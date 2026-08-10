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دوري أدنوك للمحترفين
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team-logoالشارقة
Book Al-Dhafra vs Sharjah Cultural Club Tickets
نيهال أبو زيد
ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر الظفرة ضد نادي الشارقة الثقافي: أسعار أدنوك، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة
الشارقة

الظفرة يواجه نادي الشارقة الثقافي في دوري الخليج العربي. إليكم كيفية حجز تذاكركم

يستضيف نادي الظفرة نظيره الشارقة في مواجهة ضمن الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين الإماراتي على استاد حمدان بن زايد في مدينة زايد. وعانى الظفرة خلال موسم 2025/2026 الصعب، وسيكون متعطشًا لبداية قوية، في حين يصل الشارقة، المنظم جيدًا، باحثًا عن بناء زخم مبكر خارج أرضه.

GOAL لديها كل المعلومات التي تحتاجها لحجز تذاكر الظفرة ضد الشارقة الآن، بما في ذلك موعد انطلاق المباراة، وأسعار التذاكر، وأفضل طريقة للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة الظفرة ضد نادي الشارقة الثقافي في دوري الخليج العربي؟

كيفية شراء تذاكر مباراة الظفرة ضد نادي الشارقة الثقافي في دوري الخليج العربي

يُعد تأمين دخولك لمشاهدة الظفرة أمام الشارقة أمرًا بسيطًا عند استخدام المنصات الرقمية الرسمية لبيع التذاكر. وتُعد منصة Platinumlist الخيار الإلكتروني الأساسي لشراء تذاكر يوم المباراة، إذ توفر عملية شراء سلسة وموثوقة لجميع جماهير كرة القدم المحلية.

الشريك الرقمي الرسمي: تُعد Platinumlist المنصة الأساسية لشراء تذاكر الدخول العام والمقاعد المخصصة حسب الفئات. شبابيك التذاكر في الملعب: رغم وجود عدد محدود من شبابيك التذاكر الفعلية في الملعب أيام المباريات، يُنصح بشدة بالشراء عبر الإنترنت قبل الحدث لتجنب الطوابير الطويلة أو نفاد التذاكر المفاجئ. رابط الشراء الأساسي: يمكنك حجز دخولك مباشرة من خلال زيارة الصفحة الرسمية لتذاكر مباراة الظفرة ضد الشارقة على Platinumlist.

ويضمن الحجز عبر الإنترنت تسليم التذكرة الرقمية فورًا على الهاتف المحمول، بما يتيح دخولًا رقميًا سلسًا عبر مسح الهاتف الذكي عند بوابات الاستاد.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الظفرة ضد نادي الشارقة الثقافي في دوري الخليج العربي؟

يُعد حضور مباراة في دوري المحترفين الإماراتي واحدة من أكثر التجارب الرياضية الحية سهولة وملاءمة من حيث التكلفة في المنطقة. وفي هذه المباراة، تظل أسعار الدخول العام موحدة وفي متناول الجميع في مدرجات أصحاب الأرض والضيوف:

جماهير أصحاب الأرض (الفئة 2، القسم 18): 20 درهمًا إماراتيًا

جماهير الفريق الضيف (الفئة 2، القسم 15): 20 درهمًا إماراتيًا

كما تتوفر باقات الضيافة VIP وVVIP للجماهير الراغبة في خدمات تقديم الطعام والمقاعد المميزة، رغم أن فئة VVIP لهذه المباراة ليست مطروحة للبيع حاليًا.

ومع تحديد سعر تذاكر الدخول العام عند 20 درهمًا إماراتيًا لكلا الطرفين من الجماهير، فإن هذه المباراة تقدم قيمة رائعة بغض النظر عن المكان الذي تختار الجلوس فيه. وتنـفد المقاعد في الأقسام بسرعة، لذا يُنصح بحجز مقاعدك مبكرًا عبر Platinumlist لضمان مكانك في المدرجات.

الظفرة ضد نادي الشارقة الثقافي في دوري الخليج العربي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الظفرة ونادي الشارقة الثقافي

ALD

ALD - المستوى

AJM
خ0-1
BAY
ت2-2
العين
خ5-0
الوحدة
ف1-0
جوزتيبي
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
4/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
الشارقة

الشارقة - المستوى

BAY
ت1-1
الوحدة
خ0-2
العين
خ0-5
ABA
ت0-0
ALK
ف3-1
الهدف المسجل (المستقبل)
4/9
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

الظفرة ضد نادي الشارقة الثقافي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

وجهاً لوجه

الظفرةتعادلالشارقة
0
0
5
دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة badge
الظفرة
ALD
0
الشارقة badge
الشارقة
الشارقة
2
انتهت
دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة badge
الشارقة
الشارقة
2
الظفرة badge
الظفرة
ALD
0
انتهت
دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة badge
الشارقة
الشارقة
1
الظفرة badge
الظفرة
ALD
0
انتهت
دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة badge
الظفرة
ALD
0
الشارقة badge
الشارقة
الشارقة
1
انتهت
دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة badge
الشارقة
الشارقة
1
الظفرة badge
الظفرة
ALD
0
انتهت
0الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا0/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا0/5

ترتيب الظفرة ونادي الشارقة الثقافي

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
الجزيرةالجزيرةALJ
5410112+913
ت
ف
ف
ف
ف
2
العينالعينالعين
5410125+713
ت
ف
ف
ف
ف
3
شباب أهلي دبيشباب أهلي دبيشباب الأهلي
5311105+510
ت
خ
ف
ف
ف
4
الوصلالوصلالوصل
5311156+910
ت
ف
خ
ف
ف
5
عجمانعجمانAJM
53021112-19
خ
ف
خ
ف
ف
6
الوحدةالوحدةالوحدة
530265+19
ف
ف
ف
خ
خ
7
الشارقةالشارقةالشارقة
5302107+39
خ
ف
ف
خ
ف
8
يونايتديونايتدUFC
52121213-17
ت
خ
ف
ف
خ
9
النصرالنصرALN
512267-15
ت
خ
خ
ف
ت
10
إتحاد كلباءإتحاد كلباءKAL
5113613-74
ف
خ
خ
خ
ت
11
خورفكانخورفكانALK
5113512-74
ت
خ
ف
خ
خ
12
الظفرةالظفرةALD
510439-63
ف
خ
خ
خ
خ
13
حتاحتاHAT
5104511-63
خ
ف
خ
خ
خ
14
بني ياسبني ياسBAY
5014510-51
ت
خ
خ
خ
خ
AFC Champions League
كأس آسيا
هبوط


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