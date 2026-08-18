قد يكون بالميراس النادي الأكثر تتويجًا في كرة القدم البرازيلية، بعدما حصد 12 لقبًا في الدوري، لكن بعد ضياع المجد في الموسمين الماضيين، بات "ألفيفيردي" متعطشًا لاستعادة الجائزة اللامعة مرة أخرى. لماذا لا ترى ما إذا كان بإمكانه حسم الأمر هذا الموسم من خلال حجز تذاكر المباريات اليوم؟

بعدما أنهى موسم 2024 في المركز الثاني خلف بوتافوجو (بفارق 6 نقاط) وموسم 2025 في المركز الثاني خلف فلامنجو (بفارق 3 نقاط)، سيكون فريق ساو باولو حريصًا على الحفاظ على زخمه هذا الموسم وتخطي خط النهاية. وربما حقق بالميراس انتصارات لا تُنسى في الدوري البرازيلي هذا العام على منافسيه على اللقب فلامنجو وأتلتيكو باراناينسي وفلومينينسي، لكنه يدرك أنه لا يستطيع رفع قدمه عن دواسة الوقود.

ورغم عدم وجود لاعب بارز بشكل واضح في صفوف بالميراس أمام المرمى هذا الموسم، يواصل النجم السابق لمانشستر يونايتد وفولهام، أندرياس بيريرا، لعب دور محوري على صعيد التمريرات الحاسمة. كما سيأمل الفريق أن يواصل نجومه الأجانب، خوسيه مانويل لوبيز، ورامون سوسا، وماوريسيو، وجون أرياس، التألق.

سيكون مشهد كرة القدم البرازيلية مشتعلًا خلال الأشهر المقبلة، ويمكنك مشاهدة بعض الأحداث مباشرة عبر تأمين مقاعدك. دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن تذاكر بالميراس، وأسعارها، وكيفية الحصول عليها، والمزيد.

مباريات بالميراس المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر الأحد، 23 أغسطس (4 مساءً) الدوري البرازيلي: بالميراس ضد فاسكو دا جاما نوبانك باركي، ساو باولو التذاكر الأربعاء، 26 أغسطس (9.30 مساءً) كأس البرازيل، ربع النهائي، الذهاب: بالميراس ضد سانتوس نوبانك باركي، ساو باولو التذاكر الأحد، 30 أغسطس (7.30 مساءً) الدوري البرازيلي: ميراسول إف سي ضد بالميراس إستاديو جوزيه ماريا دي كامبوس مايا، ميراسول التذاكر الأربعاء، 2 سبتمبر (9.30 مساءً) كأس البرازيل، ربع النهائي، الإياب: سانتوس ضد بالميراس ملعب فيلا بيلميرو، سانتوس التذاكر الأحد، 6 سبتمبر (6.30 مساءً) الدوري البرازيلي: بوتافوجو ضد بالميراس إستاديو نيلتون سانتوس، ريو دي جانيرو التذاكر الأحد، 13 سبتمبر (3 مساءً) الدوري البرازيلي: بالميراس ضد ساو باولو نوبانك باركي، ساو باولو التذاكر الأحد، 20 سبتمبر (3 مساءً) الدوري البرازيلي: جريميو ضد بالميراس أرينا دو جريميو، بورتو أليجري التذاكر الأربعاء، 7 أكتوبر (3 مساءً) الدوري البرازيلي: بالميراس ضد إسبورتي كلوب باهيا نوبانك باركي، ساو باولو التذاكر

كيفية شراء تذاكر بالميراس

لا يمكن شراء تذاكر مباريات بالميراس الرسمية إلا عبر الإنترنت من خلال الموقع المخصص لبيع التذاكر الخاص بالنادي، Ingressos Palmeiras. وعادةً ما تُطرح التذاكر للبيع قبل كل يوم مباراة بنحو 5 إلى 7 أيام، ضمن نوافذ أولوية منظمة.

يعتمد بالميراس نظام "الموجات" المتدرج في جميع مبارياته على أرضه في نوبانك باركي بمدينة ساو باولو:

الأيام 1–3 (أولوية أعضاء النادي): تكون الأيام القليلة الأولى من البيع متاحة حصريًا لأعضاء رابطة مشجعي Avanti (Sócio Torcedor).

