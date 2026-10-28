يسعى نابولي، الذي تُوّج بطلاً للدوري الإيطالي مرتين خلال المواسم الأربعة الماضية، إلى إضافة المزيد من الألقاب إلى خزائنه. ويمكنك مشاهدة لاعبين مثل سكوت مكتوميناي وكيفن دي بروين وراسموس هويلوند على أرض الملعب بحجز تذاكر المباريات اليوم.

بعد إحراز لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 33 عاماً في موسم 2022/23، واصل نابولي (الحمير الصغيرة) تقدمه، فاستعاد اللقب بعد موسمين وأنهى الموسم الأخير في المركز الثاني بجدول الترتيب.

ربما احتاج مدرب نابولي الجديد، ماسيميليانو أليجري، إلى بعض الوقت للتأقلم بعد توليه المهمة خلفاً لأنطونيو كونتي في الصيف، لكن الأداء الإيجابي مؤخراً أمام روما وبودو/جليمت من شأنه أن يرفع معنويات جماهير ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

تقدم لك جول أحدث المعلومات عن تذاكر مباريات نابولي وكيفية حجز مقاعدك، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها وغير ذلك.

مباريات نابولي المقبلة

التاريخ والوقت (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر المكان الأربعاء، 28 أكتوبر (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: مونزا ضد نابولي التذاكر ملعب بريانتيو (مونزا) الأحد، 1 نوفمبر (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: يوفنتوس ضد نابولي التذاكر ملعب أليانز (تورينو) الأربعاء، 4 نوفمبر (8 مساءً) دوري أبطال أوروبا: بورتو ضد نابولي التذاكر ملعب الدراجاو (بورتو) الأحد، 8 نوفمبر (12:30 ظهراً) الدوري الإيطالي: نابولي ضد لاتسيو التذاكر ملعب دييجو أرماندو مارادونا (نابولي) الأحد، 21 نوفمبر (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: نابولي ضد تورينو التذاكر ملعب دييجو أرماندو مارادونا (نابولي) الثلاثاء، 24 نوفمبر (8 مساءً) دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي ضد نابولي التذاكر ملعب الاتحاد (مانشستر) الأحد، 29 نوفمبر (3 عصراً) الدوري الإيطالي: ساسولو ضد نابولي التذاكر ملعب مابي (ريجيو إميليا) السبت، 5 ديسمبر (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: نابولي ضد ليتشي التذاكر ملعب دييجو أرماندو مارادونا (نابولي) الثلاثاء، 8 ديسمبر (9 مساءً) دوري أبطال أوروبا: نابولي ضد كلوب بروج التذاكر ملعب دييجو أرماندو مارادونا (نابولي) الأحد، 13 ديسمبر (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: نابولي ضد ميلان التذاكر ملعب دييجو أرماندو مارادونا (نابولي) الأربعاء، 16 ديسمبر (9 مساءً) كأس إيطاليا: نابولي ضد فيورنتينا يُعلن عنها لاحقاً ملعب دييجو أرماندو مارادونا (نابولي) الأحد، 20 ديسمبر (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: أتالانتا ضد نابولي التذاكر ملعب نيو بالانس أرينا (بيرجامو) الأحد، 3 يناير (6 مساءً) الدوري الإيطالي: بارما ضد نابولي التذاكر ملعب إينيو تارديني (بارما) الخميس، 7 يناير (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: نابولي ضد كالياري التذاكر ملعب دييجو أرماندو مارادونا (نابولي) الإثنين، 11 يناير (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: أودينيزي ضد نابولي التذاكر ملعب بلو إنرجي (أوديني)

كيفية شراء تذاكر نابولي

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات نابولي مباشرةً عبر بوابة TicketOne الخاصة بالنادي أو من خلال موقع النادي. ويتطلب استخدام TicketOne، الشريك الرسمي لنابولي في بيع التذاكر، إنشاء حساب مستخدم مجاني.

تُطرح التذاكر عادةً للبيع قبل المباراة بمدة تتراوح بين 7 و10 أيام، وإن كانت المباريات البارزة أو الخاصة قد تتبع جدولاً زمنياً مختلفاً. وتأتي مراحل البيع على النحو التالي:

المرحلة الأولى (بطاقة Fan Stadium Card / Fidelity Card) : أولوية الحجز وأسعار مخفضة لحاملي بطاقة الولاء المدفوعة.

