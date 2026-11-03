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Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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كيفية شراء تذاكر النصر لموسم 2026/2027: أسعار تذاكر الدوري السعودي للمحترفين والمباريات المقبلة والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
النصر
دوري أبطال آسيا 2
كريستيانو رونالدو

إليك كيف تقتنص فرصة مشاهدة كريستيانو رونالدو على أرض الملعب في السعودية

يدخل النصر موسم 2026/27 بصفته حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، مع استمرار كريستيانو رونالدو في قيادة خط هجومه على ملعب الأول بارك في الرياض. ومنذ إتمام النصر صفقة التعاقد التاريخية مع رونالدو أواخر عام 2022، ارتفع الحضور الجماهيري ونسب المشاهدة العالمية للدوري السعودي للمحترفين إلى مستويات قياسية.تقدم لك جول كل المعلومات التي تحتاج إليها لشراء تذاكر مباريات النصر حتى مايو 2027، بما في ذلك طرق شرائها، وتفاصيل الملاعب، وأسعارها.

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مباريات النصر في موسم 2026/27

تستمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين، المؤلفة من 34 جولة، حتى أواخر مايو 2027، وتتخللها مباريات في كأس الملك والبطولات القارية التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. فيما يلي جميع مباريات النصر المجدولة، مباراةً بمباراة:
التاريخ والوقت (بتوقيت السعودية)المباراةالملعب والموقعالبطولةالتذاكر
السبت 15 أغسطس 2026، 2:00 ظهرًاالنصر ضد الفتحالأول بارك، الرياضالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 1التذاكر
الثلاثاء 18 أغسطس 2026، 2:00 ظهرًاالدرعية ضد النصرملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياضكأس الملك، دور الـ32التذاكر
الجمعة 21 أغسطس 2026، 12:00 ظهرًاالرياض ضد النصرملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياضالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 2التذاكر
الثلاثاء 25 أغسطس 2026، 2:00 ظهرًاالاتفاق ضد النصرملعب نادي الاتفاق، الدمامالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 3التذاكر
الجمعة 28 أغسطس 2026، 2:00 ظهرًاالنصر ضد التعاونالأول بارك، الرياضالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 4التذاكر
السبت 5 سبتمبر 2026، 2:00 ظهرًاالاتحاد ضد النصرمدينة الملك عبدالله الرياضية، جدةالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 5التذاكر
الأربعاء 9 سبتمبر 2026، 2:00 ظهرًاالنصر ضد أبهاالأول بارك، الرياضالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 6التذاكر
الخميس 10 سبتمبر 2026، 2:00 ظهرًاالخليج ضد النصرملعب الأمير محمد بن فهد، الدمامالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 7التذاكر
الخميس 17 سبتمبر 2026، 2:00 ظهرًاالنصر ضد الدرعيةالأول بارك، الرياضالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 8التذاكر
الجمعة 9 أكتوبر 2026، 1:00 ظهرًاالأهلي ضد النصرمدينة الملك عبدالله الرياضية، جدةالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 9التذاكر
الخميس 15 أكتوبر 2026، 1:00 ظهرًاالنصر ضد نيومالأول بارك، الرياضالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 10التذاكر
الخميس 22 أكتوبر 2026، 1:00 ظهرًاالفيصلي ضد النصرمدينة المجمعة الرياضية، المجمعةالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 11التذاكر
الخميس 29 أكتوبر 2026، 1:00 ظهرًاالنصر ضد الخلودالأول بارك، الرياضالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 12التذاكر
الخميس 5 نوفمبر 2026، 12:00 ظهرًاالحزم ضد النصرملعب نادي الحزم، الرسالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 13التذاكر
الجمعة 20 نوفمبر 2026، 12:00 ظهرًاالنصر ضد القادسيةالأول بارك، الرياضالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 14التذاكر
الخميس 26 نوفمبر 2026، 12:00 ظهرًاالنصر ضد الشبابالأول بارك، الرياضالدوري السعودي للمحترفين (ديربي الرياض)، الجولة 15التذاكر
الخميس 3 ديسمبر 2026، 12:00 ظهرًاالفيحاء ضد النصرمدينة المجمعة الرياضية، المجمعةالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 16التذاكر
الخميس 10 ديسمبر 2026، 12:00 ظهرًاالنصر ضد الهلالالأول بارك، الرياضالدوري السعودي للمحترفين (ديربي العاصمة)، الجولة 17التذاكر
