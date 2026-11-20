حقق روما أفضل نتيجة له في الدوري منذ ثمانية مواسم، بعدما أنهى موسم 2025/26 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي. ويتطلع إلى الحفاظ على تقدمه محليًا وأوروبيًا خلال الأشهر المقبلة.

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تحت قيادة رودي جارسيا ولوتشيانو سباليتي، حل روما وصيفًا للدوري الإيطالي ثلاث مرات خلال العقد الثاني من الألفية (2013-14 و2014-15 و2016-17). ويأمل جمهور الملعب الأولمبي الآن أن يواصل جيان بييرو جاسبريني نجاحه التدريبي بعد موسم أول لافت على رأس الفريق.

أنهى روما الموسم الماضي بسلسلة من خمسة انتصارات متتالية في الدوري، بينها فوز بنتيجة 2-0 على لاتسيو في ديربي العاصمة، ثم واصل من حيث توقف هذا الموسم، محققًا سلسلة طويلة من المباريات دون هزيمة في الدوري الإيطالي.

يبدو أنه سيكون موسمًا لا يُفوّت لروما. ويقدم لك GOAL أحدث المعلومات عن تذاكر مبارياته، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

مباريات روما المقبلة

التاريخ والوقت (بالتوقيت المحلي) المباراة التذاكر الملعب السبت 21 نوفمبر (6 مساءً) الدوري الإيطالي: بارما ضد روما التذاكر ملعب إنيو تارديني (بارما) الأربعاء 25 نوفمبر (9 مساءً) دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان ضد روما التذاكر حديقة الأمراء (باريس) الأحد 29 نوفمبر (6 مساءً) الدوري الإيطالي: روما ضد مونزا التذاكر الملعب الأولمبي (روما) الجمعة 4 ديسمبر (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: بولونيا ضد روما التذاكر ملعب ريناتو دال آرا (بولونيا) الثلاثاء 8 ديسمبر (9 مساءً) دوري أبطال أوروبا: روما ضد سبورتينج لشبونة التذاكر الملعب الأولمبي (روما) الأحد 13 ديسمبر (12:30 ظهرًا) الدوري الإيطالي: لاتسيو ضد روما التذاكر الملعب الأولمبي (روما) السبت 19 ديسمبر (8:45 مساءً) الدوري الإيطالي: روما ضد يوفنتوس التذاكر الملعب الأولمبي (روما) السبت 2 يناير (6 مساءً) الدوري الإيطالي: روما ضد فروزينوني التذاكر الملعب الأولمبي (روما) الثلاثاء 5 يناير (6:30 مساءً) الدوري الإيطالي: فينيسيا ضد روما التذاكر ملعب بيير لويجي بينزو (البندقية) السبت 9 يناير (6 مساءً) الدوري الإيطالي: روما ضد ميلان التذاكر الملعب الأولمبي (روما) الثلاثاء 12 يناير (9 مساءً) كأس إيطاليا: روما ضد هيلاس فيرونا التذاكر الملعب الأولمبي (روما)

كيفية شراء تذاكر روما

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات روما عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي على الإنترنت، أو من مكتب بيع التذاكر المخصص في الملعب الأولمبي أيام المباريات. ويشترط إنشاء حساب «MyASR Account» مجاني لشراء تذاكر المباريات الفردية أو التذاكر الموسمية لمباريات روما على أرضه في الملعب الأولمبي عبر بوابة النادي الرسمية.

تُطرح التذاكر للبيع عادةً قبل المباراة بأسبوعين إلى أربعة أسابيع، ونحو ثلاثة إلى أربعة أسابيع قبل مباريات الدوري الإيطالي المعتادة.

فترات أولوية الشراء: تُطرح التذاكر للبيع على مراحل، لا دفعة واحدة:

المرحلة الأولى : يحصل حاملو التذاكر الموسمية من فئتي PLUS وCLASSIC EXTRA على أولوية الشراء، وإمكانية شراء تذاكر إضافية بسعر مخفض.

: يحصل حاملو التذاكر الموسمية من فئتي PLUS وCLASSIC EXTRA على أولوية الشراء، وإمكانية شراء تذاكر إضافية بسعر مخفض. المرحلة الثانية : حاملو بطاقة AS Roma Card وأعضاء MyASR الذين سبق لهم شراء تذاكر.

: حاملو بطاقة AS Roma Card وأعضاء MyASR الذين سبق لهم شراء تذاكر. المرحلة الثالثة: يبدأ البيع العام لجميع أصحاب حسابات MyASR.

في المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا، مثل ديربي العاصمة أمام لاتسيو، أو مواجهات يوفنتوس وإنتر وميلان والمباريات الأوروبية، قد تنفد التذاكر سريعًا خلال مراحل الأولوية وحاملي التذاكر الموسمية، لذا عليك المبادرة بالشراء فور فتح باب البيع.

ويمكن للمشجعين أيضًا شراء تذاكر مباريات روما من سوق إعادة البيع. وتُعد StubHub من أبرز المنصات لمن يرغبون في حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، وتوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الباحثين عن تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر روما؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباريات روما في الملعب الأولمبي عادةً بين 20 و125 يورو أو أكثر، بحسب المنافس وفئة المباراة. أما المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا، مثل ديربي العاصمة أو المواجهات الأوروبية الكبرى، فتكون أسعارها أعلى بكثير في سوق إعادة البيع أو فئات المقاعد الأعلى سعرًا.

ينقسم الملعب الأولمبي إلى عدة أقسام رئيسية للمقاعد:

كورفا سود (المدرج الجنوبي) : المعقل التاريخي لأشد مشجعي روما حماسًا ومجموعات الألتراس. أسعاره أقل عمومًا وأجواؤه حماسية، لكن الطلب عليه هائل والتذاكر المتاحة للبيع العام فيه محدودة.

: المعقل التاريخي لأشد مشجعي روما حماسًا ومجموعات الألتراس. أسعاره أقل عمومًا وأجواؤه حماسية، لكن الطلب عليه هائل والتذاكر المتاحة للبيع العام فيه محدودة. كورفا نورد (المدرج الشمالي) : يُخصص عادةً لجماهير الفريق الزائر أو للمشجعين عمومًا، بحسب ترتيبات المباراة.

: يُخصص عادةً لجماهير الفريق الزائر أو للمشجعين عمومًا، بحسب ترتيبات المباراة. ديستينتي (ديستينتي سود / ديستينتي نورد) : يقع بجوار المدرجين المنحنيين، ويوفر إطلالة جانبية على الملعب من المستوى السفلي بأسعار متوسطة.

: يقع بجوار المدرجين المنحنيين، ويوفر إطلالة جانبية على الملعب من المستوى السفلي بأسعار متوسطة. تريبونا تيفيري : المدرج الرئيسي الممتد بمحاذاة الملعب، وينقسم إلى مستويات علوية وسفلية ومقاعد عند مستوى الأرض. ويضم مناطق ذات أسعار خاصة، منها القسم العائلي للبالغين المصطحبين أطفالًا دون 14 عامًا، ومقاعد مخصصة للنساء ولمن تجاوزوا 65 عامًا.

: المدرج الرئيسي الممتد بمحاذاة الملعب، وينقسم إلى مستويات علوية وسفلية ومقاعد عند مستوى الأرض. ويضم مناطق ذات أسعار خاصة، منها القسم العائلي للبالغين المصطحبين أطفالًا دون 14 عامًا، ومقاعد مخصصة للنساء ولمن تجاوزوا 65 عامًا. تريبونا مونتي ماريو: المدرج الرئيسي المميز الممتد بمحاذاة الملعب، ويضم مقاعد من الفئات الأعلى وإطلالات وسطية، ويقع بالقرب من مناطق الضيافة وكبار الشخصيات.

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع مثل StubHub لمعرفة التذاكر المتاحة حاليًا.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن الملعب الأولمبي

يُعد الملعب الأولمبي في روما أحد أعرق المنشآت الرياضية في العالم وأكثرها تميزًا بأجوائه. ويتسع لأكثر من 70 ألف متفرج، وهو أكبر منشأة رياضية في العاصمة الإيطالية، والملعب الذي يستضيف مباريات الغريمين اللدودين في الدوري الإيطالي، روما ولاتسيو. كما يستضيف مباريات منتخب إيطاليا لكرة القدم ومنتخبها لاتحاد الرجبي.

رغم افتتاح الملعب في ثلاثينيات القرن الماضي، أُعيدت تسميته «الملعب الأولمبي» بعد فوز روما بحق استضافة النسخة السابعة عشرة من الألعاب الأولمبية الصيفية. وأُعيد تصميمه ليصبح ملعبًا بمقاعد لجميع المتفرجين من أجل استضافة حفلي الافتتاح والختام ومنافسات ألعاب القوى على المضمار.

ومن أجل استضافة كأس العالم لكرة القدم 1990، هُدم الملعب بالكامل تقريبًا وأُعيد بناؤه بالخرسانة. وأضافت أعمال التجديد سقفه البيضاوي الشهير المصنوع من التفلون والألياف الزجاجية.

