كان موسم 2025/26 حافلًا بالذكريات لجماهير فرايبورج. فإلى جانب احتلاله المركز السابع في الدوري الألماني، بلغ الفريق نصف نهائي كأس ألمانيا وحل وصيفًا للدوري الأوروبي.

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تأقلم يوليان شوستر، لاعب فرايبورج السابق، بسرعة مع عالم التدريب. ومنذ توليه قيادة الفريق في ملعب أوروبا بارك في يوليو 2024، قدم النادي المنتمي إلى ولاية بادن فورتمبيرج أداءً لافتًا محليًا وأوروبيًا، وحافظ على زخمه هذا الموسم، مع استمرار إيجور ماتانوفيتش ويويتو سوزوكي في تسجيل الأهداف بغزارة.

يقدم لك GOAL أحدث المعلومات عن كيفية حجز مقاعد في مباريات فرايبورج هذا الموسم، بما في ذلك أماكن شراء التذاكر وأسعارها والمزيد.

مباريات فرايبورج المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة التذاكر الملعب الخميس 26 نوفمبر (9 مساءً) دوري المؤتمر الأوروبي: فرايبورج ضد تفينتي التذاكر ملعب أوروبا بارك (فرايبورج) الأحد 29 نوفمبر (3:30 عصرًا) الدوري الألماني: فرايبورج ضد لايبزيج التذاكر ملعب أوروبا بارك (فرايبورج) الأربعاء 2 ديسمبر (6 مساءً) كأس ألمانيا: كايزرسلاوترن ضد فرايبورج التذاكر ملعب فريتز فالتر (كايزرسلاوترن) السبت 5 ديسمبر (3:30 عصرًا) الدوري الألماني: فرايبورج ضد هوفنهايم التذاكر ملعب أوروبا بارك (فرايبورج) الخميس 10 ديسمبر (6:45 مساءً) دوري المؤتمر الأوروبي: فرايبورج ضد باناثينايكوس التذاكر ملعب أوروبا بارك (فرايبورج) الأحد 13 ديسمبر (3:30 عصرًا) الدوري الألماني: ماينز 05 ضد فرايبورج التذاكر ملعب ميوا أرينا (ماينز) الخميس 17 ديسمبر (10 مساءً) دوري المؤتمر الأوروبي: فرايبورج ضد باناثينايكوس التذاكر ملعب داريوس وغيريناس (كاوناس) الأحد 20 ديسمبر (3:30 عصرًا) الدوري الألماني: فرايبورج ضد شتوتجارت التذاكر ملعب أوروبا بارك (فرايبورج) السبت 9 يناير (3:30 عصرًا) الدوري الألماني: كولن ضد فرايبورج التذاكر ملعب راين إنرجي (كولن) الأربعاء 13 يناير (8:30 مساءً) الدوري الألماني: فرايبورج ضد هامبورج التذاكر ملعب أوروبا بارك (فرايبورج) السبت 16 يناير (3:30 عصرًا) الدوري الألماني: بوروسيا دورتموند ضد فرايبورج التذاكر ملعب سيجنال إيدونا بارك (دورتموند) الجمعة 22 يناير (8:30 مساءً) الدوري الألماني: فيردر بريمن ضد فرايبورج التذاكر ملعب فيسيرشتاديون (بريمن)

كيفية شراء تذاكر فرايبورج

تُطرح تذاكر فرايبورج الرسمية للبيع المسبق للأعضاء قبل أي بيع للجمهور. ويتيح متجر التذاكر الإلكتروني للنادي الاطلاع على مواعيد البيع المسبق وشراء التذاكر، فضلًا عن الاشتراك في تنبيهات الأعضاء والنشرة الإخبارية.

يحصل أعضاء النادي وأعضاء جمعية دعم مدرسة فرايبورج لكرة القدم الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات فأكثر على أولوية حصرية لشراء التذاكر قبل المباريات على أرض الفريق بأسبوع واحد على الأقل. ويبدأ البيع للجمهور بعد انتهاء فترة البيع المسبق للأعضاء، وذلك فقط إذا بقيت تذاكر متاحة.

ويمكن للمشجعين أيضًا شراء تذاكر مباريات فرايبورج من سوق إعادة البيع. وتُعد StubHub من أبرز المنصات للراغبين في حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، وتوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الذين يأملون في شراء تذاكر اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر فرايبورج؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات فرايبورج في ملعب أوروبا بارك، الذي يتسع لـ34,700 متفرج، عمومًا بين 17 و20 يورو لأماكن الوقوف، وبين 29 و60 يورو أو أكثر للمقاعد العادية، بحسب المنافس والمدرج.

على خلاف كثير من أندية الدوري الألماني، لا ينشر فرايبورج جدول أسعار ثابتًا ومتاحًا للجمهور على موقعه. وتختلف الأسعار الدقيقة لكل مباراة بحسب جاذبيتها، مثل مباريات الدوري الألماني مقارنة بدوري المؤتمر الأوروبي أو مواجهة فرق القمة، ولا تظهر إلا بعد تسجيل الدخول إلى متجر التذاكر الرسمي لفرايبورج خلال فترة البيع.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للاطلاع على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب أوروبا بارك

افتُتح ملعب أوروبا بارك في مدينة فرايبورج إم برايسجاو عام 2021، وهو الملعب الذي يخوض عليه فرايبورج، نادي الدوري الألماني، مبارياته ويتسع لـ34,700 متفرج. وشُيّد ليحل محل ملعب دريزامشتاديون المتقادم، ويجمع بين مدرجات شديدة الانحدار وقريبة من أرض الملعب وتقنيات رائدة في مجال الطاقة المتجددة.

