هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al-Ittihad 2025/26 ticketsGetty
Book Al-Ittihad Tickets
نيهال أبو زيد
ترجمه

كيفية شراء تذاكر الاتحاد لموسم 2026/27: الأسعار وجدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين

تسوّق مع جول
Travel
دوري روشن السعودي
الاتحاد

عِش إرث أقدم نادٍ في السعودية عن قرب

يدخل الاتحاد موسم 2026/27 بقيادة مدربه ينس ويسينج، الذي جاء تعيينه مفاجئًا بعد استقدامه من جامبا أوساكا الياباني إثر رحيل سيرجيو كونسيساو عقب إنهاء الموسم في المركز الخامس. ولا يزال النادي، الذي يتخذ من جدة مقرًا له ويُعرف بـ«نادي الشعب»، أقدم مؤسسة رياضية في السعودية، وترتبط مبارياته بأجواء «الجدار الأصفر» في مدينة الملك عبد الله الرياضية (ملعب الإنماء). ويقدم لك جول كل ما تحتاج إلى معرفته للحصول على تذاكر هذا الموسم حتى مايو 2027.

تذاكر الاتحاد اشترِ الآن

جدول مباريات الاتحاد في موسم 2026/27

يمتد جدول الدوري السعودي للمحترفين على 34 جولة حتى أواخر مايو 2027، إلى جانب مشاركة الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس الملك. وفيما يلي جدول مباريات الاتحاد في جميع المسابقات حتى نهاية موسم 2026/27.
التاريخ والوقت (بتوقيت الخليج)المباراةالملعبالمسابقةالتذاكر
الثلاثاء 11 أغسطس 2026، 8:00 مساءًالجزيرة ضد الاتحادملعب محمد بن زايد (خارج الأرض)دوري أبطال آسيا للنخبةالتذاكر
السبت 15 أغسطس 2026، 10:00 مساءًالاتحاد ضد الخلودمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الأولىالتذاكر
الثلاثاء 18 أغسطس 2026، 8:15 مساءًالنجمة ضد الاتحادملعب إدارة التعليم (خارج الأرض)كأس الملك، دور الـ32التذاكر
الجمعة 21 أغسطس 2026، 10:00 مساءًالقادسية ضد الاتحادملعب الأمير محمد بن فهد (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثانيةالتذاكر
الإثنين 24 أغسطس 2026، 10:00 مساءًالاتحاد ضد الحزمملعب الأمير عبد الله الفيصل (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثالثةالتذاكر
السبت 29 أغسطس 2026، 10:00 مساءًالفتح ضد الاتحادملعب الأمير عبد الله بن جلوي (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الرابعةالتذاكر
السبت 5 سبتمبر 2026، 10:00 مساءًالاتحاد ضد النصرمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الخامسةالتذاكر
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026، 10:00 مساءًالاتحاد ضد الفيحاءمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة السادسةالتذاكر
الجمعة 11 سبتمبر 2026، 7:45 مساءًالفيصلي ضد الاتحادملعب مدينة المجمعة الرياضية (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة السابعةالتذاكر
الإثنين 14 سبتمبر 2026، 8:00 مساءًالشمال ضد الاتحادملعب البيت (خارج الأرض)دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة الأولىالتذاكر
السبت 10 أكتوبر 2026، 10:00 مساءًالهلال ضد الاتحادالمملكة أرينا (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثامنة (الكلاسيكو)التذاكر
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، 10:15 مساءًالاتحاد ضد شباب الأهليمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة الثانيةالتذاكر
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، 10:00 مساءًالاتفاق ضد الاتحادملعب نادي الاتفاق (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة العاشرةالتذاكر
الجمعة 23 أكتوبر 2026، 7:30 مساءًالاتحاد ضد نادي الدرعيةمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الحادية عشرةالتذاكر
الإثنين 26 أكتوبر 2026، 5:45 مساءًنفطشي فرغانة ضد الاتحادملعب الاستقلال (خارج الأرض)دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة الثالثةالتذاكر
الجمعة 30 أكتوبر 2026، 4:30 مساءًأبها ضد الاتحادمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثانية عشرةالتذاكر
الإثنين 2 نوفمبر 2026، 10:15 مساءًالاتحاد ضد العينمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة الرابعةالتذاكر
الجمعة 6 نوفمبر 2026، 9:30 مساءًالاتحاد ضد نادي نيوممدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثالثة عشرةالتذاكر
الجمعة 20 نوفمبر 2026، 9:00 مساءًالخليج ضد الاتحادملعب نادي الخليج (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الرابعة عشرةالتذاكر
الإثنين 23 نوفمبر 2026، 10:15 مساءًالاتحاد ضد باختاكورمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة الخامسةالتذاكر
الخميس 26 نوفمبر 2026، 9:00 مساءًالاتحاد ضد الأهليمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الخامسة عشرة (ديربي جدة)التذاكر
