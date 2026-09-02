سيأمل جمهور أرسنال في مشاهدة تكرار للأداء نفسه عندما يعود الفريق إلى ملعبه يوم الأحد 6 سبتمبر، لخوض أول ديربي لندني له في الموسم أمام تشيلسي.

وغادر المشجعون ملعب الإمارات بمعنويات مرتفعة بعد مشاهدة حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز يحقق فوزًا كاسحًا بنتيجة 3-0 في افتتاح موسمه أمام كوفنتري سيتي بقيادة فرانك لامبارد.

ومالت موازين القوى بشكل كبير لمصلحة رجال ميكيل أرتيتا في المواسم الأخيرة، ويجب العودة إلى أغسطس 2021، قبل 12 مباراة، للعثور على آخر مرة خرج فيها أرسنال متفوقًا على تشيلسي.

وسيأمل تشيلسي أن يتمكن من إزعاج بطل الدوري الإنجليزي الممتاز هذه المرة، خصوصًا بعد إضافة صفقاته الصيفية البارزة، ومن بينها ماكسنس لاكروا، ماركو باليسترا، جيوفاني كيندا ومورجان روجرز.

متى تقام مباراة أرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

من المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال ضد تشيلسي في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي على ملعب الإمارات في شمال لندن يوم الأحد 6 سبتمبر.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 3 6 سبتمبر 2026 - 11:30 ملعب الإمارات

كيفية شراء تذاكر مباراة أرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر خيارات متعددة لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بدءًا من تذاكر المباريات الفردية وصولًا إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، ويتم إدارة ذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة بيع التذاكر بشكل غير قانوني، وبوابات الدخول الرقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر من خلال العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموا تذاكرها إلى النادي.

أعضاء النادي الرسمي المدفوعون «نظام القرعة»: تم استبدال طوابير الحجز التقليدية عبر الإنترنت بنظام سحب عشوائي لأعضاء النادي المدفوعين، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال نافذة زمنية محددة قبل المباراة بأسابيع للدخول في القرعة.

منصات تبادل التذاكر الرسمية «إعادة البيع»: إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المُعادة بالسعر الاسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية التابعة للنادي.

البيع العام: يكاد يكون البيع المفتوح للجمهور العام غير الأعضاء معدومًا في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

منصات التذاكر الثانوية: إذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر من منصات ثانوية، مثل LiveFootballTickets .

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة أرسنال ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

الفئات العمرية والتخفيضات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، وغالبًا تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق لآخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات ضمن فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، ما يجعل أسعارها الاسمية الأعلى.

موقع المقعد: تحمل المقاعد الوسطية على جانبي الملعب وفي الطبقات السفلية أسعارًا أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقات العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة من حيث التكلفة.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على الأرض بالسعر الاسمي، تشترط تقريبًا جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أن يمتلك كل مشجع عضوية رسمية مدفوعة وفعالة للدخول في قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة وتوافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا سقف السعر الإلزامي البالغ 30 جنيهًا إسترلينيًا لتذاكر الجماهير الضيفة حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن سقف سعر تذاكر الجماهير الضيفة يبلغ 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها تُعد من أصعب التذاكر في الرياضة العالمية من حيث الحصول عليها. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى ممن يملكون الحد الأقصى من نقاط الولاء، وهي لا تصل فعليًا إلى البيع العام أو إلى قرعات العضوية الأساسية.

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