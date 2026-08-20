كيفية شراء تذاكر سبورتينغ لشبونة لموسم 2026-27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، أخبار الدوري البرتغالي والمزيد

ربما أحبط بورتو آمال سبورتينج في التتويج بلقب ثالث تواليًا في الدوري البرتغالي الممتاز الموسم الماضي، لكنه سيكون جاهزًا ومتحمسًا لخوض تحدٍ جديد على اللقب هذا الموسم. ويمكنك مشاهدته على أرض الملعب بحجز التذاكر اليوم.

ويُعرف سبورتينج بأنه أحد أندية «الثلاثة الكبار» في البرتغال، إذ يخوض مبارياته على ملعبه في لشبونة، استاد جوزيه ألفالادي، أمام متوسط حضور يتجاوز 40.000 متفرج. وقد زأر «الأسود» في طريقهم إلى 21 لقبًا في الدوري، كما أنهم لم يهبطوا مطلقًا من دوري الدرجة الأولى.

واستهل سبورتينج مشواره على أرضه هذا الموسم بانتصار على فيتوريا دي جيماريش بنتيجة 3-2، ويمكن لجماهير لشبونة أن تتوقع الكثير من المباريات المثيرة والغنية بالأهداف طوال الموسم.

دع GOAL يقدّم لك أحدث المعلومات عن التذاكر وكيفية حجز مقاعدك في مباريات سبورتينج CP، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

أبرز مباريات سبورتينج CP المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر السبت، 22 أغسطس (8.30 مساءً) سبورتينج CP ضد ألفيركا استاد جوزيه ألفالادي (لشبونة) التذاكر الجمعة، 28 أغسطس (8.15 مساءً) ريو آفي ضد سبورتينج CP استاديو دوس أركوس (فيلا دو كوندي) التذاكر الأحد، 6 سبتمبر (يُحدد لاحقًا) سبورتينج CP ضد ناسيونال استاد جوزيه ألفالادي (لشبونة) التذاكر الأحد، 13 سبتمبر (يُحدد لاحقًا) فاماليكاو ضد سبورتينج CP استاديو مونيسيبال 22 دي جونيو (V.N. دي فاماليكاو) التذاكر الأحد، 20 سبتمبر (يُحدد لاحقًا) سبورتينج CP ضد أروكا استاد جوزيه ألفالادي (لشبونة) التذاكر الأحد، 11 أكتوبر (يُحدد لاحقًا) براغا ضد سبورتينج CP ملعب بلدية براغا (براغا) التذاكر الأحد، 25 أكتوبر (يُحدد لاحقًا) سبورتينج CP ضد أكاديميكو دي فيسيو استاد جوزيه ألفالادي (لشبونة) التذاكر الأحد، 29 نوفمبر (يُحدد لاحقًا) بورتو ضد سبورتينج CP استاديو دو دراغاو (بورتو) التذاكر الأحد، 27 ديسمبر (يُحدد لاحقًا) بنفيكا ضد سبورتينج CP استاديو دا لوش (لشبونة) التذاكر

كيفية شراء تذاكر سبورتينج CP

يمكنك شراء التذاكر الرسمية لمباريات سبورتينج CP عبر بوابة التذاكر على موقع النادي، أو شخصيًا من شباك التذاكر في استاد جوزيه ألفالادي.

وتُطرح تذاكر مباريات الدوري العادية للبيع العام عادة قبل نحو أسبوع من موعد المباراة، مع فتح نوافذ أولوية أولًا لأعضاء النادي (Sócios) قبل يوم المباراة بنحو 10 إلى 14 يومًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات سبورتينج CP من السوق الثانوية. ويُعد StubHub أحد أبرز البائعين لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر سبورتينج CP؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات سبورتينج CP على أرضه في استاد جوزيه ألفالادي عادة بين 17 و42 يورو لمباريات الدوري العادية. ومع ذلك، تختلف الأسعار بشكل كبير بحسب المنافس، وما إذا كنت عضوًا في النادي (Sócio)، وكذلك بحسب فئة المقاعد.

ويحصل أعضاء النادي على أولوية في الشراء وخصومات كبيرة، غالبًا ما توفر ما بين 30% و50% مقارنة بتذاكر عامة الجمهور.