المرحلة الثانية (الأعضاء المميزون) : تتيح لأعضاء النادي شراء التذاكر قبل طرحها للجمهور.

المرحلة الثالثة (البيع العام) : تُتاح للجمهور عبر TicketOne. وغالباً ما تنفد تذاكر المباريات التي تشهد طلباً مرتفعاً أمام منافسين كبار، مثل يوفنتوس وروما وإنتر، أو مباريات دوري أبطال أوروبا، خلال المرحلة الأولى أو الثانية، وقد لا تصل إلى البيع العام.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات نابولي من سوق إعادة البيع. وتُعد StubHub من أبرز منصات بيع التذاكر للراغبين في حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، وتوفر خياراً موثوقاً للمشجعين الذين يأملون في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر نابولي؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات نابولي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا عموماً بين 20 و275 يورو، بحسب المستوى والقسم وأهمية المباراة، إذ تقع أسعار المباريات المعتادة عند الحد الأدنى، فيما ترتفع أسعار المباريات الأوروبية الكبرى والمواجهات البارزة.

أقسام المدرجات وفئاتها

كورفا (كورفا A وكورفا B): يقع هذان القسمان خلف المرميين، ويضمان أكثر مجموعات الألتراس والمشجعين حماساً. وتبدأ الأسعار من نحو 20 يورو للمباريات المعتادة في المستويات الأدنى، وترتفع للمواجهات البارزة والأوروبية.

ديستينتي: يمتد هذا القسم بمحاذاة جانب الملعب، ويوفر رؤية عامة جيدة بسعر من الفئة المتوسطة.

تريبونا نيسيدا وتريبونا بوسيليبو: يقع القسمان على جانبي الملعب عند خطي التماس، متقابلين عبر خط المنتصف. وتُعد مقاعدهما الأكثر راحةً والأعلى سعراً في الملعب، وتوفر أشمل رؤية، فيما تصل أسعارها إلى 275 يورو في المباريات البارزة.

تريبونا فاميلي: يقع في المستوى السفلي أسفل تريبونا نيسيدا، ويقدم خياراً ميسور التكلفة للعائلات. ووفقاً لإعلانات النادي الأخيرة، تبلغ تكلفة التذكرة 14 يورو للبالغ و10 يوروهات للأطفال حتى سن 12 عاماً.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع مثل StubHub للاطلاع على التذاكر المتاحة حالياً.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب دييجو أرماندو مارادونا

يُعد ملعب دييجو أرماندو مارادونا ثالث أكبر ملاعب كرة القدم في إيطاليا، والموطن الشهير لنادي نابولي. ويقع في حي فوريجروتا غربي مدينة نابولي، ويتسع لـ54٬726 متفرجاً، جميعهم في مقاعد. لكنه أكثر من مجرد خرسانة وعشب؛ فهو معلم تحتل فيه كرة القدم والشغف والذكرى الخالدة لدييجو مارادونا مكانةً خاصة.

بدأ بناء الملعب في عام 1952 ليحل محل ملعب بارتينوبيو الذي دمرته الحرب. وافتُتح رسمياً في ديسمبر 1959 بمباراة بين نابولي ويوفنتوس، فاز فيها أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.

شهد الملعب تحولاً كبيراً استعداداً لكأس العالم 1990، إذ جُهز بالكامل بالمقاعد وأُضيف إليه سقفه المعلق الشهير. ثم خضع لتجديد آخر بلغت تكلفته 20 مليون يورو استعداداً لدورة الألعاب الجامعية الصيفية 2019، استُبدلت خلاله المقاعد القديمة بأخرى زرقاء زاهية تحاكي ألوان خليج نابولي.

بعد وفاة أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا، غيّر مجلس المدينة اسم الملعب رسمياً من سان باولو إلى دييجو أرماندو مارادونا في ديسمبر 2020.

لحظات لا تُنسى على ملعب دييجو أرماندو مارادونا

لقب الدوري الإيطالي الأول (1987) : تعادل نابولي 1-1 مع فيورنتينا على هذا الملعب ليحسم أول لقب له في الدوري الإيطالي. ووضع هذا الانتصار التاريخي حداً لهيمنة أندية الشمال الثرية التي استمرت عقوداً، وأطلق احتفالات فعلية عمت المدينة لأسبوع كامل.

نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1989 (نابولي ضد بايرن ميونخ) : قبل انطلاق المباراة، قدم مارادونا للجمهور واحدة من أشهر فقرات الإحماء قبل المباريات في التاريخ، إذ رقص وتلاعب بالكرة ورباطا حذائه غير مربوطين، بينما كانت مكبرات الصوت في الملعب تبث أغنية «Live Is Life» لفرقة Opus. وتعادل نابولي 2-2، ليفوز بنتيجة 4-2 في مجموع المباراتين، ثم مضى ليحرز لقبه الأوروبي الوحيد.

نصف نهائي كأس العالم 1990 (إيطاليا ضد الأرجنتين) : ربما كانت من أكثر المباريات تعقيداً من الناحية العاطفية في تاريخ كرة القدم. فقد قاد مارادونا، ابن نابولي بالتبني، الأرجنتين أمام إيطاليا على ملعب ناديه. وطلب من أبناء نابولي تشجيع الأرجنتين، ما دفع الألتراس إلى رفع اللافتة الشهيرة: «مارادونا، نابولي تحبك، لكن إيطاليا وطننا». وفازت الأرجنتين بركلات الترجيح، وكان هذا الملعب الوحيد في إيطاليا الذي لم يتعرض فيه النشيد الأرجنتيني لصيحات الاستهجان.

ملعبان يحملان اسم مارادونا: لا تنفرد نابولي بهذا الاسم. فملعب أرجنتينوس جونيورز في بوينس آيرس يُسمى أيضاً ملعب دييجو أرماندو مارادونا، تكريماً للمكان الذي بدأ فيه دييجو مسيرته الاحترافية.

أرقام نابولي وإحصاءاته

تأسس نادي نابولي الرياضي لكرة القدم (Società Sportiva Calcio Napoli) عام 1926، وهو أحد أبرز أندية كرة القدم الإيطالية من حيث الأهمية الثقافية والإرث التاريخي.

يتخذ النادي من مدينة نابولي الجنوبية، المعروفة بشغفها الكروي، مقراً له، ويخوض مبارياته على أرضه في ملعب دييجو أرماندو مارادونا. ويجسد نابولي اعتزازاً قوياً بالمنطقة، بعدما كسر هيمنة شمال إيطاليا التاريخية على كرة القدم.

أبرز ألقاب النادي وإنجازاته

الدوري الإيطالي : 4 ألقاب (1986-87، 1989-90، 2022-23، 2024-25)

كأس إيطاليا : 6 ألقاب (1961-62، 1975-76، 1986-87، 2011-12، 2013-14، 2019-20)

كأس السوبر الإيطالي : 3 ألقاب (1990، 2014، 2025)

كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي) : لقب واحد (1988-89)

الأرقام القياسية الفردية للاعبين

الأكثر مشاركةً: ماريك هامشيك (520)، جوزيبي بروسكولوتي (508)

الأكثر تسجيلاً للأهداف: دريس ميرتنز (148)، لورينزو إنسيني (122)

الرقم 10 الأسطوري

بعد رحيله وبصمته الخالدة في المدينة، سحب نابولي رسمياً القميص رقم 10 تكريماً لدييجو مارادونا. ولن يرتديه أي لاعب في النادي مجدداً.

من الإفلاس إلى القمة

في عام 2004، أفلس نابولي تماماً وهبط إلى دوري الدرجة الثالثة «سيري سي 1». واشترى المنتج السينمائي أوريليو دي لورينتيس النادي، وأعاده إلى الحياة تحت الاسم المؤقت «نابولي سوكر»، وقاد صعوده التاريخي إلى صفوة كرة القدم.

تميمة الحمار

بينما ظهر حصان مهيب على شعار النادي الأصلي، دفع موسم افتتاحي كارثي سكان المدينة إلى المزاح بأن الفريق «حمار ينهق» (O Ciuccio). وبدلاً من الاستياء، تقبل النادي الدعابة واتخذ الحمار تميمةً رسمية له.



