يستضيف إنتر تورينو يوم الأحد 13 ديسمبر 2026 على ملعب جوزيبي مياتزا في ميلانو.

شهدت آخر مواجهة بينهما، في أبريل 2026، أحداثًا مثيرة في تورينو، حيث عاد تورينو من التأخر بهدفين لينتزع التعادل 2-2 في الدوري الإيطالي. وقبل ذلك التعادل، حقق إنتر فوزًا صعبًا 2-1 على تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا في فبراير 2026، بعدما اكتسحه 5-0 في الدوري على ملعب سان سيرو في أغسطس 2025.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة إنتر ضد تورينو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إنتر ضد تورينو في الدوري الإيطالي؟

تنطلق مباراة إنتر ضد تورينو على ملعب جوزيبي مياتزا في ميلانو يوم الأحد 13 ديسمبر 2026.

كيف تشتري تذاكر مباراة إنتر ضد تورينو في الدوري الإيطالي؟

إليك الخيارات المتاحة لشراء تذاكر مباراة إنتر ضد تورينو في الدوري الإيطالي:

1. القنوات الرسمية للنادي

التذاكر الرسمية للنادي: تُباع التذاكر مباشرة عبر موقع إنتر ميلان الرسمي في قسم التذاكر. وستحتاج إلى إنشاء حساب myInter مجاني لإتمام عملية الشراء، وتُرسل التذاكر رقميًا في صورة ملفات PDF أو بطاقات تُضاف إلى المحفظة الرقمية.

تُباع التذاكر مباشرة عبر موقع إنتر ميلان الرسمي في قسم التذاكر. وستحتاج إلى إنشاء حساب myInter مجاني لإتمام عملية الشراء، وتُرسل التذاكر رقميًا في صورة ملفات PDF أو بطاقات تُضاف إلى المحفظة الرقمية. قسم جماهير تورينو الزائرة: يجب على مشجعي تورينو المسافرين الراغبين في الجلوس في القسم المخصص للجماهير الزائرة (Terzo Anello Blu) الشراء عبر Vivaticket خلال فترة بيع تذاكر الفريق الضيف، وقد يُشترط عادة امتلاك بطاقة ولاء تورينو (Cuore Granata)، وفقًا للقيود الأمنية المحلية.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، يمكن العثور غالبًا على تذاكر الدخول العام في منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للمشجعين شراء تذاكر مباريات الدوري الإيطالي المقبلة وبيعها عند نفاد التذاكر المطروحة أولًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر إنتر ضد تورينو في الدوري الإيطالي؟

إليك تفاصيل الأسعار التقديرية لتذاكر مباراة إنتر ضد تورينو في الدوري الإيطالي:

1. القنوات الرسمية للنادي

المستوى الثالث (Terzo Anello): تبدأ عادة من نحو 35 إلى 50 يورو .

تبدأ عادة من نحو . المستوى الثاني (Secondo Anello): تتراوح عمومًا بين 50 و90 يورو .

تتراوح عمومًا بين . المستوى الأول (Primo Anello): تتراوح بين 90 و150 يورو أو أكثر .

تتراوح بين . باقات الضيافة الرسمية وكبار الشخصيات: تبدأ من نحو 200 إلى 260 يورو أو أكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر قنوات البيع الأساسية للنادي، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub التذاكر بأسعار تتحدد وفقًا لطلب السوق:

إعادة بيع تذاكر المستويات العليا والحلقة الثالثة: تبدأ عمومًا من نحو 25 إلى 45 يورو .

تبدأ عمومًا من نحو . إعادة بيع تذاكر المستويات الوسطى والحلقة الثانية: تتراوح عادة بين 60 و120 يورو .

تتراوح عادة بين . إعادة بيع تذاكر المستويات السفلى وجانبَي الملعب الطوليين: تتراوح أسعارها عادة بين 130 و250 يورو أو أكثر .

تتراوح أسعارها عادة بين . إعادة بيع تذاكر كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح غالبًا بين 250 يورو وأكثر من 400 يورو.

إنتر ضد تورينو في الدوري الإيطالي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إنتر وتورينو

فاز إنتر في أربع من مبارياته الخمس الأخيرة بمختلف المسابقات، وكانت هزيمته الوحيدة خلال تلك الفترة أمام ميلان بنتيجة 3-1 في الديربي. وفي مباراته الأخيرة، فاز على كومو 2-0 على أرضه في الدوري الإيطالي، كما تغلب على فاينورد 3-0 خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا خلال الفترة نفسها. وسجل إنتر ثمانية أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس، لكن خروجه بشباك نظيفة في ثلاث من مبارياته الأربع الأخيرة يشير إلى أن تنظيمه الدفاعي أصبح أكثر استقرارًا.

حصد تورينو أربع نقاط من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الإيطالي، مسجلًا فوزين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 على أرض ليتشي، فيما خسر 2-0 أمام فروزينوني قبل فترة التوقف. وسجل الفريق ستة أهداف واستقبل سبعة في تلك المباريات الخمس، وأظهر فوزاه على مونزا (3-2) وبارما (3-0 خارج أرضه) إمكانات هجومية لم تظهر باستمرار.

إنتر ضد تورينو: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

كانت آخر مواجهة بين الفريقين مباراة في الدوري الإيطالي يوم 26 أبريل 2026، وانتهت بالتعادل 2-2 على ملعب تورينو. وقبلها، فاز إنتر على تورينو 2-1 في مباراة بكأس إيطاليا على ملعب جوزيبي مياتزا في فبراير 2026. وفي آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز إنتر ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وفوز آخر لتورينو، وشملت تلك المباريات فوز إنتر 5-0 على أرضه في الدوري الإيطالي في أغسطس 2025.