الاثنين 14 ديسمبر 2026، 12:00 ظهرًاالفتح ضد النصرملعب الأمير عبدالله بن جلوي، الأحساءالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 18التذاكر
الخميس 11 فبراير 2027، 3:00 عصرًاالنصر ضد الرياضالأول بارك، الرياضالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 19التذاكر
الخميس 18 فبراير 2027، 3:00 عصرًاالنصر ضد الاتفاقالأول بارك، الرياضالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 20التذاكر
الخميس 25 فبراير 2027، 3:00 عصرًاالتعاون ضد النصرملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، بريدةالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 21التذاكر
الخميس 11 مارس 2027، 2:00 ظهرًاالنصر ضد الاتحادالأول بارك، الرياضالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 22التذاكر
الخميس 18 مارس 2027، 3:00 عصرًاأبها ضد النصرملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز، أبهاالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 23التذاكر
الجمعة 2 أبريل 2027، 1:00 ظهرًاالنصر ضد الخليجالأول بارك، الرياضالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 24التذاكر
الخميس 8 أبريل 2027، 1:00 ظهرًاالدرعية ضد النصرملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياضالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 25التذاكر
الخميس 15 أبريل 2027، 1:00 ظهرًاالنصر ضد الأهليالأول بارك، الرياضالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 26التذاكر
الأحد 18 أبريل 2027، 1:00 ظهرًانيوم ضد النصرملعب مدينة الملك خالد الرياضية، تبوكالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 27التذاكر
الخميس 22 أبريل 2027، 1:00 ظهرًاالنصر ضد الفيصليالأول بارك، الرياضالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 28التذاكر
الخميس 29 أبريل 2027، 1:00 ظهرًاالخلود ضد النصرملعب نادي الحزم، الرسالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 29التذاكر
الخميس 6 مايو 2027، 1:00 ظهرًاالنصر ضد الحزمالأول بارك، الرياضالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 30التذاكر
الأربعاء 12 مايو 2027، 1:00 ظهرًاالقادسية ضد النصرملعب الأمير محمد بن فهد، الدمامالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 31التذاكر
الخميس 20 مايو 2027، 1:00 ظهرًاالشباب ضد النصرملعب نادي الشباب / إس إتش جي أرينا، الرياضالدوري السعودي للمحترفين (ديربي الرياض)، الجولة 32التذاكر
الاثنين 24 مايو 2027، 1:00 ظهرًاالنصر ضد الفيحاءالأول بارك، الرياضالدوري السعودي للمحترفين، الجولة 33التذاكر
الجمعة 28 مايو 2027، 1:00 ظهرًاالهلال ضد النصرالمملكة أرينا، الرياضالدوري السعودي للمحترفين (ديربي العاصمة)، الجولة 34التذاكر
ملاحظة: يتوقف الدوري السعودي للمحترفين من أواخر ديسمبر 2026 حتى أوائل فبراير 2027 لإفساح المجال أمام كأس آسيا 2027، التي تستضيفها مناطق مختلفة من السعودية، قبل استئناف النصر مشواره في المراحل الأخيرة من المنافسة على اللقب حتى أواخر مايو 2027. المواعيد المذكورة بتوقيت السعودية المحلي، وقد تخضع لتعديلات طفيفة تتعلق بالبث.

كيفية شراء تذاكر النصر لموسم 2026/27

الطريقة الأساسية لشراء تذاكر مباريات النصر هي الموقع الرسمي للدوري السعودي للمحترفين، ضمن قسم «المباريات/التذاكر»، أو تطبيق التذاكر الرسمي «ويبوك»، الذي يتعاون مع الدوري والنادي. ويمكن للمشجعين أيضًا التحقق من توافر التذاكر عبر البوابة الرسمية لملعب الأول بارك.
تُقام مباريات الجولات عادةً من الخميس إلى السبت لتتوافق مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية. ويبدأ طرح الحصص الرسمية من التذاكر عمومًا قبل كل مباراة بفترة تتراوح بين 7 و14 يومًا. أما تذاكر شباك التذاكر للمباريات الكبرى، ولا سيما ديربي الرياض أمام الهلال، والمواجهة مع الشباب من المدينة نفسها، أو مباريات الاتحاد، فتنفد في غضون دقائق.
لا يُشترط الاشتراك في عضوية مدفوعة للنادي لشراء التذاكر العادية، لكن النصر يقدم باقات العضوية الماسية والعضوية الموسمية. تضمن العضوية الماسية حضور جميع المباريات المحلية والقارية، بينما تمنح الباقات الموسمية، التي تتدرج من فئة المشجع إلى الفئة البلاتينية، أولوية الشراء قبل طرح التذاكر للجمهور.
إذا لم تتمكن من الحصول على تذكرة عند طرحها رسميًا، فإن جرينتا هب هي السوق الثانوية الرائدة للتذاكر في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وتوفر تذاكر أصلية، موثقة بنسبة 100% وتُسلَّم مباشرة إلى الهاتف المحمول لكل مباراة على أرض النصر أو خارجها نفدت تذاكرها.

