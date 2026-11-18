يستضيف أنجيه فريق ستراسبورغ يوم السبت 12 ديسمبر 2026 على ملعب ريمون كوبا في أنجيه.

رغم تعادل الفريقين في سجلهما الإجمالي، شهدت مواجهاتهما الأخيرة الكثير من الأحداث، أبرزها فوز ستراسبورغ الكاسح على أرضه بنتيجة 5-0 في أكتوبر 2025. وردّ أنجيه بعزيمة في أحدث مواجهة بينهما في مايو 2026، إذ عاد بعد تأخره بهدف من ركلة جزاء سجلها خوليو إنسيسو، ليحقق التعادل 1-1 في أنجيه بفضل هدف سجله غودوين كوياليبو في الشوط الثاني.

يقدم لك GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن الحصول على تذاكر مباراة أنجيه ضد ستراسبورغ، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة أنجيه ضد ستراسبورغ في الدوري الفرنسي؟

تنطلق مباراة أنجيه ضد ستراسبورغ على ملعب ريمون كوبا في أنجيه يوم السبت 12 ديسمبر 2026.

كيف تشتري تذاكر مباراة أنجيه ضد ستراسبورغ في الدوري الفرنسي؟

إليك الخيارات والطرق المتاحة لشراء تذاكر مباراة أنجيه ضد ستراسبورغ في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

منصات التذاكر الرسمية للناديين: يمكن شراء تذاكر مدرجات أصحاب الأرض على ملعب ريمون كوبا مباشرة من موقع التذاكر الرسمي لنادي أنجيه (billetterie.angers-sco.fr)، أو عبر البوابة الرسمية لنادي ستراسبورغ إذا كنت ترغب في الجلوس في مدرج مشجعي الفريق الضيف.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما تتوفر تذاكر الدخول العام على منصات إعادة البيع مثل StubHub. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الفرنسي المقبلة وبيعها بعد نفاد الحصص المطروحة للبيع مباشرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أنجيه ضد ستراسبورغ في الدوري الفرنسي؟

إليك تقديرات أسعار تذاكر مباراة أنجيه ضد ستراسبورغ المقبلة في الدوري الفرنسي:

1. القنوات الرسمية للناديين

المدرجات خلف المرميين (الجانب القصير، مدرج كوبان أو بوتيه): تبدأ أسعارها عادةً من 15 إلى 25 يورو .

تبدأ أسعارها عادةً من . المدرجات الجانبية أو المركزية (الجانب الطويل، مدرج سان ليونار أو جان بوان): تتراوح أسعارها عادةً بين 30 و60 يورو .

تتراوح أسعارها عادةً بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح أسعارها عمومًا من 120 إلى أكثر من 250 يورو.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية المطروحة مباشرة عبر الناديين، تعرض منصات إعادة البيع مثل StubHub التذاكر بأسعار تعتمد على الطلب في السوق:

الفئة الأقل سعرًا أو مدرجات الجانب القصير: تبدأ أسعارها عمومًا من نحو 28 إلى 35 يورو .

تبدأ أسعارها عمومًا من نحو . المقاعد العادية في الوسط والجانب الطويل: تُعرض غالبًا بأسعار تتراوح بين 50 و90 يورو .

تُعرض غالبًا بأسعار تتراوح بين . المقاعد المميزة أو الأعلى طلبًا: قد ترتفع أسعارها إلى ما بين 100 و140 يورو أو أكثر.

أنجيه ضد ستراسبورغ في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أنجيه وستراسبورغ مؤخرًا

لم يحقق أنجيه أي فوز في آخر خمس مباريات له بالدوري الفرنسي، إذ تعادل مرة واحدة وخسر أربع مرات. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 2-0 أمام نيس في 8 نوفمبر، كما خسر 5-1 أمام بريست في وقت سابق خلال تلك السلسلة. وحصد نقطته الوحيدة في المباريات الخمس بتعادله سلبيًا مع لوريان. وسجل أنجيه ثلاثة أهداف واستقبل تسعة خلال تلك الفترة.

فاز ستراسبورغ مرة واحدة، ولم يتعادل، وخسر أربع مرات في آخر خمس مباريات له بالدوري الفرنسي. وانتهت أحدث مبارياته بالخسارة 3-1 أمام تولوز في 6 نوفمبر، بعدما فاز على أرضه 5-1 على أوكسير في 1 نوفمبر. وخسر أيضًا أمام رين وباريس سان جيرمان ونيس خلال تلك المباريات الخمس. وسجل ستراسبورغ عشرة أهداف واستقبل تسعة فيها.

أنجيه ضد ستراسبورغ: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت أحدث مواجهة بين الفريقين في 10 مايو 2026، حين تعادل أنجيه وستراسبورغ 1-1 في مباراة بالدوري الفرنسي على ملعب ريمون كوبا. وقبلها، فاز ستراسبورغ 5-0 عندما التقى الفريقان في ستراسبورغ في أكتوبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، حقق كل فريق انتصارين، مقابل تعادل واحد، وسجل الفريقان 11 هدفًا في تلك المباريات.