لحظات لا تُنسى في الملعب الأولمبي

نهائي بطولة أمم أوروبا 1968 : بعد التعادل 1-1 مع يوغوسلافيا في المباراة الأولى، فازت إيطاليا بمباراة الإعادة 2-0 على الملعب الأولمبي، لتحصد لقبها الأوروبي الأول.

: بعد التعادل 1-1 مع يوغوسلافيا في المباراة الأولى، فازت إيطاليا بمباراة الإعادة 2-0 على الملعب الأولمبي، لتحصد لقبها الأوروبي الأول. نهائي كأس العالم لكرة القدم 1990 : فازت ألمانيا الغربية على أرجنتين دييجو مارادونا 1-0 بفضل ركلة جزاء متأخرة نفذها أندرياس بريمه، لتتوج باللقب العالمي في أبرز لحظات الملعب على الساحة العالمية.

: فازت ألمانيا الغربية على أرجنتين دييجو مارادونا 1-0 بفضل ركلة جزاء متأخرة نفذها أندرياس بريمه، لتتوج باللقب العالمي في أبرز لحظات الملعب على الساحة العالمية. «معجزة روما» (2018) : بعدما خسر روما 4-1 أمام برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حقق عودة مذهلة وفاز 3-0 في الإياب على الملعب الأولمبي، ليتأهل بقاعدة الأهداف خارج الأرض.

: بعدما خسر روما 4-1 أمام برشلونة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حقق عودة مذهلة وفاز 3-0 في الإياب على الملعب الأولمبي، ليتأهل بقاعدة الأهداف خارج الأرض. بطولة الأمم الست للرجبي: منذ عام 2012، أصبح الملعب الحصن الذي قدّم فيه منتخب إيطاليا للرجبي نفسه للعالم، وحقق فيه انتصارات تاريخية في بطولة الأمم الست على منتخبات كبرى مثل فرنسا.

وداع فرانشيسكو توتي (2017): شهدت كرة القدم أحد أكثر أيامها تأثيرًا عندما خاض قائد روما طوال مسيرته مباراته الأخيرة، فانهمرت دموع عشرات الآلاف من المشجعين في كورفا سود.

أرقام روما وإحصاءاته

يُعد روما (Associazione Sportiva Roma) أحد أكثر أندية كرة القدم الإيطالية عراقة وأهمية ثقافية. تأسس عام 1927 عبر اندماج دُبّر لمنح روما ناديًا قادرًا على منافسة أندية الشمال المهيمنة، ورسخ الفريق هوية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتاريخ العاصمة الإيطالية وفخرها.

أبرز ألقاب النادي وإنجازاته

رغم أن روما قد يكون أقل تتويجًا بألقاب الدوري الكبرى من منافسيه في الشمال، فإن أبرز ألقابه تعكس مكانته المرموقة محليًا وأوروبيًا.

الدوري الإيطالي : 3 ألقاب (1941-42، 1982-83، 2000-01)

: 3 ألقاب (1941-42، 1982-83، 2000-01) كأس إيطاليا : 9 ألقاب (1963-64، 1968-69، 1979-80، 1980-81، 1983-84، 1985-86، 1990-91، 2006-07، 2007-08)

: 9 ألقاب (1963-64، 1968-69، 1979-80، 1980-81، 1983-84، 1985-86، 1990-91، 2006-07، 2007-08) كأس السوبر الإيطالي : لقبان (2001، 2007)

: لقبان (2001، 2007) دوري المؤتمر الأوروبي: لقب واحد (2021-22)

الأرقام القياسية للاعبين

الأكثر مشاركة: فرانشيسكو توتي (786)، دانييلي دي روسي (616)

الأكثر تسجيلًا للأهداف: فرانشيسكو توتي (307)، روبرتو بروتسو (138)

نشأ من اندماج

تأسس النادي من اندماج ثلاثة كيانات رياضية من روما: رومان إف سي، وألبا أوداتشي، وفورتيتودو برو روما. ودُبّر الاندماج لإنشاء قوة موحدة في جنوب إيطاليا، لكن لاتسيو رفض الانضمام إليه في واقعة شهيرة.

ذئبة الكابيتول

يُظهر شعار النادي الشهير ذئبة تُرضع الأخوين التوأم رومولوس وريموس. وتجسد هذه الصورة مباشرةً الأسطورة القديمة لتأسيس مدينة روما.

«ملك روما الثامن»

رفض فرانشيسكو توتي عروضًا ضخمة من أندية أوروبية كبرى، أبرزها ريال مدريد، ليبقى مع نادي طفولته طوال مسيرته التي امتدت 25 عامًا. ولا يزال يحظى بتقدير واسع بوصفه «ملك روما الثامن» الرمزي.