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كم تبلغ أسعار تذاكر النصر لموسم 2026/27؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات النصر بحسب البطولة، وموقع المقعد في الأول بارك، ومكانة الفريق المنافس:
  • التذاكر العامة (خلف المرميين / الزوايا): تتراوح عادةً بين 185 و350 ريالًا سعوديًا.
  • الفئة الأولى والمقاعد المميزة على جانبي الملعب (المدرج السفلي): تتراوح أسعارها عادةً بين 450 و950 ريالًا سعوديًا.
  • ضيافة كبار الشخصيات والمقصورات التنفيذية: تبدأ من 1875 ريالًا سعوديًا وتصل إلى 5000 ريال سعودي أو أكثر في مباريات الديربي الكبرى، وتشمل خدمات تقديم الطعام في صالات خاصة، ومقاعد تنفيذية، ومواقف سيارات محجوزة.
في الأسواق الثانوية مثل جرينتا هب، تتغير أسعار التذاكر بحسب الطلب في يوم المباراة، ما يتيح للمشجعين فرصة حجز مقاعدهم حتى موعد انطلاقها.

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن النصر

تأسس نادي النصر عام 1955، ويُعد أحد ركائز كرة القدم في السعودية. ويتخذ من العاصمة الرياض مقرًا له، وهو أحد طرفي المنافسة الشرسة في كرة القدم السعودية مع جاره الهلال.
بعد فوزه المثير بلقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2025/26، وتتويجه بلقبه المحلي الحادي عشر، يدخل النصر موسم 2026/27 بصفته الفريق الذي يسعى الجميع إلى التغلب عليه. ويواصل كريستيانو رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، قيادة الهجوم والاضطلاع بدور محوري في طموحات النادي. وعلى مر السنين، ضم النصر أسماء بارزة، من خريستو ستويتشكوف ودينيلسون إلى ساديو ماني، وأيمريك لابورت، ومارسيلو بروزوفيتش.

تاريخ ملعب الأول بارك

يُعد الأول بارك، الذي حمل في الأصل اسم ملعب جامعة الملك سعود ثم عُرف لاحقًا باسم مرسول بارك، الملعب الحصري لمباريات النصر على أرضه منذ سبتمبر 2020، عقب اتفاق مع الشركة السعودية للإعلام (SMC). وفي أبريل 2023، اعتمد الملعب اسم الأول بارك بموجب اتفاق طويل الأمد لحقوق التسمية مع البنك السعودي الأول (SAB).
  • السعة: من 25000 إلى 26000 متفرج، بتصميم مدرجات متقاربة على الطراز الأوروبي يوفر رؤية واضحة ويضع المشجعين على مقربة من خط التماس.
  • الموقع: يقع داخل حرم جامعة الملك سعود غربي الرياض، على بُعد دقائق فقط من مركز الملك عبدالله المالي (KAFD).
  • الوصول يوم المباراة: يسهل الوصول إليه عبر الطرق الرئيسية في الرياض، وهي طريق الملك خالد والطريق الدائري الشمالي، كما تخدمه شبكة مترو الرياض ومناطق الالتقاء المخصصة لكريم وأوبر.
  • فعاليات أخرى غير كرة القدم: إلى جانب مباريات الدوري السعودي للمحترفين والمواجهات الآسيوية، استضاف الملعب عروضًا ترفيهية عالمية كبرى، منها فعاليات «كراون جول» للمصارعة التابعة لـWWE ونزالات دولية على ألقاب الملاكمة.

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