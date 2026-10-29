يسعى نابولي، الذي تُوّج بطلًا للدوري الإيطالي مرتين خلال المواسم الأربعة الماضية، إلى إضافة المزيد من الألقاب إلى خزائنه. ويمكنك مشاهدة لاعبين مثل سكوت مكتوميناي وكيفن دي بروين وراسموس هويلوند على أرض الملعب بحجز تذاكر المباريات اليوم.

بعد إحرازه لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 33 عامًا في موسم 2022-23، واصل إي تشوتشاريلي (نابولي) تألقه، فاستعاد اللقب بعد موسمين، واحتل المركز الثاني في جدول الترتيب خلال الموسم الأخير.

ربما احتاج مدرب نابولي الجديد، ماسيميليانو أليجري، إلى بعض الوقت للتأقلم بعد توليه المسؤولية خلفًا لأنطونيو كونتي في الصيف، لكن الأداء الإيجابي الأخير على الصعيدين المحلي والأوروبي من شأنه أن يرفع معنويات جماهير ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

يقدم لك جول أحدث المعلومات عن كيفية الحصول على تذاكر مباريات نابولي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

مباريات نابولي المقبلة

التاريخ والوقت (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب الأحد 1 نوفمبر (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: يوفنتوس ضد نابولي التذاكر ملعب أليانز (تورينو) الأربعاء 4 نوفمبر (8 مساءً) دوري أبطال أوروبا: بورتو ضد نابولي التذاكر ملعب الدراجاو (بورتو) الأحد 8 نوفمبر (12:30 ظهرًا) الدوري الإيطالي: نابولي ضد لاتسيو التذاكر ملعب دييجو أرماندو مارادونا (نابولي) الأحد 21 نوفمبر (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: نابولي ضد تورينو التذاكر ملعب دييجو أرماندو مارادونا (نابولي) الثلاثاء 24 نوفمبر (8 مساءً) دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي ضد نابولي التذاكر ملعب الاتحاد (مانشستر) الأحد 29 نوفمبر (3 عصرًا) الدوري الإيطالي: ساسولو ضد نابولي التذاكر ملعب مابي (ريجيو إميليا) السبت 5 ديسمبر (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: نابولي ضد ليتشي التذاكر ملعب دييجو أرماندو مارادونا (نابولي) الثلاثاء 8 ديسمبر (9 مساءً) دوري أبطال أوروبا: نابولي ضد كلوب بروج التذاكر ملعب دييجو أرماندو مارادونا (نابولي) الأحد 13 ديسمبر (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: نابولي ضد ميلان التذاكر ملعب دييجو أرماندو مارادونا (نابولي) الأربعاء 16 ديسمبر (9 مساءً) كأس إيطاليا: نابولي ضد فيورنتينا سيُعلن عنها لاحقًا ملعب دييجو أرماندو مارادونا (نابولي) الأحد 20 ديسمبر (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: أتالانتا ضد نابولي التذاكر نيو بالانس أرينا (بيرجامو) الأحد 3 يناير (6 مساءً) الدوري الإيطالي: بارما ضد نابولي التذاكر ملعب إينيو تارديني (بارما) الخميس 7 يناير (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: نابولي ضد كالياري التذاكر ملعب دييجو أرماندو مارادونا (نابولي) الإثنين 11 يناير (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: أودينيزي ضد نابولي التذاكر ملعب بلوإنرجي (أوديني)

كيفية شراء تذاكر نابولي

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات نابولي مباشرة عبر بوابة TicketOne الخاصة بالنادي أو من خلال موقعه الإلكتروني. ويتطلب استخدام TicketOne، الشريك الرسمي لبيع تذاكر نابولي، إنشاء حساب مستخدم مجاني.

تُطرح التذاكر للبيع عادةً قبل المباراة بنحو 7 إلى 10 أيام، وإن كان جدول الطرح قد يختلف في المباريات الكبرى أو الخاصة. وتأتي مراحل البيع على النحو التالي:

المرحلة الأولى (بطاقة Fan Stadium Card / Fidelity Card) : أولوية الشراء وأسعار مخفضة لحاملي بطاقة الولاء المدفوعة.

: أولوية الشراء وأسعار مخفضة لحاملي بطاقة الولاء المدفوعة. المرحلة الثانية (الأعضاء المميزون) : إتاحة الشراء لأعضاء النادي قبل طرح التذاكر للجمهور.

: إتاحة الشراء لأعضاء النادي قبل طرح التذاكر للجمهور. المرحلة الثالثة (البيع العام): تُتاح التذاكر لعامة الجمهور عبر TicketOne. وغالبًا ما تنفد تذاكر المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا أمام فرق بارزة، مثل يوفنتوس وروما وإنتر، أو مباريات دوري أبطال أوروبا، خلال المرحلة الأولى أو الثانية، وقد لا تصل إلى البيع العام.

