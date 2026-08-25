يُصر أياكس على العودة إلى قمة الدوري الهولندي والتتويج باللقب من جديد. ورغم أنه سبق له الفوز بلقب الدوري الهولندي 36 مرة، فإنه لم يعتلِ القمة منذ عام 2022، كما أنه أنهى موسمين في المركز الخامس خلال اثنين من آخر ثلاثة مواسم.

وتولى ميشيل، مدرب جيرونا السابق، قيادة أياكس بعد فترة شديدة الاضطراب امتدت 12 شهرًا للنادي المنتمي إلى أمستردام، شهدت قدوم ورحيل ثلاثة مدربين، هم جون هيتينجا، فريد غريم وأوسكار غارسيا. ومع وجود أسماء بارزة مثل ماركوس ليوناردو، ميكا غودتس، يوليان براندت ومارك أندريه تير شتيغن ضمن صفوفه، سيأمل المدرب الجديد في تقديم عروض إيجابية هذا الموسم.

قد لا تكون النتائج قد سارت دائمًا في مصلحة أياكس مؤخرًا، لكن الأجواء المثيرة للغاية، التي تصنعها جماهير يتجاوز عددها 50,000 متفرج، تبقى مضمونة دائمًا في يوهان كرويف أرينا. ويمكنك حجز تذاكر المباريات اليوم للاستمتاع بكل ما يقدمه أياكس.

دع GOAL تقدم لك أحدث المعلومات حول كيفية حجز مقاعد في مباريات أياكس المقبلة، بما في ذلك أماكن الشراء، والأسعار، والمزيد.

مباريات أياكس المقبلة

التاريخ والوقت (محليًا) المباراة الموقع التذاكر الخميس، 27 أغسطس (8 مساءً) ملحق دوري المؤتمر الأوروبي: أياكس ضد إف سي سيون يوهان كرويف أرينا (أمستردام) التذاكر الأحد، 30 أغسطس (4.45 مساءً) تيلستار ضد أياكس ملعب BUKO (فيلسن-زويد) التذاكر السبت، 5 سبتمبر (8 مساءً) أياكس ضد بي إس في آيندهوفن يوهان كرويف أرينا (أمستردام) التذاكر السبت، 12 سبتمبر (8 مساءً) فورتونا سيتارد ضد أياكس ملعب فورتونا سيتارد (سيتارد) التذاكر الثلاثاء، 15 سبتمبر (8 مساءً) أياكس ضد فيليم II يوهان كرويف أرينا (أمستردام) التذاكر السبت، 19 سبتمبر (8 مساءً) أياكس ضد إكسلسيور يوهان كرويف أرينا (أمستردام) التذاكر السبت، 10 أكتوبر (9 مساءً) أياكس ضد إن إي سي يوهان كرويف أرينا (أمستردام) التذاكر الأحد، 18 أكتوبر (4.45 مساءً) غرونينغن ضد أياكس ملعب يوروبورغ (غرونينغن) التذاكر الأحد، 25 أكتوبر (4.45 مساءً) سبارتا روتردام ضد أياكس سبارتا ستاديون هيت كاستيل (روتردام) التذاكر

كيفية شراء تذاكر أياكس

يمكن شراء التذاكر الرسمية لمباريات أياكس عبر الإنترنت من متجر تذاكر أياكس الرسمي أو من خلال منصة إعادة البيع الرسمية المدمجة الخاصة بالنادي.

وقبل إتمام الشراء، يجب عليك تنزيل تطبيق أياكس الرسمي أو زيارة موقع النادي لإنشاء حساب "My Ajax". ويجب على الجماهير الدولية التحقق من هويتها عبر التطبيق باستخدام نظام آلي (Mitek)، من خلال مسح جواز سفر ساري المفعول أو بطاقة هوية.

المباريات ذات الطلب المرتفع نادرًا ما تصل إلى البيع العام. ولضمان الحصول على التذاكر مبكرًا، يمكن للجماهير شراء عضوية رابطة مشجعي أياكس أو بطاقة نادي رقمية مباشرة عبر حسابهم.

ويطرح أياكس التذاكر عادةً ضمن نوافذ زمنية متدرجة زمنيًا بحسب فئة الأولوية، وغالبًا ما تبدأ عند الساعة 10 صباحًا (بتوقيت وسط أوروبا) في تواريخها الخاصة:

الجدول الزمني المعتاد للبيع فئة الأولوية اليوم 1 (الأولوية الأسبق) حاملو التذاكر الموسمية اليوم 2 أعضاء رابطة المشجعين اليوم 3 حاملو بطاقة النادي اليوم 4 (إذا بقيت تذاكر متاحة) الطرح العام (الحسابات الموثقة)

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجماهير شراء تذاكر مباريات أياكس من السوق الثانوية. ويُعد StubHub أحد أبرز البائعين لمن يسعون إلى حجز مقاعد عبر قنوات بديلة، إذ يوفر خيارًا موثوقًا للمشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر في اللحظات الأخيرة.

كم تبلغ أسعار تذاكر أياكس؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية لمباريات أياكس، المشتراة مباشرة من خلال النادي، عادةً بين 25 و35 يورو لمقاعد الجانبين القصيرين، وتصل إلى 50 و100 يورو أو أكثر للمواقع المميزة على الجانبين الطويلين، وذلك بحسب مستوى المنافس وفئة المباراة.

