يدخل النصر موسم 2026/27 بصفته حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين، مع استمرار كريستيانو رونالدو في قيادة خط هجومه على ملعب الأول بارك في الرياض. ومنذ إتمام النصر صفقة التعاقد التاريخية مع رونالدو أواخر عام 2022، ارتفع الحضور الجماهيري ونسب المشاهدة العالمية للدوري السعودي للمحترفين إلى مستويات قياسية.تقدم لككل المعلومات التي تحتاج إليها لشراء تذاكر مباريات النصر حتى مايو 2027، بما في ذلك طرق شرائها، وتفاصيل الملاعب، وأسعارها.

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مباريات النصر في موسم 2026/27

التاريخ والوقت (بتوقيت السعودية) المباراة الملعب والموقع البطولة التذاكر السبت 15 أغسطس 2026، 2:00 ظهرًا النصر ضد الفتح الأول بارك، الرياض الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 1 التذاكر الثلاثاء 18 أغسطس 2026، 2:00 ظهرًا الدرعية ضد النصر ملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض كأس الملك، دور الـ32 التذاكر الجمعة 21 أغسطس 2026، 12:00 ظهرًا الرياض ضد النصر ملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 2 التذاكر الثلاثاء 25 أغسطس 2026، 2:00 ظهرًا الاتفاق ضد النصر ملعب نادي الاتفاق، الدمام الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 3 التذاكر الجمعة 28 أغسطس 2026، 2:00 ظهرًا النصر ضد التعاون الأول بارك، الرياض الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 4 التذاكر السبت 5 سبتمبر 2026، 2:00 ظهرًا الاتحاد ضد النصر مدينة الملك عبدالله الرياضية، جدة الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 5 التذاكر الأربعاء 9 سبتمبر 2026، 2:00 ظهرًا النصر ضد أبها الأول بارك، الرياض الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 6 التذاكر الخميس 10 سبتمبر 2026، 2:00 ظهرًا الخليج ضد النصر ملعب الأمير محمد بن فهد، الدمام الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 7 التذاكر الخميس 17 سبتمبر 2026، 2:00 ظهرًا النصر ضد الدرعية الأول بارك، الرياض الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 8 التذاكر الجمعة 9 أكتوبر 2026، 1:00 ظهرًا الأهلي ضد النصر مدينة الملك عبدالله الرياضية، جدة الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 9 التذاكر الخميس 15 أكتوبر 2026، 1:00 ظهرًا النصر ضد نيوم الأول بارك، الرياض الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 10 التذاكر الخميس 22 أكتوبر 2026، 1:00 ظهرًا الفيصلي ضد النصر مدينة المجمعة الرياضية، المجمعة الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 11 التذاكر الخميس 29 أكتوبر 2026، 1:00 ظهرًا النصر ضد الخلود الأول بارك، الرياض الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 12 التذاكر الخميس 5 نوفمبر 2026، 12:00 ظهرًا الحزم ضد النصر ملعب نادي الحزم، الرس الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 13 التذاكر الجمعة 20 نوفمبر 2026، 12:00 ظهرًا النصر ضد القادسية الأول بارك، الرياض الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 14 التذاكر الخميس 26 نوفمبر 2026، 12:00 ظهرًا النصر ضد الشباب الأول بارك، الرياض الدوري السعودي للمحترفين (ديربي الرياض)، الجولة 15 التذاكر الخميس 3 ديسمبر 2026، 12:00 ظهرًا الفيحاء ضد النصر مدينة المجمعة الرياضية، المجمعة الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 16 التذاكر الخميس 10 ديسمبر 2026، 12:00 ظهرًا النصر ضد الهلال الأول بارك، الرياض الدوري السعودي للمحترفين (ديربي العاصمة)، الجولة 17 التذاكر الاثنين 14 ديسمبر 2026، 12:00 ظهرًا الفتح ضد النصر ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، الأحساء الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 18 التذاكر الخميس 11 فبراير 2027، 3:00 عصرًا النصر ضد الرياض الأول بارك، الرياض الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 19 التذاكر الخميس 18 فبراير 2027، 3:00 عصرًا النصر ضد الاتفاق الأول بارك، الرياض الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 20 التذاكر الخميس 25 فبراير 2027، 3:00 عصرًا التعاون ضد النصر ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، بريدة الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 21 التذاكر الخميس 11 مارس 2027، 2:00 ظهرًا النصر ضد الاتحاد الأول بارك، الرياض الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 22 التذاكر الخميس 18 مارس 2027، 3:00 عصرًا أبها ضد النصر ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز، أبها الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 23 التذاكر الجمعة 2 أبريل 2027، 1:00 ظهرًا النصر ضد الخليج الأول بارك، الرياض الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 24 التذاكر الخميس 8 أبريل 2027، 1:00 ظهرًا الدرعية ضد النصر ملعب الأمير فيصل بن فهد، الرياض الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 25 التذاكر الخميس 15 أبريل 2027، 1:00 ظهرًا النصر ضد الأهلي الأول بارك، الرياض الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 26 التذاكر الأحد 18 أبريل 2027، 1:00 ظهرًا نيوم ضد النصر ملعب مدينة الملك خالد الرياضية، تبوك الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 27 التذاكر الخميس 22 أبريل 2027، 1:00 ظهرًا النصر ضد الفيصلي الأول بارك، الرياض الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 28 التذاكر الخميس 29 أبريل 2027، 1:00 ظهرًا الخلود ضد النصر ملعب نادي الحزم، الرس الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 29 التذاكر الخميس 6 مايو 2027، 1:00 ظهرًا النصر ضد الحزم الأول بارك، الرياض الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 30 التذاكر الأربعاء 12 مايو 2027، 1:00 ظهرًا القادسية ضد النصر ملعب الأمير محمد بن فهد، الدمام الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 31 التذاكر الخميس 20 مايو 2027، 1:00 ظهرًا الشباب ضد النصر ملعب نادي الشباب / إس إتش جي أرينا، الرياض الدوري السعودي للمحترفين (ديربي الرياض)، الجولة 32 التذاكر الاثنين 24 مايو 2027، 1:00 ظهرًا النصر ضد الفيحاء الأول بارك، الرياض الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 33 التذاكر الجمعة 28 مايو 2027، 1:00 ظهرًا الهلال ضد النصر المملكة أرينا، الرياض الدوري السعودي للمحترفين (ديربي العاصمة)، الجولة 34 التذاكر

