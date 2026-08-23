كيفية شراء تذاكر فينورد لموسم 2026/27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، أخبار الدوري الهولندي والمزيد

باعتباره أحد أندية هولندا الثلاثة الكبرى في كرة القدم، لا يبدو مفاجئًا حقًا أن فينورد سجل إنهاءات ضمن المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الهولندي الممتاز في كل موسم من المواسم الخمسة الماضية.

ومع ذلك، رغم العروض والنتائج المشجعة مؤخرًا، فإن النادي القادم من روتردام يتطلع بشدة إلى وضع يده على لقب الدوري مرة أخرى، وهو إنجاز لم يحققه سوى مرتين فقط في القرن الحادي والعشرين (2017 و2023).

أحرز فينورد أول لقب له في الدوري الهولندي الممتاز بعد 18 عامًا في 2017 تحت قيادة جيوفاني فان برونكهورست، وعاد المدافع الهولندي الدولي السابق إلى المقعد الساخن في دي كويب خلال الصيف بعد غياب دام 7 سنوات.

فهل يستعد مشجعو فينورد لموسم لا يُنسى؟ يمكنك الانضمام إليهم من خلال حجز تذاكر المباريات اليوم. دع GOAL تقدم لك أحدث المعلومات حول كيفية حجز مقاعدك في مباريات فينورد المقبلة، بما في ذلك أماكن شرائها، وأسعارها، والمزيد.

مباريات فينورد المقبلة

التاريخ والوقت (بالتوقيت المحلي) المباراة الموقع التذاكر الأحد، 30 أغسطس (2.30 مساءً) فينورد ضد ADO دن هاج دي كويب (روتردام) التذاكر السبت، 5 سبتمبر (4.30 مساءً) NEC ضد فينورد غوفرتستاديون (نايميخن) التذاكر الأحد، 13 سبتمبر (4.45 مساءً) PEC زفوله ضد فينورد ملعب MAC³PARK (زفوله) التذاكر الأحد، 20 سبتمبر (2.15 مساءً) فينورد ضد أوتريخت دي كويب (روتردام) التذاكر السبت، 10 أكتوبر (6.45 مساءً) فينورد ضد AZ دي كويب (روتردام) التذاكر السبت، 17 أكتوبر (8 مساءً) تيلستار ضد فينورد ملعب BUKO (فيلسن-زاود) التذاكر الأحد، 25 أكتوبر (2.30 مساءً) آيندهوفن ضد فينورد فيليبس ستاديون (آيندهوفن) التذاكر السبت، 31 أكتوبر (4.30 مساءً) فينورد ضد فورتونا سيتارد دي كويب (روتردام) التذاكر الأحد، 8 نوفمبر (12.15 ظهرًا) هيرينفين ضد فينورد أبيه لينسترا ستاديون (هيرينفين) التذاكر

كيفية شراء تذاكر فينورد

يمكنك شراء التذاكر الرسمية لمباريات فينورد عبر الإنترنت، مباشرة من خلال متجر التذاكر الرسمي للنادي. وتحتاج إلى إنشاء حساب مجاني باسم "My Feyenoord" لإتمام عملية الشراء.

وإذا نفدت تذاكر مباراة على أرضه، فإن النادي يوفّر أيضًا سوق إعادة بيع رسميًا داخل بوابة التذاكر الخاصة به مباشرة، ما يضمن أن تكون جميع التذاكر المشتراة موثقة وصالحة بالكامل.

لا تُطرح التذاكر كلها دفعة واحدة، بل تُطرح بشكل تدريجي على مدار الموسم. وعادة ما تُطرح التذاكر العامة للمباريات عبر الإنترنت قبل موعد المباراة بفترة تتراوح بين أسبوعين و4 أسابيع.

يعتمد فينورد نظام أولوية صارمًا ومتدرجًا في نوافذ البيع. ويحصل الأعضاء المشتركون في Het Legioen (رابطة المشجعين الرسمية) وKameraadjes (نادي الناشئين) على حق حصري في أول نافذتي أولوية. وإذا تبقت أي تذاكر بعد إغلاق نافذتي الأعضاء، تُطرح بعدها للبيع العام.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشجعين شراء تذاكر مباريات فينورد من السوق الثانوية. ويُعد StubHub أحد أبرز المتاجر لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفّر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر فينورد؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية للمباراة الواحدة لمباريات فينورد على ملعب دي كويب عادة بين 20 و85 يورو، لكن الأسعار تعتمد بدرجة كبيرة على المنافس والبطولة.

تميل مباريات الدوري الهولندي الممتاز العادية إلى أن تكون عند الحد الأدنى من هذا النطاق السعري، في حين تكون المواجهات الكبيرة مثل دي كلاسيكر (فينورد ضد أياكس) أو المباريات الأوروبية أعلى بكثير من حيث السعر.

أقسام الجلوس في دي كويب

ينقسم الملعب إلى أربعة مدرجات رئيسية مميزة، موزعة بين المستويات السفلية (يُشار إليها بحرف واحد، مثل Vak S) والمستويات العلوية (يُشار إليها بحرفين، مثل Vak SS):

Maastribune (المدرج الغربي): يمثل المدرج الرئيسي حيث توجد المقصورات التنفيذية، ومناطق كبار الزوار، ومقاعد رجال الأعمال، ونفق اللاعبين. ويقع مبنى Maasgebouw (مساحة متعددة الاستخدامات للفعاليات ومبنى مكاتب) مباشرة خلف هذا المدرج.

