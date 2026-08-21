كيفية الحصول على تذاكر أستون فيلا ضد نوتنغهام فورست: أسعار الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/27، معلومات المباراة، موعد انطلاق اللقاء والمزيد

ستكون الأجواء مشتعلة في فيلا بارك عندما يواجه أستون فيلا جاره في منطقة ميدلاندز، نوتنغهام فورست، في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت 12 سبتمبر، ويمكنك أن تكون هناك عبر حجز التذاكر اليوم.

قد يكون عدد كبير من أبطال أستون فيلا في الدوري الأوروبي قد رحلوا إلى وجهات جديدة، لكن الجماهير التي ترتدي اللونين العنابي والأزرق السماوي تضع ثقتها الكاملة في أوناي إيمري، الذي تجاوز مطبات سابقة بكل اقتدار. واشتهر فيلا الموسم الماضي بعدم تحقيق أي فوز في أول خمس مباريات له بالدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يحصد 12 انتصارًا في مبارياته الـ13 التالية.

ويتجه فورست إلى برمنغهام وهو لا يزال يبحث عن بعض الثبات في المستوى بعد وصول أوليفر جلاسنر في الصيف. ومع عدم وجود ارتباطات أوروبية هذه المرة، سيكون تركيز Tricky Trees منصبًا بالكامل على التقدم في سلم الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة أستون فيلا ضد نوتنغهام فورست، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة أستون فيلا ضد نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة أستون فيلا ضد نوتنغهام فورست على ملعب فيلا بارك (برمنغهام)، يوم السبت 12 سبتمبر، على أن تنطلق في الساعة 3 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 4 12 سبتمبر 2026 - 10:00 فيلا بارك

كيفية شراء تذاكر أستون فيلا ضد نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر خيارات متعددة للتذاكر في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباراة الواحدة وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، ويتم تنظيمها عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، واعتماد البوابات الرقمية بنسبة 100%، تقوم أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بتخصيص التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.

أعضاء النادي الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال الطوابير التقليدية عبر الإنترنت التي تعتمد على أسبقية الحجز بنظام قرعة عشوائي للأعضاء الرسميين المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل أسابيع من المباراة للدخول في السحب.

منصات التبادل الرسمية للتذاكر (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: يكاد البيع المفتوح للجمهور العام غير الأعضاء أن يكون غير موجود في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، فيمكن للجماهير أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية، مثل StubHub.

كم تبلغ تكلفة تذاكر أستون فيلا ضد نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وتصنيف المباراة:

فئات العمر والامتيازات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا لفئات البالغين، والناشئين، عادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والفئات العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، التي تحمل أعلى الأسعار الاسمية.

موقع المقعد: تكون المقاعد الوسطية على امتداد جانبي الملعب ومقاعد الدرجات السفلية أعلى سعرًا، بينما توفر المقاعد في الدرجات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الاسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية فعالة ومدفوعة في النادي للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

تسعير تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا الحد الأقصى الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم تحديد سقف تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تعد من الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة العليا ممن يملكون أعلى نقاط الولاء، ولا تكاد تصل أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

الحالة الفنية

سجل المواجهات المباشرة الأخير

أخبار الفريقين والقوائم