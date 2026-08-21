سيتذكر مشجعو إيفرتون الذين يتمتعون بذاكرة جيدة التعادل المثير 2-2 عندما زار إيبسويتش تاون ملعب جوديسون بارك في مايو 2025. ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذه المرة على ملعب هيل ديكنسون بالطبع، يوم السبت 19 سبتمبر. ويمكنك حجز التذاكر اليوم.

استهل إيفرتون الموسم الجديد بشكل إيجابي بفوز على أرضه أمام كريستال بالاس في الدوري، ثم واصل ذلك بتجاوز بريستون نورث إند بسهولة في كأس كاراباو. كما أن حفاظه على نظافة شباكه في كلتا المباراتين كان مصدر رضا أيضًا لمدربه ديفيد مويس.

أما إيبسويتش تاون الصاعد حديثًا، فيأمل هو الآخر في البناء على الأسس القوية التي وضعها هذا أغسطس. ومثل إيفرتون، حقق فريق سوفولك أيضًا انتصارين افتتاحيين في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس كاراباو.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة إيفرتون ضد إيبسويتش تاون، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تُقام مباراة إيفرتون ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة إيفرتون ضد إيبسويتش تاون على ملعب هيل ديكنسون (ليفربول) يوم السبت 19 سبتمبر، ومن المقرر أن تنطلق في الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 5 19 سبتمبر 2026 - 10:00 هيل ديكينسون

كيفية شراء تذاكر مباراة إيفرتون ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات للحصول على تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية ووصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر بوابة التذاكر الرسمية لكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بصورة غير قانونية، واعتماد بوابات دخول رقمية بالكامل بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموها إلى النادي.

الأعضاء الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال الطوابير التقليدية على الإنترنت التي تعتمد على أسبقية الحضور بنظام سحب عشوائي مخصص للأعضاء الرسميين المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويقوم الأعضاء بالتسجيل خلال فترة محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في القرعة.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالقيمة الاسمية عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: يكاد يكون طرح التذاكر للبيع المفتوح للجمهور العام غير الأعضاء معدومًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة إيفرتون ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين (عادة تحت 18 أو 21 عامًا)، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والحدود العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبيرة أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يجعل أسعارها الاسمية الأعلى.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الواقعة في وسط الجانبين وعلى المدرجات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في المدرجات العلوية خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالقيمة الاسمية، تشترط تقريبًا جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية مدفوعة وفعالة في النادي، للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الزائرة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لأسعار تذاكر الجماهير الزائرة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن الحد الأقصى لتذاكر الجماهير الزائرة هو 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تُعد من أصعب التذاكر حصولًا عليها في الرياضة العالمية. إذ إن الحصص المخصصة للجماهير الزائرة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا الذين يملكون أعلى عدد من نقاط الولاء، ولا تصل تقريبًا أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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