أما المباريات ذات الطلب المرتفع، مثل كلاسيكو لشبونة أمام بنفيكا، أو المواجهات ضد بورتو، أو مباريات دوري أبطال أوروبا، فتشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار. وقد تتجاوز أسعار التذاكر الرسمية 60 يورو إلى أكثر من 120 يورو بحسب الفئة.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على مزيد من المعلومات، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن استاد جوزيه ألفالادي

يُعد استاد جوزيه ألفالادي المعقل الأيقوني لسبورتينج CP (سبورتينج كلوب دي برتغال)، ويقع في قلب لشبونة.

ويُصنف الملعب ضمن الفئة الرابعة لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويتسع لـ50.095 مقعدًا، ويُعد معلمًا بارزًا في ثقافة كرة القدم البرتغالية.

افتُتح استاد جوزيه ألفالادي الأصلي في مكان قريب عام 1956، وظل ملعب سبورتينج لما يقرب من خمسة عقود. أما النسخة الجديدة، وهي الحالية، فقد بُنيت خصيصًا لاستضافة مباريات بطولة أمم أوروبا 2004، وافتتحت رسميًا في أغسطس 2003.

وفي المباراة الافتتاحية لاستاد جوزيه ألفالادي الجديد عام 2003، قدّم كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 18 عامًا، أداءً مذهلًا للغاية ضد مانشستر يونايتد، لدرجة أن لاعبي يونايتد طلبوا من السير أليكس فيرجسون، على متن الطائرة في رحلة العودة، التعاقد معه. وتعاقد يونايتد معه بعد أيام.

وبعيدًا عن كرة القدم، كان الملعب محطة رئيسية لجولات كبرى العروض الموسيقية العالمية، إذ استضاف حفلات أسطورية لفنانين مثل U2 وThe Rolling Stones وMetallica.

أرقام وإحصاءات سبورتينج CP

تأسس سبورتينج CP في عام 1906، ويشتهر بأكاديميته العالمية المستوى، التي أخرجت أساطير في اللعبة مثل كريستيانو رونالدو ولويس فيغو، إلى جانب نجوم حديثين مثل رافائيل لياو ونونو مينديش.

إنجازات النادي وأبرز الألقاب

الدوري البرتغالي الممتاز (بطولة البرتغال) : 21 لقبًا (1941، 1944، 1947، 1948، 1949، 1951، 1952، 1953، 1954، 1958، 1962، 1966، 1970، 1974، 1980، 1982، 2000، 2002، 2021، 2024، 2025)

كأس البرتغال : 18 لقبًا (1941، 1945، 1946، 1948، 1954، 1963، 1971، 1973، 1974، 1978، 1982، 1995، 2002، 2007، 2008، 2015، 2019، 2025)

كأس الكؤوس الأوروبية : لقب واحد (1964)

الأرقام الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: هيلاريو (494)، روي باتريسيو (467)

الأكثر تسجيلًا: فرناندو بيروتيو (544)، مانويل فاسكيس (225)

أكبر انتصار أوروبي

فاز سبورتينج CP على أبويل نيقوسيا بنتيجة 16-1 خلال موسم تتويجه بكأس الكؤوس الأوروبية (1963/64). ولا تزال هذه النتيجة رقمًا قياسيًا في مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

حقبة «الكمانات الخمس»

هيمن سبورتينج CP على كرة القدم البرتغالية خلال أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، بوجود خط هجوم مكوّن من فرناندو بيروتيو، وجوزيه ترافاسوس، وألبانو بيريرا، وجيسوس كوريا، ومانويل فاسكيس. وقد حصلوا على هذا اللقب بسبب انسجامهم الجماعي المثالي، ليفوزوا بسبعة ألقاب دوري في ثمانية مواسم.

عضوية عالمية ضخمة

يُعد سبورتينج CP مؤسسة رياضية متعددة الألعاب وضخمة. ويصنف باستمرار كأحد أكبر أندية العالم من حيث عدد الأعضاء الرسميين في النادي (socios)، مع تجاوز عدد الأعضاء المنتسبين 175.000 عضو.



