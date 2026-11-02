يستضيف آرسنال هال سيتي يوم السبت 7 نوفمبر 2026 على ملعب الإمارات في لندن.

يميل سجل المواجهات الأخيرة بين الفريقين بشدة لصالح آرسنال، الذي فاز بأربع من آخر خمس مباريات جمعتهما في جميع المسابقات وتعادل في واحدة. وجاء أبرز انتصار حديث لهال سيتي على آرسنال بفوزه خارج أرضه 1-0 على ملعب الإمارات في سبتمبر 2016.

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متى تنطلق مباراة آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تقام مباراة آرسنال وهال سيتي على ملعب الإمارات في لندن، على أن يُؤكَّد موعد انطلاقها الرسمي مع اقتراب تاريخ المباراة.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 10 7 نوفمبر 2026 - 10:00 ملعب الإمارات

كيف تشتري تذاكر مباراة آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة آرسنال وهال سيتي المقبلة، تتوفر أمامك عدة خيارات رئيسية بحسب حالة عضويتك وتفضيلاتك:

1. القنوات الرسمية للنادي

نظام التذاكر الرسمي لآرسنال: يمكنك شراء التذاكر مباشرة عبر الموقع الرسمي للتذاكر الإلكترونية لآرسنال. وتعتمد إمكانية الحصول عليها عادةً على فئة عضويتك في النادي، مثل العضوية البلاتينية، أو المشاركة في سحوبات التذاكر، ومنها سحوبات أعضاء الفئتين الفضية والحمراء وعمليات تبادل التذاكر المرتبطة بالسحوبات.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

منصات إعادة بيع التذاكر: إذا نفدت التذاكر تمامًا عبر القنوات الرسمية للنادي، يمكن غالبًا العثور على تذاكر الدخول العام عبر منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب. وتتيح هذه المنصات للجماهير شراء تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز المقبلة وبيعها عند نفاد الحصص المطروحة عبر القنوات الأساسية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة آرسنال وهال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

إليك تفاصيل أسعار تذاكر مباراة آرسنال وهال سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1. القنوات الرسمية للنادي

تذاكر الدخول العام القياسية للبالغين تُصنَّف هذه المباراة ضمن الفئة C، وتتراوح أسعارها الأصلية عادةً بين 31٫80 و59٫00 جنيهًا إسترلينيًا عبر سحوبات تذاكر العضوية الرسمية للنادي.

تُصنَّف هذه المباراة ضمن الفئة C، وتتراوح أسعارها الأصلية عادةً بين عبر سحوبات تذاكر العضوية الرسمية للنادي. مقاعد المدرج العلوي ومقاعد النادي القياسية قد تصل أسعارها إلى نحو 145٫50 جنيهًا إسترلينيًا بحسب موقع المقاعد تحديدًا.

قد تصل أسعارها إلى نحو بحسب موقع المقاعد تحديدًا. باقات الضيافة الرسمية ومقاعد مستوى النادي تبدأ أسعارها من نحو 500 إلى أكثر من 850 جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد، وتشمل وجبات يوم المباراة والدخول إلى الصالات.

2. منصات إعادة بيع التذاكر

إذا نفدت التذاكر الرسمية عبر مبيعات النادي الأساسية، تعرض منصات إعادة بيع التذاكر مثل ستب هب التذاكر بأسعار تعتمد على طلب السوق:

مقاعد المدرج العلوي خلف المرمى تبدأ أسعارها المعروضة من نحو 161 جنيهًا إسترلينيًا .

تبدأ أسعارها المعروضة من نحو . المقاعد المطلة على الجانب الطويل من الملعب تتراوح أسعارها عمومًا بين 300 وأكثر من 650 جنيهًا إسترلينيًا بحسب حجم الطلب وموقع المدرج تحديدًا.

تتراوح أسعارها عمومًا بين بحسب حجم الطلب وموقع المدرج تحديدًا. باقات الضيافة المميزة أو المقاعد النادرة في المدرج السفلي قد تتجاوز أسعارها 1000 جنيه إسترليني.

آرسنال ضد هال سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى آرسنال وهال سيتي

فاز آرسنال بثلاث من آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات، وخسر واحدة وفاز بواحدة في كأس كاراباو. وكانت أحدث نتائجه الخسارة 3-0 أمام برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه قبل ذلك فاز خارج أرضه 0-1 على نابولي في دوري أبطال أوروبا، وتغلب على تشيلسي 2-1 في الدوري. وسجل آرسنال تسعة أهداف خلال المباريات الخمس، واستقبل أربعة أهداف في مبارياته الرسمية الأربع خارج الكأس. وأظهر آرسنال قدرته على الفوز خارج أرضه في أوروبا، لكن أداءه خارج ملعبه محليًا كان أقل إقناعًا.

حقق هال سيتي فوزًا واحدًا وتعادلين وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 2-1 أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. وتعادل 2-2 مع تشيلسي و0-0 مع أستون فيلا، بينما جاء فوزه الوحيد في هذه السلسلة على كوفنتري سيتي. واستقبل هال خمسة أهداف في تلك المباريات الخمس وسجل أربعة.

آرسنال ضد هال سيتي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جرت أحدث مواجهة بين الناديين في فبراير 2017، حين فاز آرسنال 2-0 على ملعب الإمارات في الدوري الإنجليزي الممتاز. وهيمن آرسنال على آخر خمس مواجهات مسجلة، إذ فاز أربع مرات وتعادل مرة واحدة. وكانت النتيجة الإيجابية الوحيدة لهال في هذه المجموعة فوزه 1-0 على أرضه في سبتمبر 2016، بين هزائم ثقيلة. وسجل آرسنال 13 هدفًا في تلك المباريات الخمس، ولم يستقبل سوى هدفين.