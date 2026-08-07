كيفية شراء تذاكر الاتحاد لموسم 2026-27: أسعار ومباريات الدوري السعودي للمحترفين

يدخل الاتحاد موسم 2026/27 تحت قيادة المدرب الجديد ينس فيسينج، في تعيين مفاجئ جاء به من غامبا أوساكا الياباني عقب رحيل سيرجيو كونسيساو بعد إنهاء الموسم في المركز الخامس بشكل مخيب للآمال. ويظل النادي، الذي يتخذ من جدة مقراً له، أقدم مؤسسة رياضية في السعودية، كما يُعد عنصراً أساسياً في أجواء «الجدار الأصفر» على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية. ويملك GOAL كل ما تحتاج إليه للحصول على التذاكر هذا الموسم.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2026/27

تُصدر رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدولها المكوّن من 34 جولة على دفعات، لذلك لم تُعتمد حتى الآن سوى مواعيد أول ست جولات. أما مباريات الديربي الكبرى للاتحاد، فقد تأكدت أرقام جولاتها بالفعل، حتى وإن كان الموعد الدقيق لم يُحدَّد بعد.

التاريخ والوقت المباراة الملعب البطولة التذاكر السبت 15 أغسطس 2026، 11:00 مساءً الاتحاد ضد الخلود ملعب الإنماء (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر الجمعة 21 أغسطس 2026، 11:00 مساءً القادسية ضد الاتحاد ملعب الأمير محمد بن فهد (خارج أرضه) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر الاثنين 24 أغسطس 2026، 11:00 مساءً الاتحاد ضد الحزم ملعب الأمير عبد الله الفيصل (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر السبت 29 أغسطس 2026، 11:00 مساءً الفتح ضد الاتحاد ميدان تمويل الأولى (خارج أرضه) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر السبت 5 سبتمبر 2026، 11:00 مساءً الاتحاد ضد النصر ملعب الإنماء (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، 11:00 مساءً الاتحاد ضد الفيحاء ملعب الإنماء (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين التذاكر يُحدد لاحقاً، الجولة 8 الهلال ضد الاتحاد (الكلاسيكو، مباراة الذهاب) المملكة أرينا (خارج أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 8 التذاكر يُحدد لاحقاً، الجولة 15 الاتحاد ضد الأهلي (ديربي جدة، مباراة الذهاب) مدينة الملك عبد الله الرياضية / ملعب الإنماء (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 15 التذاكر يُحدد لاحقاً، الجولة 25 الاتحاد ضد الهلال (الكلاسيكو، مباراة الإياب) مدينة الملك عبد الله الرياضية / ملعب الإنماء (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 25 التذاكر يُحدد لاحقاً، الجولة 32 الأهلي ضد الاتحاد (ديربي جدة، مباراة الإياب) مدينة الملك عبد الله الرياضية (خارج أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة 32 التذاكر

كيفية شراء تذاكر الاتحاد

الطريقة الأساسية هي عبر البوابة الرسمية لتذاكر الاتحاد أو التطبيق المخصص للنادي.

تُطرح تذاكر مباريات الدوري العادية للبيع عادة قبل 10 إلى 14 يوماً من انطلاق المباراة.

في المباريات ذات الطلب المرتفع مثل ديربي جدة، تمنح فئات العضوية أولوية في الوصول قبل الطرح العام.

إذا نفدت الحصص الرسمية، فإن المنصات الثانوية مثل Ticombo توفر تذاكر تبدأ من 75 ريالاً سعودياً.

كم تبلغ أسعار تذاكر الاتحاد؟

الدخول العادي: 50 إلى 125 ريالاً سعودياً

50 إلى 125 ريالاً سعودياً المقاعد المميزة: 300 إلى 700 ريال سعودي

300 إلى 700 ريال سعودي صالات كبار الشخصيات والذهبية: تبدأ من 1,800 ريال سعودي، وتشمل ضيافة فاخرة وأفضل الإطلالات في الملعب

تبدأ من 1,800 ريال سعودي، وتشمل ضيافة فاخرة وأفضل الإطلالات في الملعب السوق الثانوية عبر Ticombo: عادة ما تبدأ من نحو 75 ريالاً سعودياً، مع تغيّرها بحسب الطلب

ماذا ينتظر الاتحاد في موسم 2026/27؟

تأسس الاتحاد في عام 1927، وهو أقدم نادٍ رياضي في السعودية، كما توج بلقب دوري أبطال آسيا مرتين، ويملك تاريخاً طويلاً من الألقاب المحلية. لكن موسم 2025/26 كان مخيباً للآمال، إذ أنهى فريق سيرجيو كونسيساو الموسم في المركز الخامس بفارق 31 نقطة خلف البطل النصر، وخرج مهزوماً من نصف نهائي كأس الملك، كما ودع دوري أبطال آسيا للنخبة من الدور ربع النهائي. ورحل كونسيساو في يونيو 2026 بالتراضي بعد فشله في تحقيق أي لقب.

ورد النادي بالتوجه إلى ينس فيسينج، المدرب الألماني البالغ 38 عاماً، والذي يملك خبرة سبعة أشهر فقط في تدريب الفريق الأول، لكنه يصل بعد قيادته غامبا أوساكا إلى لقب دوري أبطال آسيا 2، متغلباً على النصر في النهائي خلال الطريق إلى التتويج. ويمثل ذلك ابتعاداً عن نهج الاتحاد المعتاد في مطاردة الأسماء الكبيرة، مع إعطاء النادي أولوية لإعادة البناء التكتيكي على حساب السمعة. ولا يزال كريم بنزيما ونجولو كانتي عنصرين محوريين في الفريق، بينما يسعى فيسينج لإعادة الاتحاد إلى قمة كرة القدم السعودية.

تاريخ مدينة الملك عبد الله الرياضية

تُعرف مدينة الملك عبد الله الرياضية على نطاق واسع باسم «الجوهرة»، وهي ملعب يتسع لنحو 62,000 متفرج، وتمثل جوهرة البنية التحتية الرياضية في جدة. وصُممت هندستها المعمارية لتضخيم ضجيج الجماهير، بما يضمن وصول كل هتاف إلى أرضية الملعب. ويقع الملعب على مسافة قيادة قصيرة من الساحل الشمالي لجدة، ويوفر مناطق جماهيرية واسعة والمتجر الرسمي الضخم للنادي، كما يتشاركه مع الاتحاد نادي الأهلي، منافسه الآخر من جدة.