرتونإيفرتون
523063+39
ف
ت
ت
ت
ف
8
هال سيتيهال سيتيهال سيتي
522164+28
خ
ت
ت
ف
ف
9
نيوكاسل يونايتدنيوكاسل يونايتدنيوكاسل
52219908
ف
خ
ت
ف
ت
10
تشيلسيتشيلسيتشيلسي
52121012-27
خ
ت
خ
ف
ف
11
إبسويتش تاونإبسويتش تاونابسويتش
5203711-46
خ
ف
خ
خ
ف
12
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
51228805
ت
خ
ت
ف
خ
13
نوتنجهام فوريستنوتنجهام فوريستفورست
512245-15
خ
ف
ت
ت
خ
14
سندرلاندسندرلاندسندرلاند
5113610-44
خ
خ
ت
ف
خ
15
كريستال بالاسكريستال بالاسبالاس
5113611-54
ت
خ
ف
خ
خ
16
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
511349-54
ف
خ
ت
خ
خ
17
بورنموثبورنموثبورنموث
503268-23
خ
ت
ت
ت
خ
18
كوفينتري سيتيكوفينتري سيتيكوفنتري
5104110-93
ف
خ
خ
خ
خ
19
فولهامفولهامفولهام
502358-32
ت
ت
خ
خ
خ
20
توتنهام هوتسبيرتوتنهام هوتسبيرتوتنهام
502328-62
خ
ت
ت
خ
خ
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
هبوط

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