الإثنين 30 نوفمبر 2026، 5:25 مساءًالجبلين ضد الاتحادملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد (خارج الأرض)كأس الملك، دور الـ16التذاكر
الخميس 3 ديسمبر 2026، 9:00 مساءًالرياض ضد الاتحادملعب الأمير تركي بن عبد العزيز (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة السادسة عشرةالتذاكر
الإثنين 7 ديسمبر 2026، 8:00 مساءًالوصل ضد الاتحادملعب زعبيل (خارج الأرض)دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة السادسةالتذاكر
الخميس 10 ديسمبر 2026، 9:00 مساءًالاتحاد ضد التعاونمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة السابعة عشرةالتذاكر
الإثنين 14 ديسمبر 2026، 9:00 مساءًالخلود ضد الاتحادملعب نادي الحزم (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثامنة عشرةالتذاكر
السبت 19 ديسمبر 2026، 9:30 مساءًالاتحاد ضد الشبابمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة التاسعة (مؤجلة)التذاكر
الإثنين 8 فبراير 2027، 10:15 مساءًالاتحاد ضد الغرافةمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة السابعةالتذاكر
الخميس 11 فبراير 2027، 11:00 مساءًالاتحاد ضد القادسيةمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة التاسعة عشرةالتذاكر
الإثنين 15 فبراير 2027، 10:15 مساءًالسد ضد الاتحادملعب جاسم بن حمد (خارج الأرض)دوري أبطال آسيا للنخبة، الجولة الثامنةالتذاكر
الخميس 18 فبراير 2027، 11:00 مساءًالحزم ضد الاتحادملعب نادي الحزم (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة العشرونالتذاكر
الخميس 25 فبراير 2027، 11:00 مساءًالاتحاد ضد الفتحمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الحادية والعشرونالتذاكر
الخميس 11 مارس 2027، 10:00 مساءًالنصر ضد الاتحادالأول بارك (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثانية والعشرونالتذاكر
الخميس 18 مارس 2027، 10:00 مساءًالفيحاء ضد الاتحادملعب مدينة المجمعة الرياضية (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثالثة والعشرونالتذاكر
الجمعة 2 أبريل 2027، 10:00 مساءًالاتحاد ضد الفيصليمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الرابعة والعشرونالتذاكر
الخميس 8 أبريل 2027، 10:00 مساءًالاتحاد ضد الهلالمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الخامسة والعشرون (الكلاسيكو)التذاكر
الخميس 15 أبريل 2027، 10:00 مساءًالشباب ضد الاتحادملعب الملك فهد (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة السادسة والعشرونالتذاكر
الأحد 18 أبريل 2027، 10:00 مساءًالاتحاد ضد الاتفاقمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة السابعة والعشرونالتذاكر
الخميس 22 أبريل 2027، 10:00 مساءًنادي الدرعية ضد الاتحادملعب الأمير تركي بن عبد العزيز (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثامنة والعشرونالتذاكر
الخميس 29 أبريل 2027، 10:00 مساءًالاتحاد ضد أبهامدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة التاسعة والعشرونالتذاكر
الخميس 6 مايو 2027، 10:00 مساءًنادي نيوم ضد الاتحادملعب مدينة الملك خالد الرياضية (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثلاثونالتذاكر
الأربعاء 12 مايو 2027، 10:00 مساءًالاتحاد ضد الخليجمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الحادية والثلاثونالتذاكر
الخميس 20 مايو 2027، 10:00 مساءًالأهلي ضد الاتحادمدينة الملك عبد الله الرياضية (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثانية والثلاثون (ديربي جدة)التذاكر
الإثنين 24 مايو 2027، 10:00 مساءًالاتحاد ضد الرياضمدينة الملك عبد الله الرياضية (على أرضه)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الثالثة والثلاثونالتذاكر
السبت 29 مايو 2027، 10:00 مساءًالتعاون ضد الاتحادملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، بريدة (خارج الأرض)الدوري السعودي للمحترفين، الجولة الرابعة والثلاثونالتذاكر

كيفية شراء تذاكر الاتحاد

  • الطريقة الأساسية هي بوابة تذاكر الاتحاد الرسمية أو تطبيق ويبوك المخصص لذلك.
  • تُطرح تذاكر مباريات الدوري العادية للبيع عادةً قبل انطلاق المباراة بـ10 إلى 14 يومًا.
  • في المباريات التي تشهد طلبًا مرتفعًا، مثل ديربي جدة أمام الأهلي والكلاسيكو السعودي أمام الهلال، تتيح فئات عضوية النادي أولوية الحصول على التذاكر قبل بدء البيع العام.
  • عندما تنفد التذاكر من الحصص المطروحة رسميًا، يلجأ المشجعون إلى جرينتا هب، السوق الإقليمية الثانوية الرئيسية، التي توفر تذاكر أصلية وموثّقة تُسلّم رقميًا إلى الهاتف المحمول على الفور.