كيفية شراء تذاكر النصر لموسم 2026/27

تستمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين، المؤلفة من 34 جولة، حتى أواخر مايو 2027، وتتخللها مباريات في كأس الملك والبطولات القارية التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. فيما يلي جميع مباريات النصر المجدولة، مباراةً بمباراة:ملاحظة: يتوقف الدوري السعودي للمحترفين من أواخر ديسمبر 2026 حتى أوائل فبراير 2027 لإفساح المجال أمام كأس آسيا 2027، التي تستضيفها مناطق مختلفة من السعودية، قبل استئناف النصر مشواره في المراحل الأخيرة من المنافسة على اللقب حتى أواخر مايو 2027. المواعيد المذكورة بتوقيت السعودية المحلي، وقد تخضع لتعديلات طفيفة تتعلق بالبث.الطريقة الأساسية لشراء تذاكر مباريات النصر هي الموقع الرسمي للدوري السعودي للمحترفين، ضمن قسم «المباريات/التذاكر»، أو تطبيق التذاكر الرسمي «ويبوك»، الذي يتعاون مع الدوري والنادي. ويمكن للمشجعين أيضًا التحقق من توافر التذاكر عبر البوابة الرسمية لملعب الأول بارك.تُقام مباريات الجولات عادةً من الخميس إلى السبت لتتوافق مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية. ويبدأ طرح الحصص الرسمية من التذاكر عمومًا قبل كل مباراة بفترة تتراوح بين 7 و14 يومًا. أما تذاكر شباك التذاكر للمباريات الكبرى، ولا سيما ديربي الرياض أمام الهلال، والمواجهة مع الشباب من المدينة نفسها، أو مباريات الاتحاد، فتنفد في غضون دقائق.لا يُشترط الاشتراك في عضوية مدفوعة للنادي لشراء التذاكر العادية، لكن النصر يقدم باقات العضوية الماسية والعضوية الموسمية. تضمن العضوية الماسية حضور جميع المباريات المحلية والقارية، بينما تمنح الباقات الموسمية، التي تتدرج من فئة المشجع إلى الفئة البلاتينية، أولوية الشراء قبل طرح التذاكر للجمهور.إذا لم تتمكن من الحصول على تذكرة عند طرحها رسميًا، فإن جرينتا هب هي السوق الثانوية الرائدة للتذاكر في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، وتوفر تذاكر أصلية، موثقة بنسبة 100% وتُسلَّم مباشرة إلى الهاتف المحمول لكل مباراة على أرض النصر أو خارجها نفدت تذاكرها.

