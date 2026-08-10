يستضيف نادي الظفرة نظيره الشارقة في مواجهة ضمن الجولة الافتتاحية من دوري المحترفين الإماراتي على استاد حمدان بن زايد في مدينة زايد. وعانى الظفرة خلال موسم 2025/2026 الصعب، وسيكون متعطشًا لبداية قوية، في حين يصل الشارقة، المنظم جيدًا، باحثًا عن بناء زخم مبكر خارج أرضه.

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متى تنطلق مباراة الظفرة ضد نادي الشارقة الثقافي في دوري الخليج العربي؟

دوري أدنوك للمحترفين - الجولة 1 15 أغسطس 2026 - 10:10

كيفية شراء تذاكر مباراة الظفرة ضد نادي الشارقة الثقافي في دوري الخليج العربي

يُعد تأمين دخولك لمشاهدة الظفرة أمام الشارقة أمرًا بسيطًا عند استخدام المنصات الرقمية الرسمية لبيع التذاكر. وتُعد منصة Platinumlist الخيار الإلكتروني الأساسي لشراء تذاكر يوم المباراة، إذ توفر عملية شراء سلسة وموثوقة لجميع جماهير كرة القدم المحلية.

الشريك الرقمي الرسمي: تُعد Platinumlist المنصة الأساسية لشراء تذاكر الدخول العام والمقاعد المخصصة حسب الفئات. شبابيك التذاكر في الملعب: رغم وجود عدد محدود من شبابيك التذاكر الفعلية في الملعب أيام المباريات، يُنصح بشدة بالشراء عبر الإنترنت قبل الحدث لتجنب الطوابير الطويلة أو نفاد التذاكر المفاجئ. رابط الشراء الأساسي: يمكنك حجز دخولك مباشرة من خلال زيارة الصفحة الرسمية لتذاكر مباراة الظفرة ضد الشارقة على Platinumlist.

ويضمن الحجز عبر الإنترنت تسليم التذكرة الرقمية فورًا على الهاتف المحمول، بما يتيح دخولًا رقميًا سلسًا عبر مسح الهاتف الذكي عند بوابات الاستاد.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الظفرة ضد نادي الشارقة الثقافي في دوري الخليج العربي؟

يُعد حضور مباراة في دوري المحترفين الإماراتي واحدة من أكثر التجارب الرياضية الحية سهولة وملاءمة من حيث التكلفة في المنطقة. وفي هذه المباراة، تظل أسعار الدخول العام موحدة وفي متناول الجميع في مدرجات أصحاب الأرض والضيوف:

جماهير أصحاب الأرض (الفئة 2، القسم 18): 20 درهمًا إماراتيًا

جماهير الفريق الضيف (الفئة 2، القسم 15): 20 درهمًا إماراتيًا

كما تتوفر باقات الضيافة VIP وVVIP للجماهير الراغبة في خدمات تقديم الطعام والمقاعد المميزة، رغم أن فئة VVIP لهذه المباراة ليست مطروحة للبيع حاليًا.

ومع تحديد سعر تذاكر الدخول العام عند 20 درهمًا إماراتيًا لكلا الطرفين من الجماهير، فإن هذه المباراة تقدم قيمة رائعة بغض النظر عن المكان الذي تختار الجلوس فيه. وتنـفد المقاعد في الأقسام بسرعة، لذا يُنصح بحجز مقاعدك مبكرًا عبر Platinumlist لضمان مكانك في المدرجات.

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