ويمكن للجماهير أيضًا شراء تذاكر مباريات نابولي من سوق إعادة البيع. وتُعد StubHub من أبرز المنصات للراغبين في الحصول على مقاعد عبر قنوات بديلة، وتوفر خيارًا موثوقًا للجماهير التي تأمل في شراء تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر نابولي؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات نابولي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا عمومًا بين 20 و275 يورو، بحسب المستوى والقسم وأهمية المباراة، إذ تكون أسعار المباريات المعتادة أقل، فيما ترتفع أسعار المباريات الأوروبية الكبرى أو المواجهات البارزة.

أقسام المدرجات وفئاتها

كورفا (كورفا A وكورفا B): تقع خلف المرميين، وتضم أكثر مجموعات الألتراس والمشجعين تشجيعًا. تبدأ الأسعار من نحو 20 يورو للمباريات المعتادة الأقل أهمية، وترتفع في المواجهات البارزة والأوروبية.

ديستينتي: يمتد هذا القسم بمحاذاة الملعب، ويوفر رؤية جيدة عمومًا بأسعار متوسطة.

تريبونا نيسيدا وتريبونا بوسيليبو: يقعان بمحاذاة خطي التماس، متقابلين عند خط منتصف الملعب. ويضمان المقاعد الأكثر راحة والأعلى سعرًا في الملعب، مع أفضل رؤية شاملة. وتصل الأسعار إلى 275 يورو في المباريات الكبرى.

تريبونا فاميلي: يقع في المستوى السفلي تحت تريبونا نيسيدا، ويُعد خيارًا مناسبًا لميزانية العائلات. ووفقًا لإعلانات النادي الأخيرة، تبلغ أسعار التذاكر 14 يورو للبالغ و10 يورو للأطفال حتى سن 12 عامًا.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب دييجو أرماندو مارادونا

يُعد ملعب دييجو أرماندو مارادونا ثالث أكبر ملعب كرة قدم في إيطاليا، والحصن الشهير الذي يستضيف مباريات نادي نابولي على أرضه. يقع الملعب في حي فوريجروتا غرب مدينة نابولي، ويتسع لـ54,726 متفرجًا، جميعهم في مقاعد. وهو أكثر بكثير من مجرد خرسانة وعشب؛ إذ يمثل معبدًا غير ديني تلتقي فيه كرة القدم بالشغف والإرث الخالد لدييجو مارادونا.

بدأ تشييد الملعب عام 1952 ليحل محل ملعب بارتينوبيو الذي تضرر جراء الحرب. وافتُتح رسميًا في ديسمبر 1959 بمباراة بين نابولي ويوفنتوس فاز بها صاحب الأرض 2-1.

خضع الملعب لتحول كبير استعدادًا لكأس العالم 1990، فأصبح مجهزًا بالكامل بالمقاعد وأُضيف إليه سقفه الشهير البارز دون أعمدة داعمة. وشهد تجديدًا آخر بتكلفة 20 مليون يورو من أجل دورة الألعاب الجامعية الصيفية 2019، استُبدلت خلاله المقاعد القديمة بأخرى زرقاء زاهية تحاكي ألوان خليج نابولي.

عقب وفاة أسطورة كرة القدم دييجو مارادونا، غيّر مجلس المدينة اسم الملعب رسميًا من ملعب سان باولو إلى ملعب دييجو أرماندو مارادونا في ديسمبر 2020.

لحظات لا تُنسى في ملعب دييجو أرماندو مارادونا

أول لقب للدوري الإيطالي (1987) : تعادل نابولي 1-1 مع فيورنتينا على هذا الملعب ليحسم أول لقب له على الإطلاق في الدوري الإيطالي. وأنهى هذا الإنجاز التاريخي هيمنة أندية الشمال الثرية التي استمرت عقودًا، وأطلق احتفالات كرنفالية فعلية في أنحاء المدينة دامت أسبوعًا.

: تعادل نابولي 1-1 مع فيورنتينا على هذا الملعب ليحسم أول لقب له على الإطلاق في الدوري الإيطالي. وأنهى هذا الإنجاز التاريخي هيمنة أندية الشمال الثرية التي استمرت عقودًا، وأطلق احتفالات كرنفالية فعلية في أنحاء المدينة دامت أسبوعًا. نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1989 (نابولي ضد بايرن ميونخ) : قبل انطلاق المباراة، قدّم مارادونا أمام الجماهير واحدة من أشهر لقطات الإحماء قبل المباريات في التاريخ، إذ رقص وراوغ الكرة وحذاؤه غير مربوط، بينما كانت مكبرات صوت الملعب تصدح بأغنية «Live Is Life» لفرقة أوبوس. وتعادل نابولي 2-2، ليفوز 4-2 في مجموع المباراتين، ثم مضى لإحراز لقبه الأوروبي الوحيد.

