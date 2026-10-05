كيفية الحصول على تذاكر الأهلي ضد النصر: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تُعد المواجهة الكبيرة بين الأهلي والنصر واحدة من أكثر المباريات إثارة في دوري روشن السعودي. ومع وجود المهاجم الأسطوري كريستيانو رونالدو على رأس هجوم النصر في مواجهة فريق أهلي مدجج بالنجوم، فإن هذه القمة المرتقبة تجلب معها جودة عالمية وأجواء حماسية في كل مرة يلتقي فيها الطرفان.

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متى تنطلق مباراة الأهلي ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين؟

دوري روشن السعودي - الجولة 9 15 أكتوبر 2026 - 14:00 الإنماء

أين يمكن شراء تذاكر الأهلي ضد النصر؟

تُطرح التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر منصات التذاكر الأساسية الخاصة بالنادي المضيف، مثل Webook. ونظراً إلى القواعد الجماهيرية الضخمة والطلب المرتفع من أعضاء النادي الرسميين، فإن تذاكر البيع العام على المنصات الأساسية تنفد غالباً بسرعة بعد طرحها.

إذا لم تتمكن من الحصول على تذكرة عند الطرح الأولي، فإن Grintahub هو خيارك إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر الأهلي ضد النصر؟

تذاكر الدخول العام الرسمية المطروحة عبر بوابات الأندية الأساسية تبدأ عادة من نحو 20 ريالاً سعودياً إلى 50 ريالاً سعودياً للمقاعد القياسية خلف المرمى، وتصل إلى 150 ريالاً سعودياً أو أكثر للأقسام المركزية المميزة بحسب موقع الملعب.

وعلى المنصات الثانوية مثل Grintahub، تبدأ خيارات الفئة الأساسية من نحو 185 ريالاً سعودياً للمقاعد العادية، مع تقلب الأسعار بحسب فئة المقعد وحجم الطلب في السوق.

الأهلي ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الأهلي والنصر

يدخل الأهلي هذه المباراة بسجل حديث متباين، إذ حقق انتصارين وتعادلاً واحداً وتعرض لهزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه الخسارة 2-1 أمام ماميلودي صنداونز في كأس القارات للأندية FIFA، كما خسر 3-2 أمام القادسية في الدوري السعودي للمحترفين. وعلى الجانب الإيجابي، سجل فريق بوسيتش خمسة أهداف في شباك الرياض من دون رد، وفاز على الحزم 3-1 في المنافسات المحلية، ما يؤكد قدرته على التسجيل بغزارة عندما تناسبه الظروف.

أما النصر، فقد فاز أيضاً في مباراتين وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات، مقابل تعادل واحد. وتبقى الخسارة 4-0 أمام العين في دوري أبطال آسيا للنخبة أكبر انتكاسة له خلال تلك السلسلة، فيما رسم التعادل 1-1 أمام الخليج في الدوري والخسارة 2-1 أمام الاتحاد صورة من عدم الاستقرار. وجاء انتصاراه على حساب أبها والتعاون، وكلاهما بنتيجة 2-1.

الأهلي ضد النصر: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهت أحدث مواجهة بين الناديين بفوز النصر 2-0 عندما استضاف الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين في أبريل 2026. وعلى مدار آخر خمس مواجهات، يبدو سجل اللقاءات المباشرة متقارباً للغاية، إذ حقق كل من النصر والأهلي انتصارات، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وشهدت هذه السلسلة أهدافاً من الجانبين بشكل مستمر، من دون أن يتمكن أي طرف من فرض هيمنة واضحة على الآخر في المواسم الأخيرة.







