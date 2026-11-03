يدخل الاتحاد موسم 2026/27 بقيادة مدربه ينس ويسينج، الذي جاء تعيينه مفاجئًا بعد استقدامه من جامبا أوساكا الياباني إثر رحيل سيرجيو كونسيساو عقب إنهاء الموسم في المركز الخامس. ولا يزال النادي، الذي يتخذ من جدة مقرًا له ويُعرف بـ«نادي الشعب»، أقدم مؤسسة رياضية في السعودية، وترتبط مبارياته بأجواء «الجدار الأصفر» في مدينة الملك عبد الله الرياضية (ملعب الإنماء). ويقدم لككل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر هذا الموسم حتى مايو 2027.

تذاكر الاتحاد اشترِ الآن

جدول مباريات الاتحاد في موسم 2026/27

التاريخ والوقت (بتوقيت الخليج) المباراة الملعب المسابقة التذاكر الثلاثاء 11 أغسطس 2026، 8:00 مساءً الجزيرة ضد الاتحاد ملعب محمد بن زايد (خارج الأرض) دوري أبطال آسيا للنخبة التذاكر السبت 15 أغسطس 2026، 10:00 مساءً الاتحاد ضد الخلود مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الأولى التذاكر الثلاثاء 18 أغسطس 2026، 8:15 مساءً النجمة ضد الاتحاد ملعب إدارة التعليم (خارج الأرض) كأس الملك، دور الـ32 التذاكر الجمعة 21 أغسطس 2026، 10:00 مساءً القادسية ضد الاتحاد ملعب الأمير محمد بن فهد (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثانية التذاكر الإثنين 24 أغسطس 2026، 10:00 مساءً الاتحاد ضد الحزم ملعب الأمير عبد الله الفيصل (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثالثة التذاكر السبت 29 أغسطس 2026، 10:00 مساءً الفتح ضد الاتحاد ملعب الأمير عبد الله بن جلوي (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الرابعة التذاكر السبت 5 سبتمبر 2026، 10:00 مساءً الاتحاد ضد النصر مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الخامسة التذاكر الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، 10:00 مساءً الاتحاد ضد الفيحاء مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة السادسة التذاكر الجمعة 11 سبتمبر 2026، 7:45 مساءً الفيصلي ضد الاتحاد ملعب مدينة المجمعة الرياضية (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة السابعة التذاكر الإثنين 14 سبتمبر 2026، 8:00 مساءً الشمال ضد الاتحاد ملعب البيت (خارج الأرض) دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة الأولى التذاكر السبت 10 أكتوبر 2026، 10:00 مساءً الهلال ضد الاتحاد المملكة أرينا (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثامنة (الكلاسيكو) التذاكر الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، 10:15 مساءً الاتحاد ضد شباب الأهلي مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة الثانية التذاكر الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، 10:00 مساءً الاتفاق ضد الاتحاد ملعب نادي الاتفاق (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة العاشرة التذاكر الجمعة 23 أكتوبر 2026، 7:30 مساءً الاتحاد ضد نادي الدرعية مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الحادية عشرة التذاكر الإثنين 26 أكتوبر 2026، 5:45 مساءً نفطشي فرغانة ضد الاتحاد ملعب الاستقلال (خارج الأرض) دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة الثالثة التذاكر الجمعة 30 أكتوبر 2026، 4:30 مساءً أبها ضد الاتحاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثانية عشرة التذاكر الإثنين 2 نوفمبر 2026، 10:15 مساءً الاتحاد ضد العين مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة الرابعة التذاكر الجمعة 6 نوفمبر 2026، 9:30 مساءً الاتحاد ضد نادي نيوم مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثالثة عشرة التذاكر الجمعة 20 نوفمبر 2026، 9:00 مساءً الخليج ضد الاتحاد ملعب نادي الخليج (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الرابعة عشرة التذاكر الإثنين 23 نوفمبر 2026، 10:15 مساءً الاتحاد ضد باختاكور مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة الخامسة التذاكر الخميس 26 نوفمبر 2026، 9:00 مساءً الاتحاد ضد الأهلي مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الخامسة