يستضيف إيبيريا 1999 فريق إف كيه تسرفينا زفيزدا يوم الخميس 10 ديسمبر 2026، على ملعب ميخائيل ميسخي في تبليسي.

تمثل هذه المواجهة في دوري المؤتمر أول لقاء رسمي على الإطلاق بين إيبيريا 1999 وإف كيه تسرفينا زفيزدا. ويمنح اللعب على ملعب ميخائيل ميسخي في تبليسي إيبيريا 1999 مؤازرة الجماهير المحلية وألفة بظروف أرضية الملعب، وهما عاملان سيكونان حاسمين أمام منافس قوي مثل إف كيه تسرفينا زفيزدا.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة إيبيريا 1999 ضد إف كيه تسرفينا زفيزدا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة إيبيريا 1999 ضد إف كيه تسرفينا زفيزدا في دوري المؤتمر؟

تقام مباراة إيبيريا 1999 ضد إف كيه تسرفينا زفيزدا على ملعب ميخائيل ميسخي في تبليسي يوم الخميس 10 ديسمبر 2026.

دوري المؤتمر الأوروبي - الجولة 5 10 ديسمبر 2026 - 12:45 Mikheil Meskhi Stadium

كيفية شراء تذاكر مباراة إيبيريا 1999 ضد إف كيه تسرفينا زفيزدا في دوري المؤتمر؟

إليك خيارات شراء التذاكر المتاحة لمباراة إيبيريا 1999 ضد إف كيه تسرفينا زفيزدا المقبلة في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: يمكنك شراء التذاكر مباشرة عبر خيارات البيع الرسمية التي يوفرها النادي المضيف، إيبيريا 1999.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية للنادي، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات دوري المؤتمر المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص الأصلية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إيبيريا 1999 ضد إف كيه تسرفينا زفيزدا في دوري المؤتمر؟

إليك تفاصيل أسعار التذاكر لمباراة إيبيريا 1999 ضد إف كيه تسرفينا زفيزدا في دوري المؤتمر:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر العادية / الدخول العام: تتراوح عادةً بين 10 و30 يورو .

تتراوح عادةً بين . باقات كبار الشخصيات / الضيافة: تتراوح بين 80 و150 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية من منافذ البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub تذاكر بأسعار تتحدد وفقًا للطلب في السوق:

إعادة بيع التذاكر العادية / الدخول العام: تبدأ الأسعار من نحو 20 إلى 55 يورو .

تبدأ الأسعار من نحو . إعادة بيع التذاكر المميزة / كبار الشخصيات: تتراوح الأسعار بين 100 و250 يورو فأكثر.

إيبيريا 1999 ضد إف كيه تسرفينا زفيزدا في دوري المؤتمر: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إيبيريا 1999 وإف كيه تسرفينا زفيزدا

يدخل إيبيريا 1999 المباراة بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات رسمية له. وكانت أحدث نتائجه الفوز 1-0 على إف سي جاجرا في دوري إروفنولي يوم 9 نوفمبر. وفي دوري المؤتمر، تعادل 1-1 مع ميالبي قبل أن يخسر 2-1 أمام إف سي كوبنهاجن. وسجل إيبيريا خمسة أهداف واستقبل خمسة خلال تلك المباريات الخمس.

يصل إف كيه تسرفينا زفيزدا إلى تبليسي بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات له. وكانت أحدث مبارياته الفوز 1-0 خارج أرضه على فويفودينا في الدوري الصربي الممتاز يوم 8 نوفمبر. وفي دوري المؤتمر، تغلب 2-1 على إنتر كلوب ديسكالديس وتعادل 2-2 مع إف سي كوبنهاجن. وسجل إف كيه تسرفينا زفيزدا عشرة أهداف واستقبل أربعة خلال تلك السلسلة من خمس مباريات.

إيبيريا 1999 ضد إف كيه تسرفينا زفيزدا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

لا تسجل البيانات المتاحة أي مواجهات سابقة بين إيبيريا 1999 وإف كيه تسرفينا زفيزدا. وستكون هذه المباراة في دوري المؤتمر أول مواجهة موثقة بين الناديين.