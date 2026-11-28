بعد غياب دام عقدًا، عاد هال سيتي أخيرًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمكنك مشاهدته مباشرة هذا الموسم بحجز تذاكر المباريات الآن.

لا يزال مشجعو هال سيتي يعيشون أجواء الفرحة بعد فوز فريقهم على ميدلسبره في نهائي الملحق المؤهل من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي على ملعب ويمبلي في مايو، وقد استمرت هذه الروح المعنوية المرتفعة مع انطلاق الموسم الجديد.

قدم رجال سيرجي ياكيروفيتش عروضًا لافتة على أرضهم، منها الفوز 2-0 على مانشستر يونايتد في افتتاح الموسم، والانتصار مؤخرًا بالنتيجة نفسها على برايتون. وأظهروا أيضًا صلابة خارج أرضهم، وهي سمة سيحتاجون إلى الحفاظ عليها طوال الموسم إذا أرادوا تجنب الهبوط.

يقدم لك GOAL أحدث المعلومات عن كيفية حجز مقاعد لمباريات هال سيتي، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها وغير ذلك.

مباريات هال سيتي المقبلة

التاريخ والوقت المباراة التذاكر الملعب الأحد 29 نوفمبر (2:05 مساءً) كريستال بالاس ضد هال سيتي التذاكر سيلهيرست بارك (خارج الأرض) الأربعاء 2 ديسمبر (8 مساءً) هال سيتي ضد نوتنجهام فورست التذاكر ملعب إم كي إم (على أرضه) السبت 5 ديسمبر (3 مساءً) بورنموث ضد هال سيتي التذاكر ملعب فيتاليتي (خارج الأرض) السبت 12 ديسمبر (3 مساءً) هال سيتي ضد توتنهام هوتسبير التذاكر ملعب إم كي إم (على أرضه) السبت 19 ديسمبر (3 مساءً) مانشستر سيتي ضد هال سيتي التذاكر ملعب الاتحاد (خارج الأرض) السبت 26 ديسمبر (5:30 مساءً) هال سيتي ضد ليفربول التذاكر ملعب إم كي إم (على أرضه) الثلاثاء 29 ديسمبر (7:30 مساءً) هال سيتي ضد ليدز يونايتد التذاكر ملعب إم كي إم (على أرضه) السبت 2 يناير (3 مساءً) سندرلاند ضد هال سيتي التذاكر ملعب النور (خارج الأرض) الثلاثاء 5 يناير (7:30 مساءً) نوتنجهام فورست ضد هال سيتي التذاكر سيتي جراوند (خارج الأرض) السبت 16 يناير (3 مساءً) هال سيتي ضد آرسنال التذاكر ملعب إم كي إم (على أرضه) السبت 23 يناير (3 مساءً) إيبسويتش تاون ضد هال سيتي التذاكر بورتمان رود (إيبسويتش) الأحد 31 يناير (2 مساءً) هال سيتي ضد كريستال بالاس التذاكر ملعب إم كي إم (على أرضه)

كيفية شراء تذاكر هال سيتي

يمكنك شراء تذاكر هال سيتي الرسمية عبر بوابة التذاكر الإلكترونية للنادي، أو بالاتصال بمكتب التذاكر، أو بشرائها شخصيًا من المكتب. ويمكن لحاملي البطاقات الموسمية والأعضاء أيضًا عرض مقاعدهم للمباريات التي نفدت تذاكرها على أرض الفريق، عبر منصة تبادل التذاكر الرسمية لهال سيتي.

تُطرح التذاكر عادةً على مراحل بحسب الأولوية:

أولوية الشراء : يحصل الأعضاء الحاليون أو أصحاب العضويات السارية على فرصة شراء المقاعد أولًا، قبل أي طرح عام.

: يحصل الأعضاء الحاليون أو أصحاب العضويات السارية على فرصة شراء المقاعد أولًا، قبل أي طرح عام. البيع العام: لا يبدأ إلا إذا تبقت مقاعد بعد انتهاء فترات الأولوية للأعضاء وحاملي البطاقات الموسمية. وكثيرًا ما تنفد تذاكر مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الأكثر طلبًا خلال مراحل العضوية والأولوية.

