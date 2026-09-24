يواجه منتخب السعودية المضيف نظيره العراق على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم الثلاثاء 29 سبتمبر، في مواجهة محورية ضمن المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي السابعة والعشرين. وإلى جانب عمان والكويت، تضم هذه المجموعة اثنين من أنجح منتخبات البطولة، إذ يصل العراق بصفته حامل اللقب بعد تتويجه في عام 2023.

وهذه هي المرة الأولى التي تُقام فيها كأس الخليج في جدة، بينما تستضيف السعودية البطولة للمرة الخامسة إجمالًا. ومع أفضلية الأرض وبطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية المطروحة بقوة، تكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة للمنتخبين في وقت مبكر من دور المجموعات.

GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة السعودية والعراق الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.





متى تنطلق مباراة السعودية والعراق في كأس الخليج؟

لا تتوفر حاليًا معلومات رسمية عن بث مباراة السعودية والعراق. عُد مجددًا قبل انطلاق المباراة للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر بعد تأكيدها.

كأس الخليج - الجولة 3 29 سبتمبر 2026 - 13:30

أين يمكن شراء تذاكر مباراة السعودية والعراق؟

تُطرح تذاكر هذه المباراة أولًا عبر الموقع الرسمي وتطبيق اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، بالتعاون مع اللجنة المنظمة المحلية للبطولة في السعودية.

إليك بعض الأمور المهمة التي ينبغي معرفتها عند شراء تذاكر هذه المباراة:

قناة البيع الرسمية – يُعد الموقع والتطبيق الرسميان لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم المسار الرئيسي لجميع مباريات كأس الخليج العربي السابعة والعشرين، بما في ذلك هذه المباراة ضمن المجموعة الأولى

حد الشراء – يُطبق حد أقصى قدره ست تذاكر لكل عملية حجز ضمن البيع الرسمي للبطولة

اختيار الفئة – تُقسم التذاكر إلى أربع فئات لمباريات دور المجموعات على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، إلى جانب فئة مميزة

السوق الثانوية – يُعد GrintaHub خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

ونظرًا لحجم الاهتمام بمباراة للمنتخب المضيف أمام بطل سابق مثل العراق، يُنصح بشدة بالحجز المبكر عبر القناة الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة السعودية والعراق؟

تبدأ الأسعار الرسمية عبر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم لمباريات دور المجموعات على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية من 22 ريالًا سعوديًا، مع أربع فئات تصل إلى 93 ريالًا سعوديًا، فيما تتوفر التذاكر المميزة بدءًا من 187 ريالًا سعوديًا.

GrintaHub هو خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. وتعمل المنصة كسوق لتبادل التذاكر وإعادة بيعها، ما يمنح الجماهير مسارًا إضافيًا للحصول على مقاعد لهذه المواجهة في المجموعة الأولى بعد نفاد الحصص الرسمية.

وكما هو الحال مع أي مباراة للمنتخب المضيف في بطولة إقليمية كبرى، قد تتغير الأسعار والتوافر مع اقتراب يوم المباراة، لذا فإن حجز مقعدك مبكرًا عبر القناة الرسمية يُعد عمومًا الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

السعودية ضد العراق في كأس الخليج: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج السعودية والعراق

حقق منتخب السعودية فوزًا واحدًا وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وجاء انتصاره الوحيد أمام بورتوريكو بنتيجة 3-0، بينما انتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 0-0 مع الرأس الأخضر في كأس العالم يوم 27 يونيو. كما تعادل 1-1 مع أوروغواي و0-0 مع السنغال، وكانت هزيمته الوحيدة بخسارته 4-0 أمام إسبانيا. وخلال هذه المباريات الخمس، سجلت السعودية أربعة أهداف واستقبلت خمسة.

خسر منتخب العراق أربعًا من آخر خمس مباريات، وكانت نتيجته الإيجابية الوحيدة تعادلًا 1-1 مع إسبانيا في مباراة ودية يوم 4 يونيو. ومنذ ذلك الحين، تعرض لهزائم متتالية، واستقبل 13 هدفًا في ثلاث مباريات متتالية بدور مجموعات كأس العالم أمام النرويج وفرنسا والسنغال. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 5-0 أمام السنغال يوم 26 يونيو. وسجل العراق هدفين فقط خلال هذه السلسلة من خمس مباريات.

السعودية ضد العراق: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أُقيمت أحدث مواجهة بين المنتخبين في كأس الخليج يوم 28 ديسمبر 2024، حين فازت السعودية على العراق 3-1. وقبل ذلك، فاز العراق 2-0 عندما التقى المنتخبان في كأس الخليج في يناير 2023. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، حققت السعودية فوزين مقابل فوزين للعراق، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، وشهدت تلك المواجهات 13 هدفًا.

ترتيب السعودية والعراق