عشرة (ديربي جدة) التذاكر الإثنين 30 نوفمبر 2026، 5:25 مساءً الجبلين ضد الاتحاد ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد (خارج الأرض) كأس الملك، دور الـ16 التذاكر الخميس 3 ديسمبر 2026، 9:00 مساءً الرياض ضد الاتحاد ملعب الأمير تركي بن عبد العزيز (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة السادسة عشرة التذاكر الإثنين 7 ديسمبر 2026، 8:00 مساءً الوصل ضد الاتحاد ملعب زعبيل (خارج الأرض) دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة السادسة التذاكر الخميس 10 ديسمبر 2026، 9:00 مساءً الاتحاد ضد التعاون مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة السابعة عشرة التذاكر الإثنين 14 ديسمبر 2026، 9:00 مساءً الخلود ضد الاتحاد ملعب نادي الحزم (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثامنة عشرة التذاكر السبت 19 ديسمبر 2026، 9:30 مساءً الاتحاد ضد الشباب مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة التاسعة (مؤجلة) التذاكر الإثنين 8 فبراير 2027، 10:15 مساءً الاتحاد ضد الغرافة مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة السابعة التذاكر الخميس 11 فبراير 2027، 11:00 مساءً الاتحاد ضد القادسية مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة التاسعة عشرة التذاكر الإثنين 15 فبراير 2027، 10:15 مساءً السد ضد الاتحاد ملعب جاسم بن حمد (خارج الأرض) دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة الثامنة التذاكر الخميس 18 فبراير 2027، 11:00 مساءً الحزم ضد الاتحاد ملعب نادي الحزم (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة العشرون التذاكر الخميس 25 فبراير 2027، 11:00 مساءً الاتحاد ضد الفتح مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الحادية والعشرون التذاكر الخميس 11 مارس 2027، 10:00 مساءً النصر ضد الاتحاد الأول بارك (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثانية والعشرون التذاكر الخميس 18 مارس 2027، 10:00 مساءً الفيحاء ضد الاتحاد ملعب مدينة المجمعة الرياضية (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثالثة والعشرون التذاكر الجمعة 2 أبريل 2027، 10:00 مساءً الاتحاد ضد الفيصلي مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الرابعة والعشرون التذاكر الخميس 8 أبريل 2027، 10:00 مساءً الاتحاد ضد الهلال مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الخامسة والعشرون (الكلاسيكو) التذاكر الخميس 15 أبريل 2027، 10:00 مساءً الشباب ضد الاتحاد ملعب الملك فهد (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة السادسة والعشرون التذاكر الأحد 18 أبريل 2027، 10:00 مساءً الاتحاد ضد الاتفاق مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة السابعة والعشرون التذاكر الخميس 22 أبريل 2027، 10:00 مساءً نادي الدرعية ضد الاتحاد ملعب الأمير تركي بن عبد العزيز (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثامنة والعشرون التذاكر الخميس 29 أبريل 2027، 10:00 مساءً الاتحاد ضد أبها مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة التاسعة والعشرون التذاكر الخميس 6 مايو 2027، 10:00 مساءً نادي نيوم ضد الاتحاد ملعب مدينة الملك خالد الرياضية (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثلاثون التذاكر الأربعاء 12 مايو 2027، 10:00 مساءً الاتحاد ضد الخليج مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الحادية والثلاثون التذاكر الخميس 20 مايو 2027، 10:00 مساءً الأهلي ضد الاتحاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثانية والثلاثون (ديربي جدة) التذاكر الإثنين 24 مايو 2027، 10:00 مساءً الاتحاد ضد الرياض مدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثالثة والثلاثون التذاكر السبت 29 مايو 2027، 10:00 مساءً التعاون ضد الاتحاد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، بريدة (خارج الأرض) الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الرابعة والثلاثون التذاكر

كيفية شراء تذاكر الاتحاد

الطريقة الأساسية هي بوابة تذاكر الاتحاد الرسمية أو تطبيق ويبوك المخصص لذلك.