ويمكن للمشجعين كذلك شراء تذاكر مباريات هال سيتي من سوق إعادة البيع. وتُعد ستب هب من أبرز المنصات لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، وتوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر هال سيتي؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية للمباريات على ملعب إم كي إم من 30 جنيهًا إسترلينيًا للبالغين، و16 جنيهًا إسترلينيًا للفئات المستحقة للتخفيض، و8 جنيهات إسترلينية للناشئين. ويتوقف السعر الفعلي على فئة المباراة، التي تعكس مدى شهرة المنافس، ومنطقة الجلوس في الملعب.

تُصنّف المباريات ضمن الفئات A أو B أو C. وتقع المباريات الأكثر طلبًا، مثل المواجهات أمام أندية «الستة الكبار»، ضمن الفئة A، بينما تندرج المباريات الأقل جذبًا للاهتمام ضمن الفئة C.

تُحسب الأسعار الأساسية الأقل تكلفة، مثل المذكورة أعلاه، دائمًا وفق أسعار المنطقة 1 لمباراة من الفئة C. وترتفع الأسعار مع ارتفاع فئة المباراة أو مستوى المقاعد.

مدرجات الملعب ومناطق الجلوس

صُمم ملعب إم كي إم على هيئة مدرج متصل من طابق واحد يحيط بالملعب، باستثناء المدرج الغربي الذي يضم طابقًا ثانيًا. وينقسم الملعب إلى مناطق مختلفة من حيث الأسعار:

مدرج كريس تشيلتون الشرقي : مدرج من طابق واحد يمتد بطول الملعب. وتوفر أقسامه الوسطى إطلالة مميزة بمحاذاة خط التماس، بينما تضم زاويته الجنوبية الشرقية مناطق للوقوف الآمن تحظى بإقبال مشجعي الفريق الأكثر حماسًا.

: مدرج من طابق واحد يمتد بطول الملعب. وتوفر أقسامه الوسطى إطلالة مميزة بمحاذاة خط التماس، بينما تضم زاويته الجنوبية الشرقية مناطق للوقوف الآمن تحظى بإقبال مشجعي الفريق الأكثر حماسًا. المدرج الغربي : أفخم أجزاء الملعب. يضم طابقه السفلي مقاعد بدلاء اللاعبين ومرافق الإعلام وأجنحة الضيافة المميزة. ويأتي طابقه الثاني المرتفع، المعروف بالغربي العلوي، في أعلى فئات الأسعار بفضل إطلالته الشاملة.

: أفخم أجزاء الملعب. يضم طابقه السفلي مقاعد بدلاء اللاعبين ومرافق الإعلام وأجنحة الضيافة المميزة. ويأتي طابقه الثاني المرتفع، المعروف بالغربي العلوي، في أعلى فئات الأسعار بفضل إطلالته الشاملة. المدرج الشمالي : يستضيف مشجعي الفريق عادةً، ولا سيما مجموعات التشجيع الأعلى صوتًا في الأقسام N1–N5.

: يستضيف مشجعي الفريق عادةً، ولا سيما مجموعات التشجيع الأعلى صوتًا في الأقسام N1–N5. المدرج الجنوبي : المدرج المخصص للعائلات. يضم مقاعد غير محجوزة مسبقًا، ويقع ضمن الفئة الأقل تكلفة في الملعب.

: المدرج المخصص للعائلات. يضم مقاعد غير محجوزة مسبقًا، ويقع ضمن الفئة الأقل تكلفة في الملعب. المقاعد المخصصة لجماهير الفريق الضيف: يجلس المشجعون الزائرون في الزاوية الشمالية الشرقية. ويضم هذا القسم نحو 1,105 أماكن للوقوف الآمن.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع مثل ستب هب لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب إم كي إم

ملعب إم كي إم منشأة رياضية وترفيهية بارزة متعددة الاستخدامات، تقع في كينجستون أبون هال بإنجلترا. ويتميز بتصميمه المعماري المعاصر، ويستضيف ناديين في لعبتين مختلفتين، هما كرة القدم والرجبي ليج.

ظهرت فكرة الملعب في أواخر تسعينيات القرن الماضي، عندما باع مجلس مدينة هال أسهمًا في شركة كينجستون كوميونيكيشنز واستخدم العائدات لتمويل منشأة حديثة. وبلغت تكلفة بنائه 44 مليون جنيه إسترليني، واستغرق تشييده 14 شهرًا فقط قبل افتتاحه رسميًا في ديسمبر 2002.

