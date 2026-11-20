يستضيف أتلتيكو مدريد فريق فالنسيا يوم الأحد 13 ديسمبر 2026 على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو في مدريد.

شهدت مواجهاتهما الأخيرة في الدوري الإسباني صراعًا تكتيكيًا متكافئًا، حُسم غالبًا بفارق هدف واحد، بما يبرز التنظيم الدفاعي الذي يميز فرق دييجو سيميوني. ومع سعي الفريقين المستمر إلى التأهل للمنافسات الأوروبية، تكتسب كل مواجهة بينهما في الدوري أهمية كبيرة في تحديد طموحاتهما في المراكز المتقدمة بجدول الترتيب.

دع جول يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تبدأ مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني؟

تبدأ مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو في مدريد يوم الأحد 13 ديسمبر 2026.

الدوري الإسباني - الجولة 16 13 ديسمبر 2026 - 09:00 طيران الرياض ميتروبوليتانو

كيف تشتري تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات شراء تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

القنوات الرسمية للناديين (الموقع الرسمي لأتلتيكو مدريد): بالنسبة للمباريات التي تُقام على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو، يُعد الشراء المباشر عبر بوابة التذاكر الرسمية لأتلتيكو مدريد الخيار الأكثر أمانًا وموثوقية.

بالنسبة للمباريات التي تُقام على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو، يُعد الشراء المباشر عبر بوابة التذاكر الرسمية لأتلتيكو مدريد الخيار الأكثر أمانًا وموثوقية. القنوات الرسمية للناديين (الموقع الرسمي لنادي فالنسيا): إذا أُقيمت المباراة على ملعب ميستايا، يمكن شراء التذاكر مباشرة عبر الموقع الرسمي لنادي فالنسيا. ويُخصص عادةً قسم معين لجماهير الفريق الزائر، ويمكن التنسيق بشأنه عبر مكتب التذاكر لدى أي من الناديين.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر بالكامل عبر القنوات الرسمية للناديين، فغالبًا ما يمكن العثور على تذاكر الدخول العام في منصات إعادة البيع مثل ستاب هاب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإسباني المقبلة وبيعها بعد نفاد التذاكر المطروحة في البيع الأولي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني؟

إليك خيارات أسعار تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا المقبلة في الدوري الإسباني:

1. القنوات الرسمية للناديين

الدخول العام (المدرجات العلوية والجانبية): تبدأ الأسعار عادةً من نحو 40 إلى 55 يورو .

تبدأ الأسعار عادةً من نحو . مقاعد الفئة العادية (المدرجات خلف المرميين): تتراوح أسعارها عمومًا بين 50 و85 يورو .

تتراوح أسعارها عمومًا بين . المقاعد الرسمية على جانبي الملعب والمقاعد المميزة: تتراوح تكلفتها عمومًا بين 90 و150 يورو .

تتراوح تكلفتها عمومًا بين . باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ أسعارها من نحو 120 إلى 250 يورو فأكثر.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات الناديين الأولية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر، مثل ستاب هاب، تذاكر بأسعار تحددها حركة الطلب في السوق:

الأسعار الأولية لإعادة البيع: تبدأ عمومًا من نحو 45 إلى 60 يورو .

تبدأ عمومًا من نحو . متوسط سعر إعادة البيع في السوق: يبلغ في المتوسط 80 إلى 130 يورو .

يبلغ في المتوسط . مقاعد كبار الشخصيات والمقاعد الجانبية المعاد بيعها: قد تتراوح أسعارها بين 120 يورو وأكثر من 300 يورو.

أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أتلتيكو مدريد وفالنسيا

حقق أتلتيكو مدريد انتصارين وتعادلًا واحدًا وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات له بجميع المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الخسارة على أرضه أمام برشلونة بنتيجة 1-2 في الدوري الإسباني، بعد خسارته 0-2 أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا. وتشمل النتائج الإيجابية خلال تلك الفترة فوزه خارج أرضه على ليفانتي 2-0، وعلى أرضه أمام ديبورتيفو دي آ كورونيا 1-0. وسجل أتلتيكو أربعة أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس.

أسفرت آخر خمس مباريات لفالنسيا عن انتصارين وتعادل واحد وهزيمتين. وكانت أحدث مبارياته الفوز 6-0 على تافيرنيس دي لا فالدينيا في كأس ملك إسبانيا، لكن نتائجه في الدوري تروي قصة مختلفة. وقبل ذلك، خسر 0-3 أمام ريال مدريد على ملعب ميستايا، وفاز خارج أرضه على إلتشي 1-0، وخسر 1-2 أمام فياريال، وتعادل 0-0 مع أتلتيك بلباو. وسجل فالنسيا ثمانية أهداف واستقبل ستة في تلك المباريات الخمس، وإن كان سجله في الدوري خلال تلك الفترة أضعف بكثير.

أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الإسباني يوم 2 مايو 2026، حين استضاف فالنسيا أتلتيكو مدريد وخسر 0-2. ويتفوق أتلتيكو مدريد بوضوح في آخر خمس مواجهات مباشرة، إذ فاز أربع مرات مقابل عدم تحقيق فالنسيا أي انتصار، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وانتهت أحدث مواجهة بينهما على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو، التي أُقيمت في ديسمبر 2025، بفوز أتلتيكو 2-1.