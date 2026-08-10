يستضيف نادي الوصل نظيره يونايتد إف سي على استاد زعبيل في دبي، في افتتاح موسم 2026/27 من دوري المحترفين الإماراتي بالنسبة إلى الناديين. ويخوض يونايتد إف سي ظهوره الأول في دوري الأضواء بعد صعود تاريخي تحت قيادة المدرب أندريا بيرلو، ليصبح أول نادٍ مملوك للقطاع الخاص في تاريخ الإمارات يصل إلى دوري المحترفين.

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متى تنطلق مباراة الوصل ضد يونايتد إف سي في دوري الخليج العربي؟

دوري أدنوك للمحترفين - الجولة 1 15 أغسطس 2026 - 12:45

كيفية شراء تذاكر مباراة الوصل ضد يونايتد إف سي في دوري الخليج العربي؟

التذاكر متاحة الآن عبر Platinumlist، المنصة الرسمية المسؤولة عن بيع تذاكر هذه المباراة. ويُعد الشراء عبر الإنترنت مسبقًا الطريقة الأسهل لضمان مقعدك في استاد زعبيل، مع إرسال فوري للتذاكر على الهاتف المحمول للدخول عبر مسحها بهاتفك الذكي عند البوابات. احجز دخولك مباشرة عبر الصفحة الرسمية لتذاكر مباراة الوصل ضد يونايتد إف سي على Platinumlist.

الشريك الرقمي الرسمي: تُعد Platinumlist المنصة الرئيسية لشراء تذاكر الدخول العام والمقاعد الخاصة بفئات محددة.

شبابيك التذاكر في الملعب: توجد شبابيك محدودة في الملعب يوم المباراة، لكن يُنصح بشدة بالشراء عبر الإنترنت لتجنب الطوابير أو نفاد التذاكر بشكل مفاجئ.

وباعتبارها المباراة الافتتاحية للموسم بالنسبة إلى الناديين، ومع الصعود اللافت ليونايتد إف سي الذي أثار اهتمامًا محليًا كبيرًا، يُنصح بالشراء المبكر.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الوصل ضد يونايتد إف سي في دوري الخليج العربي؟

يبقى حضور مباراة في دوري المحترفين الإماراتي واحدة من أكثر التجارب الرياضية الحية سهولة في الوصول وملاءمة للميزانية في المنطقة. وبما يتماشى مع أسعار الدخول العام في جولة افتتاح الدوري، تبدأ أسعار تذاكر هذه المباراة من:

جماهير صاحب الأرض: من 20.00 درهمًا إماراتيًا، جماهير الفريق الضيف: من 20.00 درهمًا إماراتيًا

ومع تحديد سعر الدخول العام عند 20.00 درهمًا إماراتيًا، تقدم هذه المباراة قيمة ممتازة بغض النظر عن المكان الذي تختار الجلوس فيه. وقد تُباع بعض الأقسام بسرعة، لذلك يُنصح بحجز مقاعدك مبكرًا عبر Platinumlist لضمان مكانك في المدرجات.

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