أصبح الملعب موطنًا لناديين بارزين، بعد انتقالهما من ملعبيهما التاريخيين اللذين تقادما:

نادي هال سيتي لكرة القدم (النمور): انتقل فريق كرة القدم من بوثفيري بارك

(النمور): انتقل فريق كرة القدم من بوثفيري بارك هال إف سي (هال إف سي): انتقل فريق الرجبي ليج من ذا بوليفارد

لحظات لا تُنسى على ملعب إم كي إم

المباراة الافتتاحية (ديسمبر 2002) : فاز هال سيتي على سندرلاند 1-0 في مباراة ودية، ليحرز «كأس رايتش كارتر» المستحدثة. وسجل ستيف ميلتون أول هدف في تاريخ الملعب.

: فاز هال سيتي على سندرلاند 1-0 في مباراة ودية، ليحرز «كأس رايتش كارتر» المستحدثة. وسجل ستيف ميلتون أول هدف في تاريخ الملعب. بداية المشوار في الدوري الممتاز (2008) : بعد الصعود إلى دوري الأضواء، أصبحت مباريات الفريق الأولى على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز جزءًا من تاريخ النادي، ومنها فوزه الشهير 3-1 على ليفربول.

: بعد الصعود إلى دوري الأضواء، أصبحت مباريات الفريق الأولى على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز جزءًا من تاريخ النادي، ومنها فوزه الشهير 3-1 على ليفربول. معركة اللاعبين الـ11 (2003): كانت مباراة هال إف سي الأولى على الملعب مواجهة أمام هاليفاكس في كأس التحدي. ورغم طرد اثنين من لاعبي هال، قاتل الفريق الذي ضم 11 لاعبًا ليحقق فوزًا لا يُنسى بنتيجة 24-16.

التوسعة المستقبلية: صممت شركتا أروب سبورت وميلر بارتنرشيب هيكل الملعب بحيث يسمح بإضافة طابق علوي فوق المدرج الشرقي، ما يتيح زيادة سعته بسلاسة إلى 34,000 مقعد إذا لزم الأمر.

أرقام هال سيتي وإحصاءاته

تأسس نادي هال سيتي لكرة القدم عام 1904، ويمتلك تاريخًا حافلًا شكّلته صلابته في الدرجات الأدنى، وصعوده اللافت إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في القرن الحادي والعشرين، وزياراته التي لا تُنسى إلى ملعب ويمبلي.

أبرز ألقاب النادي وإنجازاته

بطل الدرجة الثالثة الإنجليزية (ليج وان / القسم الثالث) : 4 مرات

: 4 مرات الفائز بملحق الدرجة الثانية الإنجليزية (تشامبيونشيب): 3 مرات

الأرقام الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: آندي ديفيدسون (579)، جاريث روبرتس (487)

الأكثر تسجيلًا للأهداف: كريس تشيلتون (222)، كين واجستاف (197)

نهاية انتظار دام 104 أعوام (2008)

بعد أكثر من قرن في الدرجات الأدنى، وصل هال سيتي إلى دوري الأضواء للمرة الأولى. وسجل ابن المدينة دين وينداس هدفًا مذهلًا بتسديدة مباشرة في الشوط الأول على ملعب ويمبلي، في نهائي ملحق تشامبيونشيب، ليمنح فريقه الفوز 1-0 على بريستول سيتي. وحقق القائد إيان آشبي إنجاز قيادة النادي في جميع الدرجات الاحترافية الأربع.

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2014 والظهور الأوروبي الأول

بلغ هال سيتي أول نهائي له في بطولة كأس كبرى عام 2014. وفي بداية قوية على ملعب ويمبلي، منح هدفا جيمس تشيستر وكيرتس ديفيز هال سيتي التقدم 2-0 على آرسنال خلال ثماني دقائق. لكن آرسنال عاد ليفوز 3-2 بعد وقت إضافي، فيما منح ذلك المشوار التاريخي هال مشاركته الأولى والوحيدة في الدوري الأوروبي لموسم 2014-2015.