وينقسم توزيع التذاكر في يوهان كرويف أرينا إلى ثلاث فئات سعرية أساسية، منظمة حول أربعة مدرجات جغرافية:

فئة التذكرة موقعها في الملعب نطاق السعر الرسمي الأساسي الفئة 1 الجانب الطويل، المستوى السفلي (المدرجان الشرقي والغربي) 50-100+ يورو الفئة 2 الجانب الطويل، المستوى العلوي (المدرجان الشرقي والغربي) 40-75 يورو الفئة 3 الجانبان القصيران، السفلي والعلوي (المدرجان الشمالي والجنوبي) 25–35 يورو

تابع بوابة التذاكر الرسمية للنادي للحصول على معلومات إضافية، أو مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub للاطلاع على التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن يوهان كرويف أرينا

يُعد يوهان كرويف أرينا، الواقع في منطقة زويدوست في أمستردام، منشأة رياضية وترفيهية عالمية المستوى، والملعب الأيقوني لنادي أياكس ومنتخب هولندا لكرة القدم، بسعة تبلغ 55,865 متفرجًا.

في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، صممت أمستردام ملعبًا جديدًا لقيادة ملف ترشحها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1992. وعندما فازت برشلونة بحق الاستضافة، أعادت المدينة توظيف المخططات لإنشاء منشأة متعددة الاستخدامات شديدة الحداثة.

وكان أياكس بحاجة ماسة أيضًا إلى ملعب جديد. إذ بلغ الحد الأقصى لملعبه المحبوب، لكنه صغير الحجم، دي مير، 19,000 مقعد، ما أجبره على استضافة المواجهات الأوروبية الكبرى في الملعب الأولمبي القديم.

وفي عام 1996، افتتحت الملكة بياتريكس الملعب الجديد رسميًا باسم أمستردام أرينا. وشهدت المباراة الافتتاحية مواجهة بين أياكس وعملاق إيطاليا ميلان. وفي عام 2018، أُعيدت تسمية الملعب رسميًا إلى يوهان كرويف أرينا تكريمًا لأسطورة أياكس والكرة الهولندية الذي توفي في 2016.

أحداث تاريخية استضافها يوهان كرويف أرينا:

إثارة كروية: استضاف ملعب أمستردام نهائي دوري أبطال أوروبا 1998 (ريال مدريد 1-0 يوفنتوس) ونهائي الدوري الأوروبي 2013 (تشيلسي 2-1 بنفيكا)، إلى جانب عدة مباريات خلال يورو 2000 ويورو 2020.

تعميد تينا تيرنر: قبل أن يخوض أياكس حتى مباراة واحدة في الدوري على الملعب الجديد تمامًا، كانت أيقونة البوب تينا تيرنر قد أحيت هناك ثلاثة حفلات متتالية كاملة العدد، استقطبت أكثر من 150,000 مشجع.

نجوم عالميون كبار: يُعد الملعب محطة أوروبية رئيسية للحفلات الموسيقية، وقد استضاف عروضًا أسطورية لمايكل جاكسون، وThe Rolling Stones، وبيونسيه، وتايلور سويفت، وكولدبلاي.

كرة القدم الأمريكية والرياضات القتالية: من 1997 إلى 2007، كان الملعب هو الأرضية الرئيسية لفريق أمستردام أدميرالز في NFL Europe، كما يتحول كثيرًا لاستضافة فعاليات كيك بوكسينغ دولية ضخمة.

مدرجات شديدة الانحدار: تُعد المدرجات من بين الأكثر انحدارًا في كرة القدم الأوروبية، إذ يقع المستوى الثاني بزاوية مدهشة تبلغ 37 درجة لإبقاء الجماهير أقرب ما يمكن إلى أرضية الملعب.

أرقام وإحصائيات أياكس

يُعد أياكس (Amsterdamsche Football Club Ajax) تاريخيًا أنجح نادٍ لكرة القدم في هولندا، ويقف كأحد أكثر الفرق تأثيرًا ثقافيًا في تاريخ كرة القدم العالمية.

تأسس النادي في عام 1900، وكان رائدًا في فلسفة "الكرة الشاملة" الثورية، كما أنشأ أكاديمية شبابية ذات شهرة عالمية.

إنجازات النادي وأبرز ألقابه

الدوري الهولندي (بطولة هولندا) : 36 لقبًا

كأس هولندا (KNVB Cup) : 20 لقبًا

دوري أبطال أوروبا / كأس أوروبا : 4 ألقاب (1971 و1972 و1973 و1995)

الدوري الأوروبي / كأس الاتحاد الأوروبي : لقب واحد (1992)

كأس الكؤوس الأوروبية : لقب واحد (1987)

الأرقام الفردية للاعبين

الأكثر مشاركة: سياك سوارت (603)، فيم سوربير (509)

الأكثر تسجيلًا: بيت فان رينين (278)، يوهان كرويف (270)

الجراند سلام

يُعد أياكس واحدًا من خمسة أندية فقط، إلى جانب يوفنتوس وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وتشيلسي، نجحت في الفوز بالبطولات الأوروبية التاريخية الثلاث الكبرى للأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهي دوري أبطال أوروبا وكأس الكؤوس الأوروبية وكأس الاتحاد الأوروبي.

صلابة دفاعية كاملة

في موسم 2009-10 تحت قيادة مارتن يول، سجل أياكس رقمًا قياسيًا في الدوري الهولندي بعدما استقبل 4 أهداف فقط على أرضه طوال الموسم، مع تسجيله 106 أهداف في الدوري إجمالًا.

اعتزال الرقم 14

قام أياكس باعتزال القميص رقم 14 بشكل دائم في عام 2007 تكريمًا لإرث يوهان كرويف الذي لا يمكن تعويضه.