تُطرح تذاكر مباريات الدوري العادية للبيع عادةً قبل انطلاق المباراة بـ10 إلى 14 يومًا.

في المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا، مثل ديربي جدة أمام الأهلي والكلاسيكو السعودي أمام الهلال، تتيح فئات عضوية النادي أولوية الحصول على التذاكر قبل بدء البيع العام.

عندما تنفد التذاكر من الحصص المطروحة رسميًا، يلجأ المشجعون إلى جرينتا هب، السوق الإقليمية الثانوية الرئيسية، التي توفر تذاكر أصلية وموثّقة تُسلّم رقميًا إلى الهاتف المحمول على الفور.

يمتد جدول الدوري السعودي للمحترفين على 34 جولة حتى أواخر مايو 2027، إلى جانب مشاركة الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس الملك. وفيما يلي جدول مباريات الاتحاد في جميع المسابقات حتى نهاية موسم 2026/27.

تذاكر الاتحاد اشترِ الآن

كم تبلغ أسعار تذاكر الاتحاد؟

الدخول العادي: من 50 إلى 125 ريالًا سعوديًا

من 50 إلى 125 ريالًا سعوديًا المقاعد المميزة على جانبي الملعب والفئات الفضية: من 300 إلى 700 ريال سعودي

من 300 إلى 700 ريال سعودي صالات كبار الشخصيات والفئات الذهبية: تبدأ من 1,800 ريال سعودي، وتشمل الطعام والشراب، وخدمات ضيافة مخصصة، وإطلالات مميزة على الملعب

تبدأ من 1,800 ريال سعودي، وتشمل الطعام والشراب، وخدمات ضيافة مخصصة، وإطلالات مميزة على الملعب السوق الثانوية عبر جرينتا هب: تتغير الأسعار بحسب الفريق المنافس وفئات المقاعد، وتتوفر تذاكر لجميع المباريات الكبرى

تذاكر الاتحاد اشترِ الآن

ماذا يُنتظر من الاتحاد في موسم 2026/27؟

تاريخ مدينة الملك عبد الله الرياضية

تأسس الاتحاد عام 1927، وهو أقدم نادٍ رياضي في السعودية، وتُوّج بدوري أبطال آسيا مرتين، وله تاريخ طويل من الألقاب المحلية. وشهد موسم 2025/26 تحديات للفريق، إذ أنهى الدوري السعودي للمحترفين في المركز الخامس، وخرج من نصف نهائي كأس الملك وربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.وردّ النادي بتعيين ينس ويسينج، الذي وصل بعد قيادته جامبا أوساكا إلى لقب دوري أبطال آسيا 2. ويعمل الاتحاد على إعادة بناء الفريق تكتيكيًا، مع الاعتماد على إضافات أوروبية، من بينها ستيفن بيرجوين ويان كارلو سيميتش ويوسف النصيري، إلى جانب صانع ألعاب الوسط حسام عوار، للعودة إلى المنافسة على الألقاب في الدوري السعودي للمحترفين وآسيا.تُعرف مدينة الملك عبد الله الرياضية باسم «الجوهرة» (الجوهرة)، وهي ملعب يتسع لـ62,000 متفرج، ويُعد محور المشهد الرياضي الحديث في جدة. شُيّد الملعب شمال المدينة بالقرب من مطار الملك عبد العزيز الدولي، ويساعد تصميم مدرجاته متعددة المستويات على تضخيم هتافات «الجدار الأصفر» الشهير لجماهير الاتحاد. ويضم المجمع ممرات واسعة، ومناطق مخصصة للجماهير أيام المباريات، ومرافق رسمية للنادي، ويُعد ملعبًا مشتركًا للاتحاد والأهلي.