: قبل انطلاق المباراة، قدّم مارادونا أمام الجماهير واحدة من أشهر لقطات الإحماء قبل المباريات في التاريخ، إذ رقص وراوغ الكرة وحذاؤه غير مربوط، بينما كانت مكبرات صوت الملعب تصدح بأغنية «Live Is Life» لفرقة أوبوس. وتعادل نابولي 2-2، ليفوز 4-2 في مجموع المباراتين، ثم مضى لإحراز لقبه الأوروبي الوحيد. نصف نهائي كأس العالم 1990 (إيطاليا ضد الأرجنتين): ربما كانت واحدة من أكثر المباريات تعقيدًا من الناحية العاطفية في تاريخ كرة القدم. فقد قاد مارادونا، الذي احتضنته نابولي ابنًا لها، منتخب الأرجنتين أمام إيطاليا على ملعب ناديه. وطلب من أهل نابولي تشجيع الأرجنتين، ما دفع الألتراس إلى رفع اللافتة الشهيرة: «مارادونا، نابولي تحبك، لكن إيطاليا وطننا». فازت الأرجنتين بركلات الترجيح، وكان هذا الملعب الوحيد في إيطاليا الذي لم يُقابل فيه النشيد الوطني الأرجنتيني بصيحات الاستهجان.

ملعبان يحملان اسم مارادونا: ليست نابولي وحدها من تحمل ملعبًا بهذا الاسم. فملعب أرجنتينوس جونيورز في بوينس آيرس يُسمى أيضًا ملعب دييجو أرماندو مارادونا، تكريمًا للمكان الذي بدأ فيه دييجو مسيرته الاحترافية.

أرقام نابولي وإحصاءاته

تأسس نادي نابولي الرياضي لكرة القدم (Società Sportiva Calcio Napoli) عام 1926، وهو أحد أكثر أندية كرة القدم أهمية ثقافية وثراءً تاريخيًا في إيطاليا.

يتخذ النادي من مدينة نابولي الجنوبية الشغوفة بكرة القدم مقرًا له، ويخوض مبارياته على أرضه في ملعب دييجو أرماندو مارادونا. ويجسد نابولي اعتزازًا إقليميًا كبيرًا، بعدما كسر هيمنة شمال إيطاليا التاريخية على كرة القدم.

أبرز ألقاب النادي وإنجازاته

الدوري الإيطالي : 4 ألقاب (1986-87، 1989-90، 2022-23، 2024-25)

: 4 ألقاب (1986-87، 1989-90، 2022-23، 2024-25) كأس إيطاليا : 6 ألقاب (1961-62، 1975-76، 1986-87، 2011-12، 2013-14، 2019-20)

: 6 ألقاب (1961-62، 1975-76، 1986-87، 2011-12، 2013-14، 2019-20) كأس السوبر الإيطالي : 3 ألقاب (1990، 2014، 2025)

: 3 ألقاب (1990، 2014، 2025) كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي): لقب واحد (1988-89)

الأرقام الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: ماريك هامشيك (520)، جوزيبي بروسكولوتي (508)

الأكثر تسجيلًا للأهداف: دريس ميرتينز (148)، لورينزو إنسيني (122)

الرقم 10 الأسطوري

بعد رحيل دييجو مارادونا، وتقديرًا لأثره الخالد في المدينة، سحب نابولي رسميًا القميص رقم 10. ولن يرتديه أي لاعب في النادي مجددًا.

من الإفلاس إلى القمة

في عام 2004، أفلس نابولي تمامًا وهبط إلى دوري الدرجة الثالثة الإيطالي «سيري سي 1». اشترى المنتج السينمائي أوريليو دي لورينتيس النادي، وأعاد إحياءه تحت اسم «نابولي سوكر» المؤقت، وقاد صعوده التاريخي إلى مصاف نخبة كرة القدم من جديد.

تميمة النادي

رغم أن شعار النادي الأصلي كان يضم حصانًا مهيبًا، فإن موسمه الافتتاحي الكارثي دفع السكان المحليين إلى المزاح بأن الفريق أصبح «حمارًا ينهق» (أو تشوتشو). وبدلًا من الاستياء، تقبّل النادي الدعابة واتخذ الحمار تميمة رسمية له.