من اليوم الرابع فصاعدًا (البيع للجمهور العام): إذا تبقت أي تذاكر بعد فترات الأعضاء، يُفتح البيع عبر الإنترنت أمام عموم الجماهير.

يوم المباراة: في حالات نادرة لا تنفد فيها التذاكر، قد تبيع شبابيك التذاكر الفعلية في أليانز باركي المقاعد المتبقية، لكن يُوصى بشدة بالشراء عبر الإنترنت مسبقًا، خاصة للمباريات الكبيرة مثل ديربي باوليستا أمام كورينثيانز.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات بالميراس من السوق الثانوية. ويُعد Ticombo أحد أبرز البائعين لمن يسعون إلى تأمين مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الذين يأملون في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر بالميراس؟

تتراوح الأسعار الرسمية الاسمية لتذاكر مباريات بالميراس المنزلية العادية في نوبانك باركي عمومًا بين 100 و260 ريالًا برازيليًا (18-48 دولارًا أمريكيًا) للمباريات العادية، لكن هذه الأسعار ترتفع إلى 180 - 500+ ريال برازيلي (33-90+ دولارًا أمريكيًا) في مباريات الديربي المميزة ومواجهات الأدوار الإقصائية، مثل كوبا ليبرتادوريس.

تعتمد أسعار التذاكر وتوافرها بشكل مباشر على فئات المدرجات وفئات العضوية الرسمية في النادي.

تابع البوابة الرسمية لتذاكر النادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل Ticombo لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن نوبانك باركي

نوبانك باركي (المعروف سابقًا باسم أليانز باركي) هو ملعب متعدد الاستخدامات على مستوى عالمي في ساو باولو بالبرازيل، ويقع على الأرض التاريخية لباركي أنتاركتيكا. افتُتح في 2014، ويُعد ملعب نادي بالميراس المنافس في الدوري البرازيلي، كما يستضيف مباريات دولية أيضًا. وتتسع سعة الملعب لـ43,713 مشجعًا في مباريات كرة القدم، وتصل إلى 55,000 في الحفلات الموسيقية الدولية الكبرى.

وبعيدًا عن كرة القدم، صُنّف نوبانك باركي عالميًا بين أفضل 20 ملعبًا للموسيقى الحية والترفيه في تقرير Stadium Stars الصادر عن IQ Magazine، كما يُعد محطة رئيسية للجولات في أمريكا اللاتينية.

في 2026، أنهى الملعب اتفاقية حقوق التسمية مع Allianz ودخل في شراكة جديدة مع شركة التكنولوجيا المالية البرازيلية، Nubank. ولتحديد الاسم الجديد للملعب، أُطلق تصويت عبر الإنترنت بين جماهير بالميراس. وكانت الخيارات المطروحة هي Nubank Arena وParque Nubank وNubank Parque، وحصل الخيار الأخير على أكبر عدد من الأصوات.

قائمة أرقام وإحصاءات بالميراس

يُعد بالميراس (Sociedade Esportiva Palmeiras) أحد أنجح الأندية في تاريخ كرة القدم البرازيلية وأمريكا الجنوبية.

أبرز الألقاب والبطولات

الدوري البرازيلي: 12 لقبًا (رقم قياسي وطني تاريخي) (1960، 1967 (RGP)، 1967 (TB)، 1969، 1972، 1973، 1993، 1994، 2016، 2018، 2022، 2023)

كأس البرازيل: 4 ألقاب (1998، 2012، 2015، 2020)

كوبا ليبرتادوريس: 3 ألقاب (1999، 2020، 2021)

أرقام اللاعبين الفردية

الأكثر مشاركة: أديمير دا جويا (902)، إيمرسون لياو (621)

الأكثر تسجيلًا: هيتور (327)، سيزار مالوكو (182)

أول أبطال العالم

فاز بالميراس ببطولة كوبا ريو 1951 بعد التغلب على يوفنتوس. وتحظى هذه البطولة التاريخية التي شاركت فيها ثمانية فرق باعتراف واسع باعتبارها أول بطولة دولية للأندية على الإطلاق.