Olympiatribune (المدرج الشرقي): يقع مباشرة في الجهة المقابلة لمدرج Maastribune، ويوفر هذا الجانب الطولي رؤية ممتازة لخط التماس. وتُعد الأقسام المركزية مثل Z2 وZ3 مرغوبة للغاية وذات أسعار مرتفعة.

Gerard Meijertribune (المدرج الشمالي): يشتهر هذا المدرج الواقع خلف المرمى باحتضانه أكثر مشجعي فينورد حماسًا ورفعًا للصوت، والمعروفين جماعيًا باسم Het Legioen.

Marathontribune (المدرج الجنوبي): يقع خلف المرمى المقابل، ويرتبط هذا المدرج تقليديًا ببوابات الماراثون التاريخية، وعادة ما يضم مشجعي الفريق أصحاب الأرض إلى جانب قسم مخصص لمشجعي الفريق الضيف.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن دي كويب

يُعد Stadion Feijenoord، المعروف على نطاق واسع بلقبه الشهير دي كويب ("الحوض")، أحد أكثر ملاعب كرة القدم مكانة في أوروبا. ويقع هذا الملعب الذي يتسع لـ 51,117 متفرجًا على الضفة الجنوبية لنهر ميوز في روتردام، وهو الملعب الخاص بفريق فينورد منذ عام 1937.

ويشتهر دي كويب بعمارته الرائعة، وتاريخه العريق، وبأجوائه الصاخبة والمرهبة على الأرجح أكثر من أي مكان آخر في هولندا، ليكون كاتدرائية حقيقية لثقافة كرة القدم.

وكانت سعته الأصلية تصل إلى 64,000 متفرج (ووصلت في ذروتها إلى نحو 69,000)، قبل أن يحول تجديد ضخم في 1994 ملعب دي كويب إلى ملعب بمقاعد كاملة. وفي وقت سابق من هذا العام، تولى فينورد السيطرة التشغيلية الكاملة بعدما استحوذ على أكثر من 95% من أسهم الملعب، ما عزز مستقبله.

وغالبًا ما يُطلق على دي كويب اسم بيت كرة القدم الهولندية، إذ استضاف رقمًا قياسيًا بلغ 11 نهائيًا أوروبيًا للأندية ونحو 150 مباراة للمنتخب الهولندي.

مباريات تاريخية أُقيمت على دي كويب:

نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1974 (الإياب): شهد دي كويب تتويج فينورد بكأس الاتحاد الأوروبي بعد الفوز على توتنهام هوتسبير، ما كرّس قمة العصر الذهبي للنادي.

نهائي يورو 2000: اختُتمت البطولة الأسطورية يورو 2000 على ملعب دي كويب، حيث سجل ديفيد تريزيغيه هدفًا ذهبيًا دراميًا منح فرنسا اللقب أمام إيطاليا.

نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2002: في واحدة من أعظم الليالي في تاريخ الملعب، خاض فينورد النهائي على أرضه، وفاز على بوروسيا دورتموند 3-2 ليحصد المجد الأوروبي.

مركز أسطوري للحفلات الموسيقية: بعيدًا عن الرياضة، أصبح دي كويب موقعًا موسيقيًا تاريخيًا بداية من بوب ديلان في 1978. واستضاف جولات استاد أيقونية لمايكل جاكسون وU2 ومادونا وديفيد بوي. ومع ذلك، وبسبب القوانين السكنية ولوائح التلوث الضوضائي، أوقفت المدينة الحفلات الكبرى في دي كويب بعد منتصف 2025.

أرقام وإحصاءات فينورد

يُعد فينورد أحد أنجح الأندية وأكثرها عراقة في كرة القدم الهولندية، ويتميّز عالميًا بكونه أول فريق هولندي يفوز على الإطلاق بكأس أوروبا.

تأسس النادي في 1908 في حي عمالي بمدينة روتردام، ويُعد جزءًا من الثلاثي التقليدي الكبير في الدوري الهولندي الممتاز إلى جانب غريميه أياكس وآيندهوفن.

أبرز ألقاب النادي وإنجازاته

الدوري الهولندي الممتاز (بطولة هولندا) : 16 لقبًا

كأس هولندا (KNVB Cup) : 14 لقبًا

دوري أبطال أوروبا / كأس أوروبا : لقب واحد (1970)

الدوري الأوروبي / كأس الاتحاد الأوروبي : لقبان (1974 و2002)

الأرقام الفردية للاعبين

أكثر المشاركات: Coen Moulijn (523)، Wim Jansen (507)

أكثر الأهداف: Cor van der Gijp (177)، Ove Kindvall (147)

الوجود المتواصل في الدرجة الأولى

يلعب فينورد بشكل متواصل في الدرجة الهولندية العليا منذ صعوده في 1921، وهي مدة أطول من أي نادٍ آخر في البلاد. ولم يهبط النادي أبدًا من الدوري الهولندي الممتاز.

القميص رقم 12

لا يمنح فينورد القميص رقم 12 لأي لاعب مطلقًا. فقد تم سحبه بشكل دائم وتخصيصه بالكامل لـ Het Legioen (الفيلق)، وهي القاعدة الجماهيرية الشهيرة بشراستها ووفائها للنادي، باعتبارها "اللاعب رقم 12".

أشهر انعطافة لكرويف

في 1983، كان يوهان كرويف، أسطورة أياكس وهولندا، غاضبًا بشدة من إدارة أياكس بسبب مفاوضات العقد. ومن أجل الانتقام، وقع مع غريمه اللدود فينورد لخوض موسمه الاحترافي الأخير، وقاد فريق روتردام إلى ثنائية محلية رائعة من الدوري والكأس في 1984.