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كم تبلغ أسعار تذاكر النصر لموسم 2026/27؟

التذاكر العامة (خلف المرميين / الزوايا): تتراوح عادةً بين 185 و350 ريالًا سعوديًا.

تتراوح عادةً بين 185 و350 ريالًا سعوديًا. الفئة الأولى والمقاعد المميزة على جانبي الملعب (المدرج السفلي): تتراوح أسعارها عادةً بين 450 و950 ريالًا سعوديًا.

تتراوح أسعارها عادةً بين 450 و950 ريالًا سعوديًا. ضيافة كبار الشخصيات والمقصورات التنفيذية: تبدأ من 1875 ريالًا سعوديًا وتصل إلى 5000 ريال سعودي أو أكثر في مباريات الديربي الكبرى، وتشمل خدمات تقديم الطعام في صالات خاصة، ومقاعد تنفيذية، ومواقف سيارات محجوزة.

تختلف أسعار تذاكر مباريات النصر بحسب البطولة، وموقع المقعد في الأول بارك، ومكانة الفريق المنافس:في الأسواق الثانوية مثل جرينتا هب ، تتغير أسعار التذاكر بحسب الطلب في يوم المباراة، ما يتيح للمشجعين فرصة حجز مقاعدهم حتى موعد انطلاقها.

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن النصر

تاريخ ملعب الأول بارك

السعة: من 25000 إلى 26000 متفرج، بتصميم مدرجات متقاربة على الطراز الأوروبي يوفر رؤية واضحة ويضع المشجعين على مقربة من خط التماس.

من 25000 إلى 26000 متفرج، بتصميم مدرجات متقاربة على الطراز الأوروبي يوفر رؤية واضحة ويضع المشجعين على مقربة من خط التماس. الموقع: يقع داخل حرم جامعة الملك سعود غربي الرياض، على بُعد دقائق فقط من مركز الملك عبدالله المالي (KAFD).

يقع داخل حرم جامعة الملك سعود غربي الرياض، على بُعد دقائق فقط من مركز الملك عبدالله المالي (KAFD). الوصول يوم المباراة: يسهل الوصول إليه عبر الطرق الرئيسية في الرياض، وهي طريق الملك خالد والطريق الدائري الشمالي، كما تخدمه شبكة مترو الرياض ومناطق الالتقاء المخصصة لكريم وأوبر.

يسهل الوصول إليه عبر الطرق الرئيسية في الرياض، وهي طريق الملك خالد والطريق الدائري الشمالي، كما تخدمه شبكة مترو الرياض ومناطق الالتقاء المخصصة لكريم وأوبر. فعاليات أخرى غير كرة القدم: إلى جانب مباريات الدوري السعودي للمحترفين والمواجهات الآسيوية، استضاف الملعب عروضًا ترفيهية عالمية كبرى، منها فعاليات «كراون جول» للمصارعة التابعة لـWWE ونزالات دولية على ألقاب الملاكمة.

تأسس نادي النصر عام 1955، ويُعد أحد ركائز كرة القدم في السعودية. ويتخذ من العاصمة الرياض مقرًا له، وهو أحد طرفي المنافسة الشرسة في كرة القدم السعودية مع جاره الهلال.بعد فوزه المثير بلقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2025/26، وتتويجه بلقبه المحلي الحادي عشر، يدخل النصر موسم 2026/27 بصفته الفريق الذي يسعى الجميع إلى التغلب عليه. ويواصل كريستيانو رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، قيادة الهجوم والاضطلاع بدور محوري في طموحات النادي. وعلى مر السنين، ضم النصر أسماء بارزة، من خريستو ستويتشكوف ودينيلسون إلى ساديو ماني، وأيمريك لابورت، ومارسيلو بروزوفيتش.يُعد الأول بارك، الذي حمل في الأصل اسم ملعب جامعة الملك سعود ثم عُرف لاحقًا باسم مرسول بارك، الملعب الحصري لمباريات النصر على أرضه منذ سبتمبر 2020، عقب اتفاق مع الشركة السعودية للإعلام (SMC). وفي أبريل 2023، اعتمد الملعب اسم الأول بارك بموجب اتفاق طويل الأمد لحقوق التسمية مع البنك السعودي الأول (SAB).