لعب فرايبورج لعقود في ملعب دريزامشتاديون، الذي شُيّد عام 1953. وبحلول أوائل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، كان طول أرضية الملعب أقل قليلًا من المعايير المعتادة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ما استلزم الحصول على تصاريح خاصة من رابطة الدوري الألماني لكرة القدم (DFL)، كما ثبت أن تجديد الموقع الضيق على ضفة النهر غير مجدٍ ماليًا.

لحظات لا تُنسى في ملعب أوروبا بارك

أول مباراة في الدوري الألماني (أكتوبر 2021) : استضاف فرايبورج لايبزيج في أول مباراة رسمية له على الملعب، وخرج بتعادل صعب 1-1 ضمن بداية تاريخية لموسمه 2021/22 شهدت بقاءه دون هزيمة في 10 مباريات.

: استضاف فرايبورج لايبزيج في أول مباراة رسمية له على الملعب، وخرج بتعادل صعب 1-1 ضمن بداية تاريخية لموسمه 2021/22 شهدت بقاءه دون هزيمة في 10 مباريات. ليالٍ أوروبية أمام يوفنتوس ووست هام (2023 و2024) : تحول الملعب إلى حصن خلال مشوار فرايبورج الطويل في الدوري الأوروبي. ومن أبرز لحظاته مواجهة شهيرة أمام العملاق الإيطالي يوفنتوس في دور الـ16 في مارس 2023، حين بقي مشجعو فرايبورج المتحمسون طويلًا بعد الهزيمة 2-0 وهم يغنون ويلوحون بأوشحتهم، وفوز شاق 1-0 على وست هام يونايتد في ذهاب دور الـ16 بموسم 2023/24.

: تحول الملعب إلى حصن خلال مشوار فرايبورج الطويل في الدوري الأوروبي. ومن أبرز لحظاته مواجهة شهيرة أمام العملاق الإيطالي يوفنتوس في دور الـ16 في مارس 2023، حين بقي مشجعو فرايبورج المتحمسون طويلًا بعد الهزيمة 2-0 وهم يغنون ويلوحون بأوشحتهم، وفوز شاق 1-0 على وست هام يونايتد في ذهاب دور الـ16 بموسم 2023/24. فوز ألمانيا الساحق على البوسنة والهرسك (نوفمبر 2024): في أول ظهور للمنتخب الألماني الأول للرجال على هذا الملعب، قدم فريق يوليان ناجلسمان أداءً مبهرًا في دوري الأمم الأوروبية، وحقق فوزًا بنتيجة 7-0 شهد تسجيل فلوريان فيرتز وتيم كلايندينست هدفين لكل منهما.

أرقام فرايبورج وإحصاءاته

فرايبورج (Sport-Club Freiburg e.V)، المعروف في أنحاء ألمانيا بلقب «برازيليي برايسجاو»، نادٍ في الدوري الألماني ينتمي إلى مدينة فرايبورج إم برايسجاو الواقعة في منطقة الغابة السوداء. ويشتهر باستقراره الاستثنائي على مستوى المدربين، وأكاديميته المتميزة للناشئين، ونتائجه التي تتجاوز باستمرار إمكاناته المالية.

تأسس فرايبورج عام 1904 من خلال ناديين سبقاه واندمجا في عام 1912. وأمضى عقودًا في دوريات الهواة والدوريات الإقليمية، وغالبًا ما طغى عليه منافسه المحلي فرايبورجر إف سي.

بين عامي 1991 و2007، درّب فولكر فينكه الفريق. وأكسب أسلوبه الهجومي السلس النادي لقب «برازيليي برايسجاو». وحقق فرايبورج أول صعود له إلى الدوري الألماني عام 1993، ثم احتل المركز الثالث على نحو مفاجئ في موسم 1994/95.

أبرز إنجازات النادي وألقابه

كأس ألمانيا : الوصيف (2021/22)

: الوصيف (2021/22) الدوري الأوروبي: الوصيف (2025/26)

الأرقام الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: كريستيان جونتر (472)، أندرياس تساير (440)

الأكثر تسجيلًا للأهداف: فينتشنزو جريفو (109)، نيلز بيترسن (105)

حصن بُني بالصبر

بين عامي 1991 و2026، تعاقب على تدريب فرايبورج عدد من المدربين الدائمين أقل بكثير مما شهدته معظم الأندية المنافسة في الدوري الألماني، وأبرز ما يجسد ذلك فترة فينكه التي استمرت 16 عامًا، وفترة شترايش التي تجاوزت 12 عامًا، إذ رفض النادي التسرع حتى عند هبوطه.

جذور يواخيم لوف مع النادي

لعب يواخيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم 2014، لفرايبورج خلال ثلاث فترات منفصلة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وسجل 83 هدفًا ليبقى أحد أبرز هدافي النادي على مر تاريخه.

مدرسة فرايبورج لكرة القدم

افتُتحت أكاديمية فرايبورج الشهيرة عام 2000 في ملعب موزلشتاديون، وتحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من ألقاب كأس ألمانيا لفئة تحت 19 عامًا، برصيد ستة ألقاب. وخرّجت لاعبين دوليين ألمانيين مثل ماتياس جينتر وأوليفر باومان ونيكو شلوتربيك، إضافة إلى قائد النادي كريستيان جونتر.