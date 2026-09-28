يواجه المنتخب السعودي، صاحب الأرض، نظيره العراقي على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم الثلاثاء 29 سبتمبر، في مواجهة محورية ضمن المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي الـ27. وتضم هذه المجموعة أيضاً عُمان والكويت، ما يجمع بين اثنين من أنجح منتخبات البطولة، فيما يصل العراق بصفته حامل اللقب بعد تتويجه في 2023.

وتمثل هذه النسخة المرة الأولى التي تُقام فيها كأس الخليج في جدة، بينما تستضيف السعودية البطولة للمرة الخامسة في تاريخها. ومع أفضلية الأرض وبطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية المطروحة بقوة، تكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة لكلا المنتخبين مبكراً في دور المجموعات.

GOAL يقدم لكم كل ما تحتاجون معرفته لحجز تذاكر مباراة السعودية والعراق الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.





متى تنطلق مباراة السعودية والعراق في كأس الخليج؟

معلومات البث الرسمية الخاصة بمباراة السعودية والعراق غير متاحة حالياً. عودوا لاحقاً مع اقتراب موعد انطلاق المباراة للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر المؤكدة.

كأس الخليج - الجولة 3 29 سبتمبر 2026 - 13:30

أين يمكن شراء تذاكر مباراة السعودية والعراق؟

تُطرح تذاكر هذه المباراة أولاً عبر الموقع الرسمي وتطبيق اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، بالتعاون مع اللجنة المنظمة المحلية للبطولة في السعودية.

هناك بعض الأمور التي يجدر معرفتها عند شراء تذاكر هذه المباراة:

قناة البيع الرسمية ، يُعد الموقع الرسمي والتطبيق الخاصان باتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم المسار الرئيسي لجميع مباريات كأس الخليج العربي الـ27، بما في ذلك هذه المواجهة ضمن المجموعة الأولى

الحد الأقصى للشراء ، يُطبق حد أقصى يبلغ ست تذاكر لكل عملية حجز ضمن البيع الرسمي للبطولة

اختيار الفئة ، تُقسم التذاكر إلى أربع فئات لمباريات دور المجموعات على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، إلى جانب فئة مميزة

السوق الثانوية ، يُعد GrintaHub خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

ونظراً لحجم الاهتمام بمباراة تجمع البلد المضيف مع بطل سابق مثل العراق، يُنصح بشدة بالحجز المبكر عبر القناة الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة السعودية والعراق؟

تبدأ الأسعار الرسمية عبر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم لمباريات دور المجموعات على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية من 22 ريالاً سعودياً، مع أربع فئات تصل إلى 93 ريالاً سعودياً، فيما تتوفر التذاكر المميزة ابتداءً من 187 ريالاً سعودياً.

GrintaHub هو خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. وتعمل المنصة كسوق لتبادل التذاكر وإعادة بيعها، ما يمنح الجماهير مساراً إضافياً للحصول على مقاعد لهذه المباراة ضمن المجموعة الأولى بعد نفاد الحصص الرسمية.

وكما هو الحال مع أي مباراة للبلد المضيف في بطولة إقليمية كبرى، قد تتغير الأسعار والتوافر مع اقتراب يوم المباراة، لذلك فإن حجز مقعدك مبكراً عبر القناة الرسمية يظل عادة الخيار الأكثر أماناً إذا كنت تعمل وفق ميزانية محددة.

السعودية ضد العراق في كأس الخليج: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج السعودية والعراق

حقق المنتخب السعودي فوزاً واحداً وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات. وجاء انتصاره الوحيد أمام بورتوريكو بنتيجة 3-0، بينما انتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 0-0 مع الرأس الأخضر في كأس العالم يوم 27 يونيو. كما تعادل 1-1 مع أوروغواي و0-0 مع السنغال، وكانت هزيمته الوحيدة بنتيجة 4-0 أمام إسبانيا. وخلال هذه المباريات الخمس، سجلت السعودية أربعة أهداف واستقبلت خمسة.

خسر العراق أربعاً من آخر خمس مباريات، وكانت نتيجته الإيجابية الوحيدة تعادله 1-1 مع إسبانيا في مباراة ودية يوم 4 يونيو. ومنذ ذلك الحين، تعرض لهزائم متتالية، واستقبل 13 هدفاً خلال ثلاث مباريات في دور مجموعات كأس العالم أمام النرويج وفرنسا والسنغال. وانتهت مباراته الأخيرة بنتيجة 5-0 أمام السنغال يوم 26 يونيو. وسجل العراق هدفين فقط خلال سلسلة المباريات الخمس.

السعودية ضد العراق: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

أقيمت أحدث مواجهة بين المنتخبين في كأس الخليج يوم 28 ديسمبر 2024، عندما فازت السعودية على العراق 3-1. وقبل ذلك، فاز العراق 2-0 عندما التقى المنتخبان في كأس الخليج في يناير 2023. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، حققت السعودية فوزين مقابل فوزين للعراق، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، وتقاسم الطرفان 13 هدفاً في تلك اللقاءات.

ترتيب السعودية والعراق