تذاكر الاتحاد اشترِ الآن

كم تبلغ أسعار تذاكر الاتحاد؟

  • الدخول العادي: من 50 إلى 125 ريالًا سعوديًا
  • المقاعد المميزة على جانبي الملعب والفئات الفضية: من 300 إلى 700 ريال سعودي
  • صالات كبار الشخصيات والفئات الذهبية: تبدأ من 1,800 ريال سعودي، وتشمل الطعام والشراب، وخدمات ضيافة مخصصة، وإطلالات مميزة على الملعب
  • السوق الثانوية عبر جرينتا هب: تتغير الأسعار بحسب الفريق المنافس وفئات المقاعد، وتتوفر تذاكر لجميع المباريات الكبرى

تذاكر الاتحاد اشترِ الآن

ماذا يُنتظر من الاتحاد في موسم 2026/27؟

تأسس الاتحاد عام 1927، وهو أقدم نادٍ رياضي في السعودية، وتُوّج بدوري أبطال آسيا مرتين، وله تاريخ طويل من الألقاب المحلية. وشهد موسم 2025/26 تحديات للفريق، إذ أنهى الدوري السعودي للمحترفين في المركز الخامس، وخرج من نصف نهائي كأس الملك وربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.
وردّ النادي بتعيين ينس ويسينج، الذي وصل بعد قيادته جامبا أوساكا إلى لقب دوري أبطال آسيا 2. ويعمل الاتحاد على إعادة بناء الفريق تكتيكيًا، مع الاعتماد على إضافات أوروبية، من بينها ستيفن بيرجوين ويان كارلو سيميتش ويوسف النصيري، إلى جانب صانع ألعاب الوسط حسام عوار، للعودة إلى المنافسة على الألقاب في الدوري السعودي للمحترفين وآسيا.

تاريخ مدينة الملك عبد الله الرياضية

تُعرف مدينة الملك عبد الله الرياضية باسم «الجوهرة» (الجوهرة)، وهي ملعب يتسع لـ62,000 متفرج، ويُعد محور المشهد الرياضي الحديث في جدة. شُيّد الملعب شمال المدينة بالقرب من مطار الملك عبد العزيز الدولي، ويساعد تصميم مدرجاته متعددة المستويات على تضخيم هتافات «الجدار الأصفر» الشهير لجماهير الاتحاد. ويضم المجمع ممرات واسعة، ومناطق مخصصة للجماهير أيام المباريات، ومرافق رسمية للنادي، ويُعد ملعبًا مشتركًا للاتحاد والأهلي.

أسئلة الأكثر شيوعًا

لشراء تذاكر مباريات دوري روشن السعودي، فإن الطريقة الأكثر موثوقية هي زيارة الموقع الرسمي للدوري، حيث يمكنك الانتقال إلى قسم "المباريات" ثم اختيار "الجدول/التذاكر". قد تحتاج إلى إنشاء حساب وتقديم بعض المعلومات الشخصية لإتمام عملية الحجز.

 

تُقام جولات الدوري عادةً على مدار ثلاثة أيام، وغالبًا من الخميس إلى السبت لتتوافق مع عطلة نهاية الأسبوع في السعودية (الجمعة والسبت). وتُطرح التذاكر عادة قبل المباراة بأسبوعين تقريبًا.

 

كما يمكن للجماهير حجز تذاكر المباريات عبر منصة WeBook.com، التي أصبحت المنصة الرسمية لبيع تذاكر دوري روشن السعودي بعد شراكتها مع الدوري العام الماضي.

نعم، يمكن للجماهير أيضًا شراء المقاعد من السوق الثانوية. تُعد منصتا StubHub وTicombo من أبرز البائعين لأولئك الذين يسعون للحصول على التذاكر عبر قنوات بديلة. فهي تجار موثوقون في سوق إعادة البيع وتوفر مكانًا آمنًا للمشجعين لشراء التذاكر.

يُعد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، والمعروفة باسم "الجوهرة"، حاليًا أكبر ملعب في دوري روشن السعودي. وهو ملعب متعدد الاستخدامات تم بناؤه لتوفير منشأة كروية عالمية المستوى لمدينة جدة.

 

سبق أن كانت أندية جدة تلعب مبارياتها على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الأصغر والأغلب غير المغطى. تم افتتاح ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في عام 2014، ويبلغ سعته 62,345 متفرجًا. ويتشارك نادي الاتحاد الأرض مع نادي الأهلي، كلاهما من أندية الدوري السعودي للمحترفين.

يُعد نيمار أغلى لاعب في تاريخ دوري روشن السعودي، إذ بلغت قيمته 77.6 مليون جنيه إسترليني عندما اشترته الهلال من نادي باريس سان جيرمان في عام 2023.

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل