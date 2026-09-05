كيفية شراء تذاكر بشكتاش لموسم 2026-27: المباريات المقبلة، أسعار التذاكر، أخبار الدوري التركي الممتاز والمزيد

ربما ابتعد بشكتاش عن إيقاع المنافسة على اللقب في المواسم الأخيرة منذ تتويجه بلقب الدوري التركي الممتاز 2020/21، لكن عشاق «النسور السوداء» يأملون أن يكون هذا هو الموسم الذي يعود فيه النادي إلى واجهة كرة القدم التركية. ويمكنك حجز التذاكر اليوم لمشاهدة بشكتاش على أرض الملعب.

وقد أُسندت إلى المدرب السابق لبولونيا، فينتشينزو إيتاليانو، مهمة إشعال حماس جماهير بشكتاش المتقدة، بعدما أنهى فريق إسطنبول الموسم الماضي بفارق كبير خلف متصدري الدوري التركي الممتاز، خلال فترة امتدت 9 أشهر تحت قيادة سيرجين يالتشين.

ويتطلع بشكتاش إلى تقديم انطلاقة قوية هذا الموسم. ويأمل أن تبادر صفقاته الصيفية، التي شملت التعاقدين البارزين مع لياندرو تروسارد ودوشان فلاهوفيتش، إلى جانب ثنائي الوسط التركي أوركون كوكجو وصالح أوزجان، إلى ترك بصمتها سريعًا.

دع GOAL يطلعك على أحدث المعلومات الخاصة بالتذاكر وكيفية حجز مقاعدك في مباريات بشكتاش، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها والمزيد.

مباريات بشكتاش المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر الجمعة، 11 سبتمبر (8 مساءً) الدوري التركي الممتاز: بشكتاش ضد أرضروم سبور ملعب توبراش (إسطنبول) التذاكر الخميس، 17 سبتمبر (10 مساءً) الدوري الأوروبي: بشكتاش ضد مارسيليا ملعب توبراش (إسطنبول) التذاكر الأحد، 20 سبتمبر (8 مساءً) الدوري التركي الممتاز: آمد ضد بشكتاش ملعب ديار بكر (ديار بكر) التذاكر الأحد، 11 أكتوبر (6 مساءً) الدوري التركي الممتاز: بشكتاش ضد كوجايلي سبور ملعب توبراش (إسطنبول) التذاكر الخميس، 15 أكتوبر (9 مساءً) الدوري الأوروبي: هوفنهايم ضد بشكتاش SNP Arena (زينسهايم) التذاكر الأحد، 18 أكتوبر (6 مساءً) الدوري التركي الممتاز: طرابزون سبور ضد بشكتاش مجمع شينول غونيش الرياضي (طرابزون) التذاكر الخميس، 22 أكتوبر (10 مساءً) الدوري الأوروبي: بشكتاش ضد كريستال بالاس ملعب توبراش (إسطنبول) سيُعلن عنها لاحقًا الأحد، 25 أكتوبر (6 مساءً) الدوري التركي الممتاز: بشكتاش ضد إسطنبول باشاك شهير ملعب توبراش (إسطنبول) التذاكر الأحد، 1 نوفمبر (6 مساءً) الدوري التركي الممتاز: قاسم باشا ضد بشكتاش ملعب رجب طيب أردوغان (إسطنبول) التذاكر

كيفية شراء تذاكر بشكتاش

تُباع التذاكر الرسمية لمباريات بشكتاش حصريًا عبر منصة Passo، أو تطبيق Passo على الهاتف المحمول، وعادة ما تُطرح للبيع قبل 3 إلى 5 أيام فقط من موعد كل مباراة محددة.

وبسبب القوانين الرياضية التركية الصارمة المصممة لمنع العنف وبيع التذاكر في السوق السوداء، يجب ربط كل تذكرة إلكترونيًا ببطاقة تعريف مشجع شخصية تُسمى Passo Taraftar Card، وكانت تُعرف سابقًا باسم Passolig. ولا يمكنك دخول الملعب أو شراء تذكرة من دونها.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات بشكتاش من السوق الثانوية. ويُعد StubHub أحد أبرز منافذ البيع للراغبين في تأمين مقاعدهم عبر قنوات بديلة، إذ يوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الذين يأملون في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر بشكتاش؟

تتراوح أسعار تذاكر بشكتاش الرسمية لمباريات الدوري العادية على ملعب توبراش في إسطنبول عادة بين 760 ليرة تركية و5.000+ ليرة تركية، لكنها قد تقفز إلى 19.000+ ليرة تركية في ديربيات إسطنبول الكبيرة أو الليالي الأوروبية الكبرى.

وتختلف الأسعار عبر الفئات المختلفة بحسب المدرج والمستوى اللذين تختارهما في ملعب توبراش:

المدرج الشمالي (Kuzey) : خلف المرمى، وهو القسم الأكثر صخبًا ويضم أكثر مجموعات الجماهير حماسًا وهتافًا. وتبلغ أسعار التذاكر في المباريات العادية نحو 760 ليرة تركية إلى 1.500 ليرة تركية.

المدرج الجنوبي (Güney) : خلف المرمى، وهو منطقة جماهيرية أكثر هدوءًا من نظيرتها في المدرج الشمالي. وتبلغ أسعار التذاكر في المباريات العادية نحو 760 ليرة تركية إلى 1.500 ليرة تركية.

المدرج الشرقي (Doğu) : على الخط الجانبي الرئيسي، ويوفر رؤية ممتازة وواسعة للملعب، كما أنه أكثر صخبًا وضجيجًا من المدرج الغربي. وتبلغ أسعار التذاكر في المباريات العادية نحو 1.500 ليرة تركية إلى 4.500+ ليرة تركية.

المدرج الغربي (Batı) : المدرج الرئيسي، ويضم المنصة الإعلامية والأجنحة الفاخرة وإطلالة على مقاعد البدلاء. وتبلغ أسعار التذاكر في المباريات العادية نحو 1.500 ليرة تركية إلى 5.000+ ليرة تركية.

تابع البوابة الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بالنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التوفر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب توبراش

يُعد ملعب توبراش ساحة رياضية حديثة تقع في قلب إسطنبول، مباشرة على حافة مضيق البوسفور الخلاب. ويُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره واحدًا من أجمل مواقع الملاعب في العالم، إذ يطل على المياه حيث تلتقي أوروبا بآسيا. ويتسع الملعب لنحو 42.684 مشجعًا، ويشكل الملعب البيتي الحماسي لبشكتاش منذ عام 2016.

وفي عام 1947، افتتحت إسطنبول أول ساحة رياضية حديثة كبيرة لها في الموقع الحالي لملعب توبراش، وحملت اسم ملعب إينونو. وعلى مدار أكثر من 60 عامًا، كان ذلك معبدًا كرويًا أسطوريًا تقاسمته في بعض الفترات أكبر أندية المدينة. وفي عام 2013، هدم بشكتاش الهيكل القديم لبناء ملعب توبراش من الصفر.

وبعيدًا عن الرياضة، تُستخدم المنشأة أيضًا كمساحة ضخمة للحفلات الموسيقية، إذ استضافت عروض روك أسطورية لفرق مثل Guns N' Roses.

مباريات كرة قدم لا تُنسى أُقيمت على ملعب توبراش:

كأس السوبر الأوروبي (2019) : كانت أول مباراة نهائية أوروبية كبرى تُلعب على هذا الملعب مواجهة إنجليزية خالصة تحت الأضواء. وبعد تعادل مثير 2-2 بعد الوقت الإضافي، فاز ليفربول باللقب بركلات الترجيح ضد تشيلسي. كما دخلت المباراة التاريخ بعدما أصبحت ستيفاني فرابار أول امرأة تدير نهائيًا كبيرًا للرجال تابعًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

نهائي الدوري الأوروبي (2026) : وبدعم من آلاف المشجعين الإنجليز القادمين خلف الفريق، وبحضور الأمير ويليام في المقصورات الخاصة، حقق أستون فيلا فوزًا كبيرًا 3-0 على فرايبورج ليتوج بأول لقب قاري كبير له منذ أكثر من أربعة عقود.

«معجزة إسطنبول» : بدا بشكتاش غارقًا تمامًا بعد تأخره 3-0 في الشوط الأول أمام بنفيكا. لكن بدفع من جماهير أحدثت ضجيجًا يصم الآذان، حقق أصحاب الأرض واحدة من أعظم الريمونتادات في تاريخ دوري أبطال أوروبا. وأعادت أهداف الشوط الثاني من جنك توسون وريكاردو كواريزما وفينسنت أبو بكر النتيجة إلى 3-3، ما أدخل جماهير بشكتاش في حالة هيستيرية.

الحفاظ على التاريخ: لأن الملعب يقع في منطقة تاريخية شديدة الحساسية قرب قصور تعود إلى الحقبة العثمانية، فإن واجهته الخارجية تضم أعمدة كلاسيكية مكسوة بالحجر الجيري الطبيعي لينسجم بشكل جميل مع البيئة المحيطة. كما جرى الحفاظ على الجدار التاريخي الجنوبي «Eski Açık» من ملعب 1947 الأصلي، وأُدمج مباشرة في التصميم.

أرقام وإحصائيات بشكتاش

تأسس بشكتاش في عام 1903، ويحمل بشكتاش (Beşiktaş J.K.) بعضًا من أبرز الأرقام القياسية في تاريخ كرة القدم التركية.

إنجازات النادي وأبرز الألقاب

بطولات الدوري التركي : 21 لقبًا

كأس تركيا : 11 لقبًا

الأرقام القياسية الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: محمد أوزديليك (491)، رضا جالمباي (485)

الأكثر تسجيلًا للأهداف: حقي يتن (382)، شرف غوركي (320)

البطل الوحيد بلا هزيمة

كان بشكتاش أول فريق، والوحيد حتى الآن، يفوز بالدوري التركي الممتاز الحديث من دون خسارة أي مباراة، بعدما أنهى موسم 1991-92 بلا هزيمة.

أطول سلسلة بلا هزيمة

يحمل بشكتاش الرقم القياسي لأطول سلسلة مباريات بلا هزيمة في تاريخ الدوري التركي، إذ امتدت إلى 56 مباراة بين عامي 1991 و1992.

شرف الشعار الوطني

يُعد بشكتاش النادي التركي الوحيد المسموح له بوضع العلم الوطني التركي مباشرة داخل شعاره. وقد مُنح هذا الامتياز بعد أن مثّل المنتخب الوطني التركي بالكامل في مباراة ضد اليونان عام 1952.















